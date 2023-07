L'oroscopo della giornata di giovedì 13 luglio prevede un Gemelli piuttosto affiatato grazie alla Luna in congiunzione, mentre Vergine potrebbe non essere così romantica nei confronti del partner. Cancro mostrerà coraggio e intraprendenza, mentre Bilancia sarà più rilassata. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di giovedì 13 luglio.

Previsioni oroscopo giovedì 13 luglio 2023 segno per segno

Ariete: giornata di giovedì equilibrata e soddisfacente per voi nativi del segno. Single oppure no, godrete del favore della Luna e di Venere, che vi permetteranno di costruire una relazione davvero appagante con le persone che amate.

Sul fronte professionale riuscirete a distinguervi grazie a Mercurio, con nuove idee e stimoli che potrebbero portare a risultati interessanti. Voto - 9️⃣

Toro: previsioni astrali discrete per voi nativi del segno. Sul fronte professionale Mercurio sarà in quadratura, ciò nonostante, avrete comunque buone possibilità di ottenere discreti risultati grazie a Marte e Saturno. In amore non sarete sempre così affiatati nei confronti del partner considerato Venere in cattivo aspetto. Meglio non toccare certi tasti dolenti al momento. Voto - 6️⃣

Gemelli: periodo davvero appagante sul fronte sentimentale secondo l'oroscopo. Godrete della posizione favorevole della Luna e di Venere, e sarete sempre pronti a condividere tutto della vostra vita con le persone che amate.

In ambito lavorativo i vostri progetti andranno avanti abbastanza bene. Anche se avrete il coltello dalla parte del manico però, non dovrete comunque abusare della vostra posizione. Voto - 8️⃣

Cancro: sfera sentimentale nel complesso valida in questa giornata di giovedì. Questo cielo vi metterà nelle condizioni giuste per vivere buoni rapporti con le persone che amate, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Nel lavoro, anche se Mercurio non sarà più dalla vostra parte, mostrerete comunque coraggio e intraprendenza verso i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Leone: ottima giornata per voi nativi del segno, soprattutto in amore grazie alla Luna e Venere favorevoli. Non abbiate paura di mostrare i vostri sentimenti nei confronti della persona che amate.

Per quanto riguarda il lavoro potrebbe essere un buon momento per valutare i vostri investimenti a lungo termine, considerato Mercurio in congiunzione. Voto - 9️⃣

Vergine: non sarà una giornata particolarmente affiatata per voi nativi del segno, considerata la Luna in quadratura dal segno dei Gemelli. Attenzione dunque al vostro modo di fare nei confronti del partner o di familiari. In ambito lavorativo sarete abbastanza attivi grazie a Marte, in grado di saper gestire bene i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Bilancia: potrete vivere buoni momenti insieme alla persona che amate secondo l'oroscopo della giornata di giovedì. Godrete di una splendida Luna in trigono in questa giornata, che vi permetterà di dare vita a momenti davvero piacevoli, in particolare per voi nati nella prima decade.

Nel lavoro Mercurio sarà favorevole, e con le giuste idee, potrete recuperare terreno. Voto - 8️⃣

Scorpione: il rapporto con la vostra anima gemella continuerà a portare qualche incertezza secondo l'oroscopo. Venere in quadratura non mollerà la presa nei vostri confronti, e faticherete molto a recuperare terreno e godere di un rapporto migliore. Nel lavoro sarà importante non cadere in errori e imprevisti che potrebbero peggiorare la vostra posizione. Voto - 6️⃣

Sagittario: sfera sentimentale altalenante in questa casa, considerato che la Luna e Venere saranno in contrapposizione tra loro. Non sarete sempre dell'umore giusto nei confronti del partner, ma l'amore che provate sarà ancora il solito.

Trovate il metodo giusto per mostrarlo. In ambito lavorativo godrete di una posizione migliore grazie a Mercurio, che però dovrete essere in grado di mantenere. Voto - 7️⃣

Capricorno: sfera sentimentale nel complesso valida in questa giornata di giovedì secondo l'oroscopo. Certo, il vostro rapporto non sarà il migliore in assoluto, ciò nonostante avrete modo di condividere anche voi belle emozioni. Nel lavoro sarete più ottimisti, e con maggiori energie a disposizione per le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Acquario: giornata di giovedì migliore dal punto di vista sentimentale grazie alla Luna in trigono. Single oppure no, sarete più affiatati con il partner, e con maggior voglia di cercare di vivere un rapporto migliore.

Per quanto riguarda il lavoro, meglio non forzare la mano con certe mansioni in questo periodo, considerato Mercurio in opposizione. Voto - 6️⃣

Pesci: non sarà una giornata così romantica a causa della Luna in quadratura. Il vostro rapporto continuerà a funzionare, ma non sarete così in vena di emozioni. Parlarne con la persona che amate potrebbe aiutare. In ambito lavorativo avrete bisogno di nuove idee per i vostri progetti per poter continuare a dare il meglio di voi. Voto - 6️⃣