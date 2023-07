L'oroscopo della giornata di domenica 23 luglio prevede una vita sentimentale più insidiosa per gli Ariete a causa della Luna in opposizione, mentre Vergine sarà piena di energia e determinazione. Acquario potrebbe fare un po’ troppi capricci in amore, mentre Capricorno potrebbe essere un po’ egocentrico. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di domenica 23 luglio.

Previsioni oroscopo domenica 23 luglio 2023 segno per segno

Ariete: previsioni astrali che vedranno la Luna in opposizione in questa giornata. La vostra vita sentimentale potrebbe essere più insidiosa e complicata del previsto.

Anche voi single non sarete così in vena di emozioni. Per quanto riguarda il lavoro alcune idee funzioneranno molto bene, altre, per quanto buone esse siano, potrebbero richiedere del tempo. Voto - 7️⃣

Toro: giornata di domenica che vede il pianeta Venere in quadratura. Single oppure no, faticherete molto a essere romantici nei confronti della persona che amate, forse perché c'è qualcosa che non vi convince nei suoi confronti. Per quanto riguarda il lavoro dovrete gestire bene il tempo a vostra disposizione per portare a termine i vostri progetti con successo. Voto - 6️⃣

Gemelli: sfera sentimentale godibile in questa giornata di domenica. Secondo l'oroscopo la Luna e Venere vi sorrideranno, e vi metteranno nelle condizioni migliori per condividere bei momenti insieme alla persona che amate.

Sul campo professionale dovrete migliorare un po’, ma riuscirete comunque a essere una valida risorsa. Voto - 8️⃣

Cancro: ultima giornata della settimana in calo per quanto riguarda i sentimenti. La Luna si troverà in quadratura dal segno della Bilancia, e il vostro rapporto con il partner potrebbe non essere così soddisfacente.

In ambito lavorativo potrebbe essere un buon momento per comunicare le vostre intenzioni e cercare di realizzare i vostri obiettivi. Voto - 6️⃣

Leone: giornata di domenica positiva dal punto di vista sentimentale. La Luna e Venere vi sorrideranno, e vi regaleranno piacevoli momenti da trascorrere con la persona che amate. Nel lavoro potrete provare a fare qualcosa di diverso in questo periodo.

Mercurio potrebbe darvi qualche interessante spunto a riguardo. Voto - 8️⃣

Vergine: sarete pieni di energia e determinazione secondo l'oroscopo della giornata di domenica. Marte sarà di grande aiuto in questo periodo, e i vostri progetti andranno avanti senza troppe difficoltà. In amore godrete di un cielo abbastanza sereno, che vi metterà nelle giuste condizioni per sentirvi felici insieme alla vostra anima gemella. Voto - 8️⃣

Bilancia: configurazione astrale che vede la Luna poggiarsi nel vostro segno zodiacale. I buoni sentimenti non mancheranno nei confronti del partner, ma attenzione a non superare certi limiti. Sul fronte professionale manterrete un atteggiamento prudente, tenendovi lontani da fastidiosi imprevisti.

Voto - 8️⃣

Scorpione: dimostrare prepotenza nei confronti degli altri non farà di voi una buona persona secondo l'oroscopo della giornata di domenica. Single oppure no, cercate di avere più rispetto verso amici, familiari o con la vostra fiamma. Nel lavoro meglio non sbilanciarsi troppo al momento, perché i vostri progetti potrebbero non funzionare al meglio. Voto - 6️⃣

Sagittario: ultima giornata della settimana positiva sul fronte sentimentale secondo l'oroscopo. Vi sentirete davvero bene insieme alle persone che amate, con la voglia di condividere tutto di voi. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio in trigono porterà idee interessanti, ma dovrete essere in grado di svilupparle velocemente.

Voto - 8️⃣

Capricorno: potreste essere un po’ troppo egocentrici in questa giornata di domenica, complice la Luna in quadratura, che complicherà il vostro rapporto con il partner o con amici e familiari. Un po’ meglio invece in campo professionale, dove sarete abbastanza concentrati da saper mettere in fila discreti risultati. Voto - 7️⃣

Acquario: configurazione astrale che vedrà ancora una volta il pianeta Venere in opposizione. La Luna sarà in buon aspetto, ciò nonostante, in questa giornata di domenica, potreste fare un po’ troppi capricci. In ambito lavorativo prendete certe iniziative con molta cautela, perché potrebbero non essere adatte alle vostre capacità. Voto - 6️⃣

Pesci: finalmente l'astro argenteo non sarà più contro e tornerete a vivere la vostra storia d'amore con maggior serenità.

Anche voi single riuscirete a dimostrarvi più socievoli. In ambito professionale vi prenderete cura dei vostri progetti, dimostrando le vostre abilità. Ciò nonostante sarà importante concludere certe mansioni prima che sia troppo tardi. Voto - 7️⃣