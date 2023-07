L'estate è arrivata e nonostante il caldo possa infastidire qualcuno, l'Oroscopo preannuncia il sopraggiungere di giornate meravigliose per alcuni segni zodiacali. La nuova settimana del mese di luglio si preannuncia interessante per i Toro, seguiti a ruota dai Leone carichi di positività e i Bilancia che potranno tuffarsi in giornate intrise di serenità. Qualche nota di negatività sembra accompagnare i Sagittario, costretti ad accusare i colpi di una Luna in opposizione già dai primi giorni di questa settimana.

Di seguito l'oroscopo nel dettaglio per ogni segno zodiacale.

Oroscopo della settimana da Ariete a Vergine

Ariete - buone notizie sembrano ergersi all'orizzonte per coloro nati sotto il segno dell'Ariete. Grazie alla vicinanza di Mercurio, si potranno finalmente ricevere interessanti proposte lavorative e incontrare persone in grado di portare giovamento e positività nella vita di ogni giorno, specialmente nei giorni a venire. I single potranno incontrare quella che potrebbe diventare la propria anima gemella.

Toro - come già anticipato, l'oroscopo della settimana dal 10 al 16 luglio anticipa l'entrata in scena di giornate interessanti anche per il segno zodiacale in questione. Marte tornerà a essere favorevole, ma non prima di aver permesso a qualche notizia poco gradita di sopraggiungere.

Disperarsi non porterà a nulla, specialmente se si considerano le giornate fortunate che subentreranno.

Gemelli - Marte non può certo donare il proprio favore a tutti i segni nello stesso momento e a pagarne le conseguenze sembra proprio essere il segno dei Gemelli, su cui incombe una stanchezza in grado di impedire la realizzazione di alcuni desideri.

Portare a termine un compito potrebbe non essere semplice, ma grazie alla pazienza di cui si dispone e grazie alla vicinanza di persone splendide si potranno limitare gli eventuali danni.

Cancro - Mercurio, secondo le previsioni dell'oroscopo, volterà le spalle al Cancro per raggiungere il Leone, ma non per questo sarà necessario abbattersi.

La fortuna continuerà ad abbracciare coloro nati sotto il segno zodiacale in questione rendendo la settimana unica e indimenticabile. Circondarsi delle persone care e condividere con loro i momenti di gioia aiuterà a rafforzare i vari rapporti interpersonali.

Leone - come già anticipato, Mercurio raggiungerà il segno del Leone già dalle prime giornate di questo nuovo periodo del mese di luglio, donandogli la possibilità di creare nuovi rapporti e incontrare persone in grado di portare non poche novità per il futuro. Gettare solide fondamenta aiuterà a gestire meglio tutto ciò che si costruirà.

Vergine - una carica non indifferente di energie aiuterà il segno della Vergine a destreggiarsi in maniera quasi egregia nella nuova settimana del mese.

L'oroscopo, però, non sembra prevedere solo note positive: un Saturno in opposizione potrebbe portare qualche complicazione in più all'interno delle varie situazioni.

Previsioni dell'oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - ottime notizie, come già anticipato, sopraggiungeranno nel corso delle varie giornate per raggiungere coloro nati sotto il segno della Bilancia. Un periodo positivo e fortunato, quindi, sarà quello che si stanzierà dinnanzi a loro già a partire da lunedì 10 luglio 2023. Anche i rapporti avvertiranno la positività di questo nuovo periodo del mese.

Scorpione - secondo quanto anticipato dall'oroscopo della seconda settimana di luglio, gli Scorpione non sembrano esserci buone notizie all'orizzonte.

Sia la Luna che Mercurio risulteranno essere in opposizione, impedendo a coloro nati sotto il segno zodiacale in questione di trascorrere in serenità le prossime giornate. Circondarsi di persone fidate aiuterà a placare i sentimenti negativi.

Sagittario - con una Luna in opposizione, il segno del Sagittario non può di certo sperare in qualcosa di completamente positivo. Nella vita di coppia potrebbero insorgere situazioni poco gradite e in grado di allontanare la serenità, mentre in ambito lavorativo potrebbero sopraggiungere novità a dir poco interessanti. Trovare il giusto equilibrio non sarà semplice, ma non per questo sarà da considerare come un'impresa impossibile.

Capricorno - il segno zodiacale in questione potrà finalmente tirare un sospiro di sollievo.

Secondo l'oroscopo, molti degli astri che erano in opposizione torneranno a donare il proprio favore anche a coloro nati sotto il segno del Capricorno, migliorando nettamente le giornate di questa nuova settimana del mese. Sia in ambito sentimentale che in quello lavorativo non vi saranno situazioni spiacevoli da dover affrontare.

Acquario - mentre Marte deciderà di donare il proprio favore il segno dell'Acquario, Mercurio non sembra voler sentire ragione continuando a opporsi e mettendo i bastoni fra le ruote in ambito lavorativo. Riuscire a ottenere i risultati sperati, quindi, non sarà semplice.

Pesci - l'oroscopo di questa nuova settimana del mese preannuncia il sopraggiungere di giornate particolari.

La fortuna volgerà il proprio sguardo anche in direzione dei Pesci, palesandosi durante le giornate di martedì e mercoledì, allontanandosi durante il weekend per lasciare il posto a qualche battibecco in grado di portare qualche nota di nervosismo in più.