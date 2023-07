L'oroscopo della giornata di mercoledì 26 luglio vedrà i nati dello Scorpione più attivi in amore, mentre Toro sarà di poche parole. L' Acquario avrà bisogno di riordinare le idee, mentre emozioni e nuove occasioni non mancheranno per i nati del Sagittario, che però dovranno sapere sfruttare.

Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 26 luglio.

Previsioni oroscopo mercoledì 26 luglio 2023 segno per segno

Ariete: questa giornata di luglio si rivelerà migliore per voi nativi del segno. La Luna non sarà più negativa, e Venere in trigono vi darà supporto per godere di una relazione più appagante.

In ambito lavorativo sarete disposti a fare dei sacrifici pur di riuscire a raggiungere i vostri obiettivi professionali. Voto - 8️⃣

Toro: previsioni astrali difficili per voi nativi del segno. Secondo l'oroscopo, la Luna sarà in opposizione in questa giornata, e non sarete così di buon umore, e sarete di poche parole. In ambito lavorativo avrete bisogno di buone idee da applicare ai vostri progetti per poter percorrere così la giusta direzione. Voto - 6️⃣

Gemelli: la Luna non sarà più ben allineata nei vostri confronti, ciò nonostante, secondo l'oroscopo, potrete godere di una giornata abbastanza soddisfacente insieme alla vostra anima gemella. Sul fronte professionale sembra che le cose vadano per il verso giusto al momento.

In ogni caso, sarà importante non dare niente per scontato. Voto - 7️⃣

Cancro: configurazione astrale migliore sul fronte sentimentale per voi nativi del segno. Il rapporto con la vostra anima gemella si farà più interessante ed emozionante, soprattutto per voi che siete nati nella prima decade. In ambito lavorativo sarà una giornata tutto sommato normale, con risultati nella media.

Voto - 8️⃣

Leone: sfera sentimentale in calo in questa giornata di mercoledì. Tra voi e il partner non mancheranno emozioni, ma a volte potreste esprimerle in modo troppo brusco. Per quanto riguarda il lavoro potrete contare sul sostegno di Mercurio, ma attenzione a Giove e che potrebbe ostacolarvi. Voto - 6️⃣

Vergine: sarà un mercoledì migliore dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno.

Single oppure no, la Luna in sestile vi metterà a vostro agio, e sarà più facile per voi dare vita a belle emozioni. Per quanto riguarda il lavoro non sarà facile gestire alcuni progetti, ciò nonostante darete sempre il meglio di voi stessi. Voto - 8️⃣

Bilancia: anche se la Luna lascerà il vostro segno zodiacale, questa giornata di mercoledì sarà abbastanza piacevole per voi e per la vostra anima gemella. La vostra capacità comunicativa vi permetterà non solo di essere felici insieme alla persona che amate, ma anche di ottenere qualcosa in più. Nel lavoro i vostri progetti andranno avanti, ciò nonostante non dovrete avere troppa fretta. Voto - 8️⃣

Scorpione: è una giornata di mercoledì migliore per quanto riguarda i sentimenti grazie alla Luna in congiunzione.

Certo, Venere sarà ancora in quadratura, ma riuscirete a mostrare maggior comprensione nei confronti del partner. Per quanto riguarda il lavoro dovrete essere più attenti a quei dettagli che potrebbero fare la differenza. Voto - 7️⃣

Sagittario: varie emozioni e occasioni potrebbero rendere questo mercoledì di luglio interessante per voi nativi del segno. In amore ci penserà Venere in trigono a darvi una spinta in amore. Sul fronte professionale l'aiuto di Mercurio si rivelerà prezioso per voi, e con il giusto impegno potrete raggiungere importanti obiettivi. Voto - 8️⃣

Capricorno: giornata migliore dal punto di vista sentimentale. La Luna vi darà una mano dal segno dello Scorpione, aiutandovi a rendere più maturo il vostro rapporto con il partner.

Il lavoro sarà piuttosto stimolante in questo mercoledì, e con il giusto impegno, raggiungerete buoni risultati. Voto - 8️⃣

Acquario: sfera sentimentale difficile ora che la Luna si troverà nel segno dello Scorpione. Single oppure no, sarà necessario moderare il vostro atteggiamento, ed evitare inutili sceneggiate. Nel lavoro dovrete tenere gli occhi aperti in quel che fate. Avrete bisogno di riordinare le idee, ma con Mercurio in opposizione non sarà così semplice. Voto - 6️⃣

Pesci: questa giornata sarà davvero piacevole per voi e per la vostra anima gemella secondo l'oroscopo di mercoledì. Vi sentirete un tutt'uno con il partner, e non mancheranno intense emozioni. Sul fronte professionale sarà una giornata abbastanza produttiva e con buoni risultati, a patto che dimostriate impegno e costanza. Voto - 8️⃣