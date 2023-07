Le previsioni dell'oroscopo del 22 luglio 2023 prevedono degli alti e bassi per i nati sotto il segno dell'Ariete. Per quanto riguarda i Bilancia, invece, è un ottimo momento, quindi bisogna essere propositivi e aperti alle nuove esperienze. I Pesci vivranno delle novità.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica, Pesci: ci sono delle novità che riguardano la sfera dei sentimenti, ma forse siete ancora un po' troppo confusi. Se non sapete come agire non abbiate paura e soprattutto non siate frettolosi. Riflettete prima di fare il passo più lungo della gamba.

11° Ariete: ci sono alti e bassi nella vita, e voi non dovete fare altro che salire sulla giostra e regolarvi di conseguenza. Dal punto di vista professionale bisogna essere di larghe vedute.

10° Acquario: le previsioni dell'Oroscopo del 22 luglio vi invitano a essere più attenti e pazienti. Spesso tendete ad accalorarvi anche per cose molto futili.

9° Leone: non siate prolissi, ci sono delle situazioni in cui è necessario andare dritti al sodo. In amore è tempo di fare delle nuove esperienze se non volete annoiarvi.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica, Gemelli: la Luna è favorevole e voi dovete cercare di essere pronti. In ambito sentimentale degli alterchi che potrebbero avervi messo un po' di malumore.

7° Scorpione: non amate le situazioni inaspettate. Solitamente preferite avere le cose sotto controllo. L'oroscopo del 22 luglio, però, vi invita a prepararvi, in quanto potrebbero esserci dei colpi di scena.

6° Sagittario: la situazione finanziaria potrebbe darvi qualche premura, ma non temete. Cercate di evitare gli sprechi e vedrete che poco alla volta riuscirete a rientrare in tutto.

5° Toro: certe occasioni vanno colte al volo, e non c'è assolutamente modo e tempo di aspettare. Sia nel lavoro che nell'amore dovete prendere al volo i treni favorevoli che passeranno.

Oroscopo segni fortunati del 22 luglio

4° in classifica, Cancro: in amore vi sentite più tranquilli e appagati. Ci sono delle novità in arrivo, quindi cercate di non essere troppo polemici.

3° Vergine: con l'impegno, la dedizione e anche un pizzico di fortuna riuscirete a portare a termine un obiettivo importante a cui stavate lavorando da tanto tempo, non arrendetevi.

2° Bilancia: le previsioni dell'oroscopo del 22 luglio vi invitano a essere propositivi, e a non fermarvi dinanzi nessun ostacolo e nessuna apparenza.

1° Capricorno: siete un po' in fibrillazione per alcune decisioni che dovete prendere. Ci sono in ballo tante cose importanti, pertanto non dovete fare altro che essere fieri di voi.