L'oroscopo della giornata di lunedì 10 luglio prevede un Ariete più fiducioso nei confronti del partner grazie alla Luna e a Venere, mentre Cancro potrebbe non essere così affiatato con il partner. Vergine mostrerà grande tenacia in quel che fa, mentre Mercurio aiuterà i nativi Scorpione a centrare i propri obiettivi professionali.

Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di lunedì 10 luglio.

Previsioni oroscopo lunedì 10 luglio 2023 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale gradevole all'inizio di questa settimana grazie alla Luna e a Venere in ottimo aspetto.

Single oppure no, sarà la giornata ideale per godere di ottime relazioni, con il partner, in famiglia o con i vostri amici. Sul fronte professionale, per ottenere qualcosa di buono dovrete essere in grado di dimostrare il vostro valore, anche se questo cielo non sarà del tutto favorevole. Voto - 7️⃣

Toro: la settimana inizierà a rilento per voi nativi del segno, considerato che avrete ancora Venere in quadratura. Single oppure no, potete fare meglio di così per vivere un rapporto più profondo con la persona che amate, dovrete solo dimostrarlo. Nessun problema invece per quanto riguarda il lavoro, grazie al sostegno di stelle come Mercurio e Marte. Voto - 7️⃣

Gemelli: configurazione astrale favorevole in questa giornata di lunedì.

La Luna in particolare vi sorriderà dal segno dell'Ariete, mentre Venere porterà una buona dose di romanticismo tra voi e la persona che amate. In ambito lavorativo sarete sul pezzo con idee davvero valide da applicare per i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Cancro: non un inizio di settimana ottimale per voi nativi del segno a causa della Luna in quadratura secondo l'oroscopo.

Non sarete sempre dell'umore adatto a condividere emozioni e sentimenti con le persone che amate. Forse avrete bisogno di un momento solo per voi. Sul fronte professionale Mercurio vi permetterà di avere le idee chiare su progetti che andranno avanti senza troppi problemi. Voto - 8️⃣

Leone: periodo favorevole sul fronte sentimentale grazie alla Luna in trigono e a Venere in congiunzione.

Single oppure no, sarete in grado di costruire una splendida intesa con la persona che amate, che se curata, potrebbe portare a qualcosa di più. In ambito lavorativo essere produttivi per voi sarà una priorità. Voto - 8️⃣

Vergine: previsioni astrali nel complesso positive all'inizio di questa settimana per voi nativi del segno. Il vostro modo di fare sarà apprezzato dalla persona che amate e vi porterà a vivere un rapporto abbastanza tranquillo e affiatato. In ambito professionale Mercurio e Marte vi permetteranno di gestire al meglio le vostre mansioni e poter aspirare più in alto, mostrando una grande tenacia. Voto - 8️⃣

Bilancia: giornata di lunedì difficile per voi nativi del segno. La Luna si troverà in opposizione dal segno dell'Ariete.

Sarà importante non cercare scuse solo per uscire fuori dai vostri problemi. In ambito lavorativo non vi sentirete abbastanza coinvolti nei vostri progetti e non sempre sarete in grado di raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 6️⃣

Scorpione: il pianeta Mercurio sarà in posizione favorevole in questa giornata di lunedì secondo l'oroscopo. Sul fronte professionale mostrerete le vostre abilità e competenze, e con l'aiuto di Marte in sestile avrete energie a sufficienza. In amore invece dovrete fare attenzione a Venere in quadratura. Il vostro rapporto farà fatica ad andare avanti. Proprio per questo dovrete fermarvi un momento per capire e sbloccare questa situazione. Voto - 7️⃣

Sagittario: ottima Luna in trigono dal segno dell'Ariete secondo l'oroscopo della giornata di lunedì.

Insieme a Venere, non mancheranno momenti pieni d'amore con la persona che amate e una buona intesa in famiglia o con gli amici. Per quanto riguarda il lavoro non ci saranno particolari imprevisti, ma con Marte in quadratura non sarete così energici. Voto - 7️⃣

Capricorno: non sarà un ottimo inizio di settimana per voi nativi del segno considerato la Luna in quadratura dal segno dell'Ariete. Potrebbe esserci qualche piccolo bisticcio con il partner, che non dovrete trasformare in qualcosa di più grande. In ambito lavorativo dovrete fare attenzione a Mercurio in cattivo aspetto, che potrebbe essere sintomo di possibili imprevisti nei vostri progetti professionali. Voto - 6️⃣

Acquario: configurazione astrale che vedrà la Luna in sestile questo lunedì di luglio.

In ogni caso, con Venere in opposizione, non sarà semplice godere di una relazione di coppia appagante. Sul fronte lavorativo porterete avanti i vostri progetti anche se non senza una certa fatica. Voto - 6️⃣

Pesci: la Luna non sarà più nel vostro cielo, ciò nonostante questa giornata di lunedì si rivelerà abbastanza piacevole per voi e per la vostra anima gemella. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio e Saturno vi permetteranno di avere le idee chiare sui vostri progetti, ma attenzione a Marte in opposizione. Voto - 7️⃣