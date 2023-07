L'oroscopo della giornata di sabato 15 luglio prevede una Luna calante nel segno dei Gemelli che darà il meglio di sé in amore, mentre Leone sarà piuttosto polivalente e determinato. Sagittario dovrà mantenere forti i legami con il partner, mentre Marte porterà energie utili ai nativi Capricorno. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di sabato 15 luglio.

Previsioni oroscopo sabato 15 luglio 2023 segno per segno

Ariete: il weekend inizierà all'insegna della Luna in sestile e di Venere in trigono. Secondo l'oroscopo, godrete di un rapporto davvero ottimale, pieno di momenti davvero romantici e appaganti.

Sul fronte professionale alcune importanti intuizioni potrebbero rivelarsi utilissime per i vostri progetti lavorativi. Voto - 9️⃣

Toro: previsioni astrali che vedranno il pianeta Venere in quadratura secondo l'oroscopo. Potreste non essere sempre così di buon umore nei confronti della persona che amate, e causare qualche spiacevole discussione. In ambito lavorativo avete ottenuto buoni successi nell'ultimo periodo. Adesso però dovrete continuare a dare del vostro meglio ed essere un esempio per gli altri. Voto - 6️⃣

Gemelli: sfera sentimentale ottima in questa giornata di sabato. Questo weekend vedrà la Luna e Venere in buon aspetto, e potrete condividere tutto della vostra vita con il partner.

Per quanto riguarda il lavoro Mercurio metterà in moto il vostro intuito, e con le giuste idee arriveranno risultati sorprendenti. Voto - 8️⃣

Cancro: Marte in sestile porterà buone energie in quest'inizio di fine settimana. Secondo l'oroscopo, vi sentirete abbastanza determinati. Sarà il momento di raccogliere i frutti del vostro duro lavoro.

Per quanto riguarda i sentimenti, godrete di una relazione stabile, soprattutto voi nati nella terza decade, e il prossimo periodo sarà ancora meglio, anche per voi single in cerca dell'amore vero. Voto - 8️⃣

Leone: ottima giornata per voi nativi del segno, grazie a questo cielo che sembra avere occhi solo per voi. Venere infatti renderà luminosa la vostra relazione, e anche la Luna contribuirà alla causa.

Per quanto riguarda il lavoro, ci penserà Mercurio a mettervi a vostro agio con i vostri progetti, e darvi quella determinazione ed energia da rendervi polivalenti. Voto - 9️⃣

Vergine: la Luna in quadratura potrebbe portare qualche instabilità all'interno della vostra vita sentimentale secondo l'oroscopo della giornata di sabato. Non sarete sempre dell'umore migliore nei confronti del partner, ciò nonostante i vostri sentimenti sono chiari. Cercate dunque di moderare il vostro atteggiamento, o meglio, parlate con la persona che amate per chiarire ogni cosa. Molto bene invece il lavoro, con risultati spesso soddisfacenti. Voto - 7️⃣

Bilancia: previsioni astrali ottime in ambito amoroso secondo l'oroscopo.

Il fine settimana inizierà con serenità e spensieratezza in amore. Questo atteggiamento vi permetterà di godere della parte migliore del vostro rapporto. Sul fronte professionale ci sarà un certo ottimismo grazie a Mercurio, e con un po’ di fortuna riuscirete a mettere insieme idee interessanti. Voto - 8️⃣

Scorpione: questo periodo piuttosto intenso non vi sta facendo affatto bene secondo l'oroscopo. Avere stelle come Venere in cattivo aspetto non vi sarà d'aiuto, ma prima o poi dovrete uscire da questo periodo grigio. Sul fronte professionale avrete Saturno dalla vostra parte, ma con Giove e Mercurio in cattivo aspetto non tutte le vostre idee potrebbero realizzarsi. Voto - 6️⃣

Sagittario: sarà importante mantenere buoni rapporti con la vostra anima gemella in questo periodo di Luna sfavorevole.

Ricordatevi che Venere sarà ancora in buon aspetto. Con buona volontà, riuscirete a superare anche questo momento. In ambito lavorativo sarete messi bene, e i vostri progetti andranno avanti senza alcun intoppo grazie a Mercurio. Voto - 7️⃣

Capricorno: il pianeta Marte porterà energie utili in questa giornata di sabato. Soprattutto in ambito professionale sarà possibile mettere insieme buoni progetti e raggiungere i vostri obiettivi. Sul fronte amoroso sarà una giornata stabile per voi e per il partner. Anche voi single sarete socievoli e di buon umore con chi vi sta intorno. Voto - 7️⃣

Acquario: avere la Luna in trigono dal segno dei Gemelli sarà di grande aiuto per la vostra relazione di coppia.

Questa giornata di sabato si rivelerà più tranquilla per voi e il partner, soprattutto voi nati nella terza decade. In ambito lavorativo quando volete sapete dimostrare il vostro valore, soprattutto quando siete di buon umore. Date il meglio di voi in questi casi. Voto - 7️⃣

Pesci: non smetterete di viaggiare con la mente secondo l'oroscopo. Soprattutto in ambito lavorativo, avrete le idee giuste per sviluppare progetti interessanti. Per quanto riguarda i sentimenti invece, dovrete fare attenzione alla Luna in quadratura in questa giornata, che potrebbe causare qualche spiacevole incomprensione. Voto - 7️⃣