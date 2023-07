L'oroscopo del fine settimana dal 29 al 30 luglio vede la Luna a cavallo tra il Capricorno e il Sagittario, segni più attivi in ambito sentimentale, mentre Vergine sarà piuttosto energica. Cancro proverà emozioni contrastanti, mentre Bilancia darà più ascolto al suo intuito. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del weekend dal 29 al 30 luglio.

Previsioni oroscopo weekend 29-30 luglio 2023 segno per segno

Ariete: sarà un fine settimana godibile solo a metà a causa dell'astro argenteo. Se la giornata di sabato sarà abbastanza soddisfacente grazie alla Luna, domenica il vostro umore potrebbe non essere così entusiasmante.

Fate affidamento a Venere in trigono per mostrare la parte migliore di voi. In ambito lavorativo avrete idee davvero valide, che se ben gestite potrebbero darvi delle soddisfazioni. Voto - 7️⃣

Toro: l'ultimo fine settimana del mese si rivelerà appena sufficiente dal punto di vista sentimentale per i nati nel segno. Venere sarà in quadratura, ma per fortuna la Luna vi darà una mano. In ogni caso, non potrete avere ambizioni elevate. Nel lavoro Giove e Saturno vi aiuteranno molto nelle vostre mansioni, e l'arrivo di Mercurio vi darà quella marcia in più di cui avrete bisogno. Voto - 7️⃣

Gemelli: previsioni astrali nel complesso positive per i nati nel segno. Venere illuminerà il vostro rapporto, ciò nonostante dipenderà da voi l'affiatamento con l'anima gemella.

In ambito lavorativo potrebbe aprirsi un periodo più complicato per voi ora che Mercurio si trova in quadratura. Non sarà necessario imporre le vostre idee, perché potrebbero non essere le più adatte. Voto - 7️⃣

Cancro: fine settimana tra alti e bassi anche a causa della Luna. La giornata di domenica in particolare potrebbe rivelarsi un po’ più complicata del previsto per i nati nel segno.

Miglioramenti in arrivo invece in ambito professionale, grazie in particolare a stelle come Mercurio, Giove e Saturno, che vi permetteranno di raggiungere il successo che meritate. Voto - 8️⃣

Leone: sfera sentimentale stabile secondo l'oroscopo del prossimo weekend. Con il partner ci saranno momenti davvero appaganti, che fortificheranno ulteriormente il vostro legame.

Sul fronte professionale invece perderete il sostegno di Mercurio. Avrete idee interessanti, ma affinché possano funzionare dovrete essere abbastanza sicuri delle vostre capacità. Voto - 8️⃣

Vergine: il weekend potrebbe non iniziare al meglio a causa della Luna in quadratura. Fortunatamente, domenica sarete in grado di riprendervi velocemente, e godere di una domenica più tranquilla e stabile. Per quanto riguarda il lavoro non sarà più necessario avere così tanta ansia per i vostri progetti, considerato che riceverete buone soddisfazioni. Con Mercurio in trigono inoltre, potrete fare progressi. Voto - 7️⃣

Bilancia: darete più ascolto al vostro intuito in questo fine settimana secondo l'oroscopo.

In ogni caso, sarà importante non essere troppo impulsivi in quel che fate, affinché le vostre idee possano funzionare. In amore la giornata di sabato sarà abbastanza piacevole, regolata dalla Luna e da Venere in buon aspetto. Domenica i due astri saranno in contrasto tra loro, dunque attenzione al vostro modo di fare. Voto - 7️⃣

Scorpione: periodo migliore sul fronte professionale per i nati nel segno. Mercurio finalmente volgerà a vostro favore, insieme a Saturno. Giove rimarrà opposto, ciò nonostante, sarà possibile provare a fare qualcosa di più per i vostri progetti. In amore potrete contare sulla Luna in buon aspetto, ma attenzione comunque a Venere in quadratura. Voto - 7️⃣

Sagittario: ottimo weekend sotto il profilo sentimentale.

Luna e Venere vi daranno una mano a godere di una relazione davvero appagante, e anche voi single potreste riuscire a fare colpo. Per quanto riguarda il lavoro i vostri progetti andranno tutto sommato bene, ma con Mercurio ora in quadratura, dovrete avere le idee ben chiare per raggiungere i vostri obiettivi, evitando spiacevoli imprevisti. Voto - 8️⃣

Capricorno: la Luna vi sorriderà secondo l'oroscopo del fine settimana. Il vostro rapporto si farà piuttosto interessante, complice questo cielo favorevole. Se siete single farete fatica a tenervi dentro le vostre emozioni. Per quanto riguarda il lavoro arriverà il pianeta Mercurio a darvi una mano, e insieme a Giove e Saturno raggiungerete importanti obiettivi.

Voto - 8️⃣

Acquario: anche se la Luna vi darà una mano in questo periodo, con il partner ci saranno ancora tante cose da sistemare, e con Venere in opposizione faticherete a sbloccare questa situazione. Sul fronte professionale Mercurio non sarà più negativo. Farete piccoli passi avanti con i vostri progetti, ma anche qui, avrete molto da fare per recuperare terreno. Voto - 6️⃣

Pesci: previsioni astrali discrete in questo weekend. Il vostro rapporto andrà avanti, ciò nonostante non sarete sempre così affiatati, soprattutto durante la giornata di sabato, quando la Luna sarà in quadratura. Per quanto riguarda il lavoro dovrete fare più attenzione nel prossimo periodo, considerato che Mercurio si troverà in quadratura. In ogni caso, continuate a impegnarvi al massimo in quel che fate. Voto - 7️⃣