L'oroscopo dell'amore della giornata di venerdì 28 luglio 2023 vede in prima posizione il segno dell'Ariete. L'amore per la Bilancia potrebbe avere un drastico calo, mentre ci saranno novità per il Cancro.

A seguire le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco in amore.

L'oroscopo di venerdì per l'amore: dialogo produttivo per Sagittario

1° Ariete: dedicarvi alla famiglia, al partner ed essere il fautore del benessere altrui sarà un modo per dimostrare il vostro amore e il vostro affetto. Le amicizie saranno il fulcro del vostro divertimento ma anche una opportunità per confrontarvi su questioni importanti.

2° Cancro: le novità sul piano amoroso potrebbero mettervi in condizione di fare qualche scelta che coinvolgerebbe anche la persona amata. Ora più che mai avrete a che fare con una bellissima intesa che sfocerà nella passione.

3° Sagittario: riuscirete a trovare dei punti di contatto con la persona amata attraverso la comprensione e il dialogo, e in poco tempo potreste anche arrivare a qualche decisione importante nella vostra vita di coppia. Secondo l'oroscopo sarete sopraffatti dalla felicità.

4° Vergine: avrete degli incontri che potrebbero darvi molta serenità e anche uno spirito di iniziativa che coinvolgerebbe il partner in qualche avventura per nulla scontata. L'intesa potrebbe accrescere in se stessa, ma anche darvi qualche consapevolezza in più.

Fraintendimenti per Leone

5° Capricorno: isolarvi con la persona amata per incentivare il dialogo potrebbe costituire per voi un effetto benefico che si propagherà anche ad altre giornate. La famiglia sarà al centro delle vostre attenzioni, mentre con le amicizie si creerà un clima di solidarietà molto efficace.

6° Leone: anche se ci potrebbero essere potenziali fraintendimenti all'interno del contesto amoroso, potrebbero presentarsi occasioni che le rimuoverebbero in men che non si dica.

Sul piano familiare avrete dialogo e comprensione, magari anche qualche avventura da vivere insieme.

7° Toro: avrete poche occasioni di incontro ma allo stesso tempo potrete giovare della compagnia della famiglia che in questo momento potrebbe avere qualche piccola sorprese in serbo per voi. Avvertirete un po' di malumore aleggiare con voi, ma sarà soltanto una cosa passeggera.

8° Bilancia: avrete qualche piccola delusione che magari avete anche previsto nel corso delle giornate precedenti ma che non avete avuto il tempo né la voglia di ammettere. Secondo l'oroscopo le faccende sul piano familiare saranno risolte, anche se con parecchia difficoltà.

Acquario nervoso

9° Acquario: avrete qualche momento sottotono e nervoso, e questo potrebbe innescare una serie di litigi immotivati anche se successivamente ammetterete qualche errore di troppo. Avrete una nostalgia che potrebbe farvi pensare un po' troppo al passato.

10° Pesci: avrete un atteggiamento altalenante con le amicizie e un po' di distacco alquanto freddo con il partner. La verità è che vi state dedicando ad altro e preferirete non essere disturbati in questo momento.

Secondo l'oroscopo non avrete neanche del tempo per voi stessi.

11° Scorpione: vi sentirete molto sotto pressione dalle responsabilità familiari, e ora più che mai necessiterete di uno stacco da tutto e da tutti per poter avere dei momenti di pace degni di questo nome. Potreste avere un litigio con una amicizia importante.

12° Gemelli: avrete degli ostacoli sul piano emozionale che non avrete comunque intenzione di rimuovere in questo momento. Se siete single avrete a disposizione dei momenti in cui sarete avvantaggiati da questo status. Secondo l'oroscopo avrete voglia di stare per conto vostro.