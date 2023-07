Buone nuove in arrivo per i nati sotto il segno dei Gemelli secondo le previsioni dell'oroscopo del 28 luglio. I Pesci, invece, devono essere un po' più flessibili in ambito professionale. I Leone devono guardare oltre i propri orizzonti.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Pesci: nella vita è necessario fare esperienza per potersi formare. Questo, dunque, vi spinge a darvi da fare e a non avere troppe pretese, soprattutto all'inizio di certi rapporti, professionali o sentimentali che siano.

11° Toro: l'Oroscopo del 28 luglio invita i nati sotto questo segno a essere un po' più attenti ai propri sentimenti.

Gli impegni della vita quotidiana non possono distogliervi da ciò che conta per voi.

10° Leone: in amore è importante guardare oltre. Se siete single fareste bene a non avere troppe pretese. In ambito professionale, invece, ci vuole un po' di coraggio in più.

9° Acquario: non arrendetevi dinanzi gli ostacoli, questo è il segreto per andare avanti nella vita. Ci sono delle buone nuove in arrivo, ma forse sarebbe opportuno riflettere prima di prendere decisioni importanti.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Scorpione: siate spontanei e vedrete che non ve ne pentirete. Le stelle vi invitano a non nascondervi dietro un dito, ma ad affrontare le situazioni, anche quelle più incresciose.

7° Sagittario: l'oroscopo del giorno 28 luglio vi esorta a rischiare un po' di più. Il pericolo fa parte della vita e non potete perdere tempo pensando solamente alle vostre paure.

6° Vergine: prima di compiere un passo importante, sarebbe opportuno valutare attentamente i pro e i contro. Dal punto di vista sentimentale è giunto il momento di allargare i propri orizzonti.

5° Capricorno: ci sono momenti nella vita in cui bisogna guardare in faccia la realtà. Non vagate troppo con la fantasia e abbiate i piedi ben saldi per terra.

Oroscopo dei primi quattro segni del 28 luglio

4° in classifica Gemelli: buon momento per quanto riguarda il lavoro. Ci sono occasioni che vanno prese al volo e sulle quali non dovete riflettere.

In amore potreste ricevere una notizia importante.

3° Cancro: sul lavoro siete appagati, anche se un po' stanchi. Le stelle vi invitano a essere audaci, anche nelle relazioni sentimentali è importante essere chiari.

2° Bilancia: non fermatevi alle apparenze, anche per quanto riguarda la nascita di nuove conoscenze. Sul lavoro siete molto disponibili. Ci sono delle nuove proposte che dovreste valutare.

1° Ariete: secondo le previsioni dell'oroscopo del 28 luglio i nati sotto questo segno devono essere onesti con se stessi e con gli altri e cogliere al volo certe occasioni.