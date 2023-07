L'oroscopo della giornata di mercoledì 5 luglio vedrà la Luna spostarsi nel segno dell'Acquario che potrà vivere una relazione più tranquilla, mentre la determinazione sarà importante per i nativi Leone per raggiungere il successo sul lavoro, il tutto mentre Marte darà sicurezza ai nativi Vergine. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 5 luglio.

Previsioni oroscopo mercoledì 5 luglio 2023 segno per segno

Ariete: sarà un mercoledì positivo per voi nativi del segno sul fronte sentimentale. La Luna si troverà in sestile dal segno dell'Acquario e grazie a Venere in trigono, godrete di un'ottima vita sentimentale.

Per quanto riguarda il lavoro avrete bisogno di ritrovare sicurezza in voi stesse. Voto - 7️⃣

Toro: configurazione astrale in calo secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì, considerato che la Luna e Venere saranno in cattivo aspetto. Single oppure no, cercate di moderare il vostro atteggiamento. Sul fronte professionale valutate attentamente se accettare nuovi incarichi. Anche se avrete buone stelle dalla vostra parte, valutate se avete i requisiti adatti. Voto - 6️⃣

Gemelli: godrete della Luna in buon aspetto secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì. Venere in sestile inoltre vi metterà a vostro agio in amore. Cuori solitari o meno, saprete come conquistare la persona che amate. Nel lavoro riuscirete a gestire al meglio le vostre mansioni in questo periodo.

Voto - 8️⃣

Cancro: periodo godibile in ambito amoroso per voi nativi del segno. La Luna smetterà di essere sfavorevole e riuscirete ad essere più socievoli e romantici nei confronti del partner. Sul fronte professionale Mercurio vi permetterà di essere abbastanza organizzati e precisi in quel che fate, con risultati spesso soddisfacenti.

Voto - 8️⃣

Leone: sarà importante per voi fare qualche sacrificio affinché i vostri progetti professionali possano funzionare. Per quanto riguarda i sentimenti la giornata di mercoledì potrebbe rivelarsi complicata considerato che la Luna si troverà in opposizione. Anche se Venere sarà favorevole, attenzione al vostro modo di fare.

Voto - 7️⃣

Vergine: Marte in congiunzione vi darà buone sicurezze in ambito lavorativo secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì. Insieme a Mercurio in trigono, sarete in grado di gestire efficacemente le vostre mansioni, soprattutto voi nativi nella prima decade. Sul fronte amoroso vi prenderete buona cura del partner. Voto - 8️⃣

Bilancia: sfera sentimentale favorevole per voi nativi del segno grazie alla Luna in trigono. Single oppure no, godrete di buoni rapporti con la persona che amate, soprattutto voi nati nella prima decade. Sul fronte professionale ci vorrà impegno per raggiungere i vostri obiettivi, ma con Mercurio in quadratura non sarà così semplice. Voto - 7️⃣

Scorpione: la Luna e Venere saranno in cattivo aspetto in questa giornata di mercoledì.

I vostri sentimenti non saranno sempre così chiari nei confronti della persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro potrete contare su stelle come Mercurio e Marte per svolgere e completare le vostre mansioni. Voto - 6️⃣

Sagittario: previsioni astrali favorevoli in questa giornata di mercoledì. Godrete del sostegno della Luna e di Venere che vi permetterà di vivere un rapporto affiatato, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro Saturno in quadratura potrebbe disorientarvi, ma con il giusto impegno, potreste mettere insieme buone idee. Voto - 7️⃣

Capricorno: potrebbe non essere la giornata ideale per parlare di romanticismo secondo l'oroscopo. Anche se questo cielo non sarà del tutto sfavorevole, sarà importante moderare il vostro atteggiamento nei confronti della persona che amate.

Sul fronte professionale meglio non cimentarsi in progetti non alla vostra portata. Voto - 6️⃣

Acquario: la Luna in congiunzione vi darà una mano in questa giornata di mercoledì. Potrete vivere una relazione più tranquilla e appagante, e anche voi single sarete più simpatici e socievoli. In ambito lavorativo non siate troppo impulsivi nei vostri progetti. Con la giusta organizzazione, potrete ottenere buoni risultati. Voto - 7️⃣

Pesci: dimostrerete maggior creatività in quel che fate secondo l'oroscopo. Con l'aiuto di Mercurio e Saturno, sarà possibile raggiungere discreti risultati, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Sul fronte amoroso nutrirete maggior stima nei confronti del partner al punto da riuscire a costruire un rapporto più stabile. Voto - 8️⃣