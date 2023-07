L'Oroscopo di domani è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 4 luglio 2023. Se state cercando di dare un senso al prossimo giorno in arrivo, siete nel posto giusto. Le previsioni astrologiche di martedì sono pronte a svelare segreti e aspettative per quanto riguarda l'amore e il lavoro. Lasciate che le stelle vi guidino attraverso questo viaggio zodiacale. Un segno particolarmente fortunato sarà il Cancro: le effemeridi del momento sorridono a coloro nati sotto questo segno, promettendo una giornata piena di buone opportunità.

Ma cosa riserva il futuro agli altri segni?

Scopriamolo insieme analizzando l'oroscopo di domani 4 luglio in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 4 luglio, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★. Periodo abbastanza prolifico in fatto di positività. Chi si trovasse nel corso di un rapporto sentimentale da lunga durata, dedicare del tempo per ascoltare pazientemente le esigenze del partner risolverà un piccolo dissidio che si fosse creato involontariamente all'interno della coppia. Presto ristabilirete la serenità e la felicità nel menage affettivo. Invece, se siete single, Giove vi promette di farvi incontrare una persona significativa. Non esitate ad accettare un invito proveniente da una nuova cerchia di amicizie.

Riceverete apprezzamenti sia da coloro che vi riconoscono come amici, sia da persone che ancora non conoscete ma che presto diventeranno parte del vostro circolo sociale. Grazie alla vostra competenza, sarete i primi a brillare nel campo professionale, dando anche ai colleghi inesperti il vostro buon esempio.

Toro: ★★★★. Se siete in una relazione stabile, dimostrerete disponibilità, attenzione e generosità verso il partner.

In particolare, in questo martedì, sarete pazienti nell'ascoltare un suo problema familiare e sarete in grado di fornire suggerimenti concreti ad una difficile situazione. Il buon senso pratico sarà apprezzato e tenuto in considerazione dalla persona che avete accanto. Se siete single, preparatevi ad avventure che accenderanno i vostri sensi: non lasciatevele sfuggire, perché alcuni pianeti vi favoriscono e renderanno la giornata interessante, secondo i vostri desideri.

In questo periodo i legami famigliari saranno splendidi, in particolare tra genitori e figli, fratelli e sorelle, come pure i rapporti amichevoli di lunga data daranno grande soddisfazione. Sul lavoro, le energie e la produttività saranno in sintonia, quindi approfittatene per far risplendere le vostre innumerevoli qualità.

Gemelli: ★★★★. L'oroscopo del giorno 4 luglio vedono le stelle in grado di offrire l'opportunità di realizzare diversi desideri, persino qualche bel sogno insieme al partner. Se siete in una relazione di recente formazione, la fiamma della passione brucerà intensamente e trascorrerete una serata piacevole in compagnia di chi amate. Se siete single, un cielo sereno vi farà sentire in pace con voi stessi e vi incoraggerà ad ascoltare attentamente la voce del cuore, poiché potrebbe guidarvi verso scelte importanti per la vostra vita.

Nel lavoro avrete una grande voglia di fare e tanta creatività, alle quali aggiungerete un acuto senso di disciplina che vi sarà molto utile nell'affrontate la quotidianità con entusiasmo. Riuscirete a superare una grande sfida in una attività che vi sarà affidata. Una difficoltà professionale di un certo peso si risolverà grazie alla rapidità d'azione unita a un pizzico di fortuna.

Oroscopo e stelle del 4 luglio, le previsioni astrologiche da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★. La Luna in questi giorni metterà alla prova la vostra pazienza e vi farà vivere alcune situazioni con un pizzico di disagio; situazioni che solitamente affrontereste con maggiore serenità. Nella relazione di coppia potreste sentirvi stanchi di dovervi occupare anche di compiti che non vi competono direttamente, il che renderà difficile trovare un punto d'incontro con il partner.

Se siete single, cercate di essere riservati e discreti, soprattutto in famiglia. Se non volete che gli altri si intromettano nelle vostre faccende personali, esprimetelo chiaramente per evitare perdite di tempo. Sul lavoro, cercate di essere più concreti nella gestione delle attività che vi saranno assegnate. Attenti: potreste essere un po' distratti e questo potrebbe indurre a commettere errori di valutazione.

Leone: ★★★★★. La presenza di Venere nel segno in ottima congiunzione a Marte, anch'esso nel settore, contribuirà a rendere le relazioni amorose dolcissime. Vi sentirete irresistibili e sarete in grado di stupire il partner anche se foste in un rapporto affettivo da molti anni. E non risentirete assolutamente della solita routine nemmeno in seno alla famiglia.

Riuscirete a rinnovare la passione e la complicità nella coppia, grazie a una rinnovata sensualità e tanta passione, il tutto incorniciato in un buon dialogo, aperto e sereno. Se siete single, la Luna vi invita a dare un nuovo ritmo alla giornata. Avrete l'opportunità di divertirvi in compagnia di persone con cui vi sentirete completamente a vostro agio. Il periodo vi renderà entusiasti e felici di ogni cosa che farete insieme a chi più vi piace. Sul fronte lavorativo, avete intrapreso un progetto che suscita curiosità e vi permette di mostrare il lato di voi più brillante e vivace.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, 4 luglio, annuncia un periodo discreto. In questa giornata, le stelle favoriranno un maggiore affiatamento con il partner, regalando diversi momenti di felice intesa, ovviamente da trascorrere insieme a chi amate.

Vi lascerete coinvolgere completamente dall'intensità dei sentimenti, rendendo eventuali situazioni ricche di batticuori e trepidazioni. Vi sentirete felici e appagati della vita di coppia che, per molti del segno, si prospetta all'insegna di una buona intesa: riuscirete a mantenere a lungo tale stato solo imparando ad alimentare giorno per giorno passionalità e voglia di amare. Se siete single, momento importante per prepararsi al futuro o fissare obiettivi su carta: scriverli con l'inchiostro vi aiuterà a mantenere viva la volontà di volerli realizzare ad ogni costo. L'ingresso della Luna in Acquario, parlando di lavoro, vi renderà fiduciosi e pieni di nuove speranze. State portando avanti un progetto ambizioso, presto sarete adeguatamente ricompensati dalla vita.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 4 luglio.