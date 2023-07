L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 20 luglio. Attenzione puntata sulla giornata di giovedì, in questo caso conformata ai sei segni della seconda sestina dello zodiaco. Pronti a dare sfogo alla vostra curiosità? Certo che si, pertanto iniziamo pure a togliere il velo all'oroscopo del giorno 20 luglio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 20 luglio, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. Si prospetta un giovedì tranquillo, caratterizzato dalla solita routine.

Tuttavia, non mancheranno spunti interessanti da cogliere. Nell'ambito degli affetti, le stelle si allineeranno favorevolmente ai vostri desideri più profondi. I progetti e le iniziative di natura sentimentale potranno svilupparsi sufficientemente, quasi senza ostacoli: è il momento di mettere in pratica ciò che avete in mente. Per i single, sarà importante proteggere la sfera personale e non permettere a nessuno di intromettersi nella vita privata. Concentratevi su voi stessi evitando inutili distrazioni esterne. Sul fronte lavorativo, potrete godere di piccole ma significative soddisfazioni. In arrivo segnali positivi da parte dei colleghi, anche se taluni potrebbero dimostrarsi opportunisticamente interessati.

Mantenete la vostra concentrazione su obiettivi prefissati.

Scorpione: ★★★. Le previsioni astrali del giorno indicano la possibilità di un giovedì che potrebbe risultare un po' "sottotono". Nel campo sentimentale, all'inizio della giornata potrebbero esserci delle situazioni negative o poco entusiasmanti che potrebbero influenzare il vostro umore.

Tuttavia, verso sera si verificheranno dei piccoli miglioramenti che contribuiranno a limitare i danni. Per i single, questo periodo potrebbe iniziare in salita, soprattutto se avete una predisposizione a essere irritabili. È importante mantenere una distanza di sicurezza da situazioni o persone che possono causare stress. Nel lavoro, la collaborazione sarà fondamentale per trovare soluzioni efficaci da mettere in pratica.

Unendo le forze con i colleghi, potrete affrontare le sfide con successo e ottenere risultati positivi.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 20 luglio annuncia un periodo estremamente positivo e con numerosi stimoli per affrontare le sfide quotidiane. Nel campo professionale, questa giornata è propizia per iniziare qualcosa di successo. Il terreno è fertile e voi siete in perfetta armonia con l'ambiente circostante. Con metodo e attenzione ai dettagli, sarete in grado di affrontare qualsiasi situazione. La Luna, sostenuta da numerosi pianeti, accentuerà i momenti positivi e i risultati supereranno le aspettative. Nell'ambito amoroso, un breve viaggio rappresenterà un'ottima opportunità per rafforzare l'intesa con il partner o anche per fare nuove conquiste, se single.

La vostra forma fisica sarà in splendida condizione grazie alle influenze positive delle stelle, il che garantirà elevate energie, tono vitale e un'ampia dose di buonumore. Sfruttate al meglio queste favorevoli condizioni e godetevi una giornata gratificante.

Oroscopo e stelle del 20 luglio, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. L'oroscopo promette un periodo abbastanza vivibile. In generale, la normalità sarà predominante, con qualche piccolo intoppo a metà del periodo che però potrà essere risolto immediatamente. Se le cose non vanno come immaginate, evitate di forzare la situazione. È meglio concentrarsi sulla correzione di eventuali errori commessi. Non perdete tempo a rimuginare sulle ingiustizie subite, piuttosto guardate al futuro con più ottimismo.

Nel campo lavorativo, fate attenzione a non esporvi a situazioni che potrebbero suscitare critiche dannose alla vostra immagine. Evitate di commettere gaffe imbarazzanti. Per quanto riguarda l'amore, potrebbe emergere una strana gelosia nel cuore di qualcuno del vostro segno. L'insoddisfazione da parte del partner potrebbe confermare queste sensazioni. Tuttavia, cercate di affrontare la situazione in modo razionale, evitando malintesi.

Acquario: ★★. Si prevede un calo di energie o un rallentamento in alcune situazioni che andrete ad affrontare. In amore, un'atmosfera un po' grigia vi renderà indecisi, il che è abbastanza raro per voi. Riflettere sulle decisioni prese d'istinto potrebbe essere utile, anche se lo fareste controvoglia.

Tuttavia, attenzione alle possibili liti con il partner. Purtroppo, la Luna sarà in una posizione sfavorevole e non aiuterà affatto, quindi, state attenti a come vi comportate. Se siete single, è arrivato il momento di cambiare abitudini, di dare una svolta al corpo e alla mente e trarre risorse da uno stile di vita diverso. Al momento, vi state lasciando distrarre da mille altre cose, quindi è importante prestare più attenzione alla famiglia. Nel lavoro, intoppi burocratici impediranno ad alcune iniziative di decollare. Sarà necessaria molta pazienza.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di giovedì 20 luglio, invita a gestire con intelligenza gli impegni quotidiani. In amore potrete contare su emozioni discrete da vivere insieme al partner.

L'affetto della famiglia, poi, vi riscalderà ancora di più il cuore. Godete ogni attimo insieme alle persone che vi vogliono bene, senza pensare a nulla. Potete fare molto per coloro che avete accanto, oppure dare una svolta positiva al rapporto rendendolo più sereno. Se siete single, il pensare positivo riuscirà a dare alle giornate un contorno gioioso. Se state vivendo un momento magico, sarete avvolti in un'atmosfera dolce e romantica. State per realizzare un sogno tra i più belli. Questa giornata potrebbe essere particolarmente interessante anche per fare nuove conoscenze: parecchie novità in questo senso. Nel lavoro, non limitatevi: è il momento di realizzare qualcosa di importante. Rilanciatevi e puntate in alto.