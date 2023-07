Le previsioni dell'oroscopo del 5 agosto invitano i Cancro a essere un po' più coraggiosi. Per quanto riguarda gli Acquario, invece, non devono fermarsi dinanzi le apparenze e devono sfruttare le situazioni favorevoli che porteranno al conseguimento di alcuni obiettivi.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica, Vergine: siete un po' polemici in questi giorni, cercate di darvi una calmata. Dal punto di vista professionale l'importante è che siate sempre determinati e pronti a mettervi in gioco.

11° Acquario: l'Oroscopo del 5 agosto vi esorta a essere coraggiosi e a non fermarvi dinanzi le apparenze.

Le stelle sono favorevoli e vi esortano a non perdere di vista i vostri obiettivi.

10° Bilancia: giornata molto produttiva sul lavoro, anche se potrebbe cominciare con qualche piccola scocciatura da risolvere, ma verso il pomeriggio ci sarà un bel miglioramento.

9° Sagittario: in amore è tempo di essere onesti e di non fermarsi dinanzi le apparenze. Se non vi sta bene qualcosa, cercate di esprimere con calma e serenità il vostro disappunto.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica, Scorpione: il dialogo è la prima cosa in qualunque tipo di rapporto. Le stelle vi esortano a essere meno pretenziosi, e a guardare a ciò che avete e non a quello che non vi appartiene.

7° Ariete: secondo le previsioni dell'oroscopo del 5 agosto i nati sotto questo segno devono darsi una regolata.

Meglio non essere troppo litigiosi, specie nei rapporti interpersonali.

6° Toro: buon momento per mettersi in gioco e per allargare i vostri orizzonti. Se state lavorando a un nuovo progetto, forse è il caso di prestare attenzione alle persone di cui vi circondate.

5° Gemelli: siate energici e volitivi. Le stelle vi invitano a essere intraprendenti e perspicaci.

Buon momento per mettere da parte l'orgoglio se ci tenete davvero a una relazione.

Oroscopo segni fortunati del 5 agosto

4° in classifica, Cancro: seguite di più il vostro intuito e vedrete che non ve ne pentirete. Dal punto di vista sentimentale ci vuole coraggio e determinazione.

3° Leone: siate determinati e non perdete tempo in futili chiacchiere.

Dal punto di vista sentimentale l'importante è essere risoluti e non prestare troppa attenzione ai dissapori futili.

2° Capricorno: giornata molto interessante per quanto riguarda l'amore. Siete pieni di spirito d'iniziativa e di voglia di mettervi in gioco. Le stelle vi invitano a non arrendervi.

1° Pesci: l'oroscopo del 5 agosto preannuncia l'inizio di un momento molto energico. Siate risoluti e non fermatevi dinanzi le piccole difficoltà della vita.