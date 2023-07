Le previsioni dell'oroscopo del 23 luglio [VIDEO]invitano i Vergine a godersi le buone notizie. I Gemelli, invece, dovrebbero avere più coraggio e rischiare un po' di più.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Gemelli: non siete molto amanti del rischio e, nella maggior parte dei casi, preferite avere tutto e subito senza troppa fatica. Nella vita, però, se non si include il rischio non si va molto lontano.

11° Pesci: l'Oroscopo del 23 luglio esorta i nati sotto questo segno a non essere troppo polemici. In amore è tempo di riflettere un po' su alcune decisioni prese, in modo da non commettere sempre gli stessi sbagli.

10° Leone: siete lungimiranti, a volte anche un po' troppo. Spesso, infatti, finite per non godervi abbastanza il presente e pensare troppo al futuro e alle cose che non siete in grado di controllare.

9° Cancro: in amore ci vuole un po' di spirito d'iniziativa, ma vedrete che riuscirete ad andare lontano. Dovete credere un po' di più in voi stessi e non dovete arrendervi.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Capricorno: la vita è una sfida continua, pertanto, dovete fare il possibile per godervela e per darvi da fare. Dal punto di vista sentimentale è importante lottare.

7° Ariete: cercate di essere un po' più spigliati in amore. Spesso tendete a farvi un po' troppi problemi e questo potrebbe rendervi vulnerabili.

Aprite gli orizzonti a nuove esperienze.

6° Scorpione: giornata piena di cose da fare, ma poco alla volta riuscirete a sbrogliare tutti i nodi. Le previsioni dell'oroscopo del 23 luglio vi esortano a essere meno titubanti.

5° Toro: mai arrendersi. Nella vita è sempre opportuno osare e darsi da fare. Se siete titubanti su alcuni aspetti della vostra vita, forse è il caso di seguire un po' di più il vostro cuore.

Oroscopo segni fortunati del 23 luglio

4° in classifica Vergine: ci sono dei giorni che iniziano col piede sbagliato e altre, invece, in cui tutto vi sembrerà filare liscio. Ebbene, specie quando accade questo, cercate di godervela.

3° Bilancia: lasciatevi andare in amore e non pensateci troppo su. Oggi vi sentite piuttosto carichi e pieni di spirito d'iniziativa.

Queste qualità vi saranno molto utili in ambito professionale.

2° Sagittario: meglio rischiare e fallire piuttosto che non averci provato affatto. Le stelle vi invitano a essere temerari e a non badare troppo alle conseguenze delle vostre azioni, se quando le avete compiute siete stati felici.

1° Acquario: giornata molto intensa e ricca di emozioni per voi. Le previsioni dell'oroscopo del 23 luglio vi invitano a essere decisi e propositivi in quanto questo è davvero un ottimo momento per voi.