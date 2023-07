Le previsioni dell'oroscopo del 24 luglio invitano i Leone ad aprirsi un po' di più a nuovi orizzonti e ai cambiamenti. Gli Ariete, invece, sono iperattivi, forse un po' troppo, bisogna darsi una calmata ogni tanto per non esagerare e stressarsi.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Ariete: siete iperattivi e difficilmente riuscite a stare fermi. Ci sono dei momenti nella vita, però, in cui sarebbe opportuno darsi una calmata e non esagerare.

11° Acquario: le previsioni dell'Oroscopo del 24 luglio vi invitano a essere cauti e a non badare troppo al passato.

Concentratevi sul presente e guardate con ottimismo al futuro.

10° Sagittario: le stelle sono un po' altalenanti. Ci sono delle novità in arrivo per voi, ma la cosa importante è riuscire a essere obiettivi e onesti in primis verso se stessi e poi verso gli altri.

9° Toro: non soffermatevi troppo su quello che pensano gli altri. In amore dovete seguire di più il vostro cuore, mentre in abito professionale sarebbe il caso di essere più lungimiranti.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Gemelli: giornata molto intensa e dinamica dal punto di vista professionale. Le stelle vi invitano a non temporeggiare e a osare nel lavoro se volete arrivare lontano.

7° Cancro: secondo l'oroscopo del 24 luglio i nati sotto questo segno sono un po' troppo rigidi e severi con se stessi.

Se siete in balia degli eventi, cercate di fermarvi un attimo per capire.

6° Scorpione: siete particolarmente empatici in questo periodo. Questo, dunque, vi spinge a stare lontani dalle negatività e da coloro i quali non fanno che incupire le vostre giornate.

5° Capricorno: in ambito professionale si stanno per smuovere delle cose e per aprire delle strade.

Meglio non soffermarsi troppo sulle cose futili e ricordate di circondarvi solo di persone positive.

Oroscopo segni fortunati del 24 luglio

4° in classifica Leone: una persona speciale potrebbe lasciarvi senza parole. Cercate di essere aperti alle novità e, soprattutto ai cambiamenti e vedrete che non ve ne pentirete.

3° Vergine: le stelle vi invitano ad essere lungimiranti.

In questo periodo vi sentite piuttosto motivati e pieni di spirito d'iniziativa. In ambito sentimentale stanno per avvenire delle cose inaspettate.

2° Bilancia: giornata molto interessante dal punto di vista delle relazioni. Se state aspettando la risposta su di una cosa molto importante, forse è il caso di essere meno ansiosi e più ottimisti.

1° Pesci: l'oroscopo del 24 luglio invita i nati sotto questo segno a essere decisi e determinati. Ci sono delle ottime opportunità in arrivo per voi, pertanto, è meglio essere audaci.