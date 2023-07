Le previsioni dell'oroscopo del 15 agosto vedono i Leone molto impegnati sul lavoro. Per quanto riguarda i Pesci, invece, ci sono degli alti e bassi. Ferragosto ottimo per i Toro, ma ricco di confusione per i nati Bilancia.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Sagittario: combattete sempre e non date nulla per scontato. Sia in amore sia nel lavoro è importante apprezzare le piccole cose e non essere troppo pretenziosi.

11° Pesci: ci sono stati degli alti e bassi nei rapporti sentimentali, per questo motivo potreste vivere degli sbalzi d'umore.

Ad ogni modo, cercate di distrarvi circondandovi di persone a cui tenere davvero.

10° Scorpione: secondo l'Oroscopo del 15 agosto dovete essere intraprendenti. Credete di più in voi stessi e abbiate fiducia nel futuro. In famiglia stanno per cambiare alcune cose, tenetevi pronti.

9° Gemelli: non siate troppo irriverenti, soprattutto in ambito professionale. Nela vita è importante riuscire a comportarsi in maniera equilibrata, senza dare luogo a troppi alti e bassi, altrimenti si avrò come la sensazione si stare sulle montagne russe.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Capricorno: occhi aperti sulle nuove avventure. Cercate di cogliere il lato positivo delle cose, sempre e comunque.

Piangersi addosso dinanzi un problema non sortirà nessun effetto benefico.

7° Acquario: le previsioni dell'oroscopo del 15 agosto vi invitano a mantenere la calma. Se ci sono stati dei disguidi in famiglia, forse è il caso di farsi un esame di coscienza e di capire i propri errori.

6° Vergine: le stelle vi invitano ad essere propositivi.

In ambito lavorativo c'è bisogno di maggiore spigliatezza. Per quanto riguarda l'amore, invece, lasciatevi guidare dai vostri sentimenti.

5° Bilancia: siete un po' confusi ma, allo stesso tempo, anche felici. Forse in questo momento sentite il bisogno di vivere in maniera un po' più leggera, senza programmare ogni cosa.

Oroscopo segni fortunati del 15 agosto

4° in classifica Leone: siete molto impegnati sul lavoro e questo potrebbe spingervi ad essere distratti in amore. Cercate di non esagerare, però, altrimenti c'è il rischio di compromettere certe situazioni.

3° Ariete: finalmente, dopo un bel po' di sacrifici, riuscirete a raccogliere un po' i frutti di tutto quello che avete seminato. Ricordate che il karma esiste, bisogna soltanto crederci davvero.

2° Cancro: l'oroscopo del 15 agosto vi invita ad essere meno riflessivi in amore. Se vi va di fare una cosa, non ponetevi troppe domande. Le ragioni del cuore vanno sempre seguite senza obiettare.

1° Toro: siete molto intraprendenti. Le previsioni dell'oroscopo del 15 agosto vi invitano ad approfittare di questo momento. Il carisma è una dote che vi appartiene da sempre, ma ora è ancora più accentuata.