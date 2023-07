L'Oroscopo di domani è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 15 luglio 2023. Sotto i riflettori le analisi estrapolate dalle effemeridi del periodo relative ai primi sei segni dello zodiaco. In pratica, ad essere osservati in questo contesto, risultano essere in esclusiva i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Pronti a scoprire qualcosa di più e come si prospetta questo finale di settimana?

Astrologicamente parlando la situazione del periodo è in favorevole mutamento per alcuni segni. La Luna lascerà il segno dei Gemelli per entrare in quello del Cancro.

Mentre Venere, pianeta dei buoni sentimenti, risulta attualmente in transito nel segno del Leone ma in progressivo avvicinamento al settore della Vergine. Interessati ad approfondire le analisi astrologiche per la giornata di sabato?

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo di domani 15 luglio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 15 luglio, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★★. Vi attende una giornata estiva piena di emozioni, quasi tutte da vivere insieme alla vostra dolce metà. Se avete già una relazione stabile, saprete gestire le sfide che l’amore dovesse richiedere. Facile poter godere di una notte magica, spensierata, insieme a chi amate.

Se siete single, le stelle vi daranno una spinta nell'usare la vostra risaputa saggezza, risolvendo alcuni problemi familiari. Il periodo vi regalerà anche la fantasia necessaria per trovare soluzioni innovative. Scoprirete inoltre che presto potrebbe aprirsi un’opportunità professionale unica, da cogliere al volo con tutto il vostro entusiasmo.

Il capo vi dimostrerà la sua stima, offrendo una nuova e appassionante opportunità in grado di farvi evolvere.

Toro: ★★★. La Luna questo sabato metterà in luce alcune relazioni che non vanno, anche se con ardore continuate a sostenerle. Potreste avere discussioni accese con il partner e Venere non vi aiuterà per niente a ritrovare un clima di pace e armonia, in questa giornata.

Sembra infatti che, per il momento, non ci siano soluzioni semplici: abbiate pazienza e cercate di rilassarvi per raggiungere un accordo futuro. Single, la Luna vi renderà un po’ nervosi, ma non c’è motivo di angosciarsi. Anche se qualcosa non andasse come vorreste, potrete sicuramente trovare buone soluzioni a qualsiasi problema. Dovete solo tenere a mente che i tempi di realizzazione di un progetto potrebbero essere diversi da quelli che pensate. Sul lavoro, sarete incerti sul da farsi, dedicherete le vostre energie a cercare una soluzione: la troverete con difficoltà.

Gemelli: ★★★★★. L'oroscopo del giorno 15 luglio propone un a partenza di weekend quasi senza pari. Sarà infatti una giornata davvero molto interessante per i sentimenti: pronti a sbancare in amore?

Ovviamente un bel "grazie" alla Luna, presente nel vostro segno fino a pomeriggio inoltrato: vi aiuterà a riprendere il dialogo con il partner, regalandovi una dose di buona energia, utile per realizzare alcuni progetti che avete in mente da tempo. Single, vi sentirete avvolti dall’affetto di tanti amici che vi stimano e che vogliono condividere nuove avventure con voi. Diverse forze celesti intendono illuminare il vostro percorso quotidiano, sotto il profilo di una voglia di rinnovamento riguardante un po’ tutti gli aspetti della vita: amore e affetti, arredamento della casa e scelta dei divertimenti. Il Sole vi darà un forte sostegno garantendo bune gratificazioni lavorative. Fieri del vostro operato, otterrete consensi e complimenti.

Oroscopo e stelle del 15 luglio, le previsioni astrologiche da Cancro a Vergine

Cancro: 'top del giorno'. Meravigliosa Luna, da fine pomeriggio nel vostro segno! In coppia le cose andranno a meraviglia, questo sabato di luglio: sarà davvero piacevole, ricco di sensazioni per chi ha già un partner al suo fianco. La felicità la proverete nel vostro cuore, e molti di voi avranno l’occasione di fare un passo molto importante nella relazione, realizzando ciò che da tempo si desidera. Single, la situazione astrologica migliorerà sensibilmente, man mano nel corso della giornata. La Luna certamente vi aiuterà a sintonizzarvi con le influenze giuste, quelle in grado di farvi avanzare audacemente in tanti settori della vita.

In molti casi ritroverete energia e nuova vitalità. In ambito lavorativo è un buon momento per mettere in pratica un progetto che avete in mente da tempo. Sfruttate al meglio le competenze tecnologiche e sarete apprezzati da tutti.

Leone: ★★. La Luna in Cancro vi renderà nervosi, estremizzando alcune situazioni di coppia sfuggite al vostro controllo. Provate a comprendere anche il punto di vista della persona che amate, e scoprirete che certi vostri atteggiamenti non sono proprio tanto apprezzati. Affrontate la giornata con più positività, perché potrebbero emergere ostacoli e imprevisti che vi costringeranno a cambiare i piani per l’intera giornata. Single, non avete mai desiderato così tanto una pausa per rilassarvi.

Approfittatene per ricaricare le energie e stare con chi vi fa sentire bene. Una giornata no può capitare a chiunque, l’importante è reagire e lasciarsela alle spalle. Dovrete stare attenti sul lavoro: non fatevi ingannare da chi, con tono sicuro, cercasse di persuadervi traendovi in errore.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, 15 luglio, promette una buona giornata. Le stelle daranno una mano facilitando il dialogo di coppia e facendovi trovare un partner comprensivo e disponibile all'ascolto. Vi aspetta persino una piccola emozione amorosa: scoprirete qualcosa di dolce sulla persona che avete nel cuore. Questo sabato potrete viverlo molto bene, non solo con il partner, che vi regalerà tanto romanticismo, ma anche con amici e famigliari.

Single, una buona configurazione planetaria favorirà i segni a voi collegati, e la vostra personalità così vivace avrà modo di esprimersi al massimo. Sarete invitati a feste e ritrovi conviviali risplendendo nel vostro fascino irresistibile: raccoglierete successi a piene mani. Senza troppo stancarvi, riuscite a concludere sul lavoro alcune importanti mansioni. Vi sorprenderete per il poco tempo impiegato per arrivare alla fine.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 15 luglio.