L'oroscopo della giornata di domenica 2 luglio prevede un Gemelli un po’ troppo arrogante in ambito amoroso, mentre Cancro sarà più attivo e spontaneo sul fronte professionale. Sagittario sarà di buon umore e pronto a mettersi in gioco, mentre Scorpione spesso non si sentirà a suo agio in amore. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di domenica 2 luglio.

Previsioni oroscopo domenica 2 luglio 2023 segno per segno

Ariete: l'ultima giornata della settimana si rivelerà abbastanza godibile per voi nativi del segno. Riuscirete a entrare in sintonia con la persona che amate e godere di una storia d'amore davvero affiatata.

Sul fronte professionale Marte porta buone energie e una discreta voglia di fare, ma con Mercurio in quadratura vi serviranno le idee giuste. Voto - 8️⃣

Toro: configurazione astrale che vi vedrà messi in ginocchio da questa Venere in quadratura secondo l'oroscopo. La settimana non si concluderà al meglio, ma in generale questo periodo non è il massimo e richiederà la massima attenzione da parte vostra. Sul fronte professionale invece i vostri progetti andranno molto bene, con risultati spesso convincenti, ma attenzione alla vostra salute, considerato Marte negativo. Voto - 6️⃣

Gemelli: sfera sentimentale complicata in questa giornata di domenica per voi nativi del segno. Con la Luna in opposizione infatti, potreste mostrare un atteggiamento più arrogante nei confronti del partner, che non sarà affatto gradito.

In ambito professionale avere troppi progetti in carico potrebbe essere motivo di instabilità. Voto - 6️⃣

Cancro: con Mercurio in congiunzione al vostro cielo sarete più attivi e determinati secondo l'oroscopo della giornata di domenica. I vostri progetti andranno avanti, ma attenzione perché non sarà così facile essere attivi su più fronti.

In amore godrete di una relazione stabile, ma difficilmente questa spiccherà per romanticismo. Voto - 7️⃣

Leone: essere polivalenti al lavoro potrebbe aiutarvi a portare avanti più progetti secondo l'oroscopo. Marte in congiunzione vi darà energie a sufficienza, ciò nonostante dovrete anche metterci la giusta qualità in quel che fate.

Per quanto riguarda i sentimenti, in questa giornata di domenica ci penseranno la Luna e Venere a regalarvi momenti romantici e affiatati con la vostra fiamma. Voto - 8️⃣

Vergine: non si chiuderà al meglio questa settimana per voi nativi del segno, considerato che la Luna si troverà in quadratura dal segno del Sagittario. In amore dunque, per vivere una relazione discreta, sarà importante non superare certi limiti. Per quanto riguarda il lavoro potrete contare sul pianeta Mercurio, oltre che su Giove per gestire bene le vostre mansioni. Voto - 6️⃣

Bilancia: periodo favorevole per voi sul fronte amoroso, grazie all'ottimo equilibrio tra il pianeta Venere e l'astro argenteo nei vostri confronti.

Single oppure no, sarete in grado di vivere bei rapporti con le persone che amate, soprattutto voi nati nella terza decade. Per quanto riguarda il lavoro la precisione non sarà il vostro forte al momento, considerato Mercurio in cattivo aspetto. Voto - 7️⃣

Scorpione: previsioni astrali non particolarmente entusiasmanti secondo l'oroscopo. Con Venere in quadratura, la vostra vena romantica potrebbe venire meno in questa giornata di domenica. Spesso, infatti, non sarete a vostro agio con la persona che amate, rischiando di essere la prima causa di possibili discussioni. Per quanto riguarda il lavoro invece, avrete abbastanza buon senso da mettervi all'opera sulle giuste mansioni. Voto - 6️⃣

Sagittario: giornata di domenica che vi vedrà di buon umore secondo l'oroscopo, soprattutto in ambito amoroso grazie alla Luna e Venere in ottimo equilibrio.

Single oppure no, il rapporto con la vostra fiamma si farà piuttosto intenso in quest'ultima giornata della settimana. Per quanto riguarda il lavoro serviranno nuove idee da applicare ai vostri progetti e percorrere la giusta direzione. Voto - 8️⃣

Capricorno: farete fatica a concentrarvi sui vostri progetti secondo l'oroscopo della giornata di domenica. Mercurio in opposizione potrebbe infatti disorientarvi e avrete bisogno di nuovi stimoli. Per quanto riguarda i sentimenti, tra voi e il partner scorrerà una buona intesa grazie a questo cielo tutto sommato sereno. In ogni caso però, sarà importante non superare certi limiti. Voto - 7️⃣

Acquario: configurazione astrale che continuerà a mettervi in difficoltà secondo l'oroscopo.

Certo, la Luna sarà favorevole, ciò nonostante, con Venere in opposizione non potrete pretendere troppo. Per quanto riguarda il lavoro, dovrete essere in grado di gestire le vostre mansioni in autonomia e comunque al meglio delle vostre possibilità. Voto - 6️⃣

Pesci: con Mercurio in trigono dal segno amico dei Pesci, riuscirete a esprimere al meglio la vostra produttività secondo l'oroscopo, con risultati soddisfacenti. In amore dovrete essere più in grado di entrare in empatia con le persone che amate, considerata la Luna in quadratura dal segno del Sagittario. Voto - 7️⃣