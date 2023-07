Secondo l'oroscopo del 13 agosto i Pesci dovrebbero essere più riflessivi. I Bilancia, invece, farebbero bene ad essere meno impetuosi. Cresce il bisogno dei Sagittario di essere sollecitati, mentre gli Ariete devono essere attenti a non essere troppo arroganti.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Bilancia: cercate di essere attenti e di non farvi prendere troppo la mano dai nuovi inizi. In questa fase, infatti, ogni cosa potrebbe sembrarvi molto meglio di quello che, invece, è in realtà.

11° Sagittario: in amore avete bisogno di essere sollecitati per aprirvi.

In questo periodo, infatti, siete un po' titubanti e diffidenti e non riuscite ad aprirvi appieno ai nuovi orizzonti.

10° Scorpione: siate coraggiosi e propositivi. L'Oroscopo del 13 agosto vi invita a investire un po' di più in voi stessi. non smettete mai di migliorarvi e di migliorare la vostra vita. Questo vi avvantaggerà sia in amore sia nel lavoro.

9° Vergine: ci vuole spirito d'iniziativa per riuscire a spiccare in certi ambienti. Specie se operate in un settore dove la concorrenza pullula, è necessario fare il possibile per restare al passo e non farsi superare.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Leone: se avete avuto qualche divergenza in amore, adesso è giunto il momento di chiarire.

Non siate polemici e, soprattutto, cercate di guardare oltre le apparenze. Anche nei rapporti di amicizia dovreste tenerlo bene a mente.

7° Acquario: tendenzialmente siete delle persone un po' all'antica, che amano le tradizioni e preferiscono non andare troppo verso i cambiamenti estremi. Giornata soddisfacente per il lavoro.

6° Ariete: la giornata sarà molto produttiva e impegnativa secondo l'oroscopo del 13 agosto. Se siete un po' indecisi su alcune decisioni, lasciatevi guidare dal vostro cuore. In certe situazioni potreste mostrare un po' di arroganza.

5° Toro: ci sono delle buone probabilità di fare un salto di qualità nel lavoro. Per poter riuscire in questo intento, però, è necessario che rischiate e che vi mettiate in gioco.

Non tiratevi indietro proprio adesso.

Oroscopo segni fortunati del 13 agosto

4° in classifica Pesci: la costanza e la lungimiranza vi porteranno a raggiungere dei traguardi molto importanti. Se siete dinanzi un bivio, forse è necessario fermarsi e riflettere bene.

3° Cancro: in amore è importante essere chiari. Sia nel bene, sia nel male è importante agire e mettersi in gioco. Per quanto riguarda i rapporti professionali, invece, siate un po' più leggeri.

2° Capricorno: la Luna è favorevole, quindi, cercate di gettarvi le divergenze alle spalle. Ci sono volte nella vita in cui l'orgoglio non serve assolutamente a nulla, anzi, andrebbe totalmente estirpato.

1° Gemelli: l'oroscopo del 13 agosto vede i nati sotto questo segno trovarsi in una scia di grande ottimismo e positività. Se saprete cogliere al volo certe occasioni, vedrete che ne gioverete parecchio.