Le previsioni dell'oroscopo del 6 luglio esortano gli Scorpione a tenere gli occhi aperti sul lavoro in quanto sono in arrivo delle novità. I Leone, invece, sono un po' troppo intransigenti.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Leone: siete un po' intransigenti in questo periodo, quindi sarebbe opportuno darsi una regolata. In ambito sentimentale potrebbe nascere qualche disguido.

11° Pesci: l'Oroscopo del 6 luglio vi esorta ad essere cauti e a non perdere la pazienza per cose anche piuttosto futili. Cercate di essere concentrati e di non darvi mai per vinti.

10° Toro: bisogna avere più fiducia in se stessi. La giornata potrebbe cominciare in maniera un po' turbolenta per molti di voi, ma non demordete, vedrete che verso il pomeriggio ci sarà un miglioramento.

9° Sagittario: siete un po' impazienti e questo potrebbe spingervi a compiere qualche errore di valutazione. Dal punto di vista sentimentale, invece, vi sentite molto appagati.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Capricorno: novità in arrivo per quanto riguarda il lavoro. Meglio essere cauti e non prendere delle decisioni in maniera un po' troppo frettolosa. Le stelle vi invitano ad osare.

7° Cancro: le previsioni dell'oroscopo del 6 luglio vi esortano ad essere audaci. Questo è un ottimo momento dal punto di vista delle finanze, quindi, occhi ben aperti e non lasciatevi abbindolare da chi si riempie la bocca di chiacchiere

6° Ariete: in amore siete un po' timorosi, forse ci sono delle cose che vi turbano e che non vi fanno essere sereni.

Ad ogni modo, non avete nulla da temere, quindi, cercate di rilassarvi.

5° Bilancia: se non vi fidate di una persona, semplicemente non datele adito. Nella vita bisogna fare una selezione. Ci sono persone che vale la pena lasciare nella propria esistenza e altre che è meglio lasciare andare.

Oroscopo segni fortunati del 6 luglio

4° in classifica Vergine: i cambiamenti sono dei segnali molto forti, che voi in questo periodo coglierete perfettamente. Cercate di approfittare di queste occasioni per dare nuovo slancio alla vostra vita.

3° Gemelli: l'oroscopo del 6 luglio vi invita a riflettere. Questo è un ottimo momento per il lavoro, mentre in amore potrebbe esserci qualche alto e basso, cercate di insistere fino in fondo.

2° Scorpione: ci vuole coraggio per arrivare lontano e questo a voi non manca di certo. occhi aperti sul lavoro in quanto stanno per aprirsi delle nuove strade, quindi state attenti.

1° Acquario: solitamente non vi arrendere dinanzi gli ostacoli e non lo farete neppure adesso. Cercate di essere concentrati sul vostro futuro e non ve ne pentirete.