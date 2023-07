Nel fine settimana del 15 e 16 luglio 2023, l'Oroscopo dell'amore vedrà in prima posizione come indiscussi fortunati del weekend i nati sotto il segno del Pesci, seguiti dal segno del Leone e dell'Ariete.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco in amore.

L'oroscopo del fine settimana, segno per segno: Pesci coraggioso

1° Pesci: finalmente avrete il coraggio necessario per farvi avanti con la persona amata e per esternare anche altri sentimenti positivi che concernono la famiglia. Ritrovare una amicizia che credevate perduta riaccenderà in voi una straordinaria sensazione di calore, oltre che di allegria, secondo l'oroscopo.

2° Leone: fare spazio alla comunicazione nella coppia potrebbe portarvi non solo dei grandi benefici ma anche quel senso di tenerezza che potrebbe darvi delle emozioni uniche nel loro genere. Secondo l'oroscopo anche sul piano amicale potrebbe darvi delle belle esperienze, magari con una gita fuori porta davvero eccezionale.

3° Ariete: questa bella Luna vi darà molte emozioni positive che non saranno semplicemente appannaggio della sfera amorosa, ma anche quella che concerne la famiglia. Qui ci saranno delle intese davvero eccezionali che potrebbero dare l'avvio a collaborazioni uniche e irripetibili che miglioreranno anche la vostra quotidianità.

4° Toro: le amicizie vi daranno quella spensieratezza necessaria per lasciarsi alle spalle la settimana e ritrovare l'allegria.

Nella coppia si creerà un clima di serenità e di passione che sicuramente vi darà modo di chiarivi e di fare qualche passo verso una responsabilizzazione sempre più matura e consapevole.

Scorpione in ribasso

5° Bilancia: avrete modo di fare nuove avventure e anche se non riuscirete a coinvolgere il partner, le amicizie saranno pronte per trascorrere il weekend con voi e con le vostre folli idee.

Però potrebbe tornare il sereno nella vostra storia d'amore e questo sarà molto incoraggiante per voi, secondo l'oroscopo.

6° Vergine: vi sentirete molto amorevoli nei confronti della persona amata, disposta a fare qualche piccola rinuncia personale per poter trascorrere del tempo insieme. L'amicizia sarà un valore per cui avrete una affinità maggiore, e il vostro atteggiamento selettivo vi metterà al sicuro da eventuali delusioni, secondo l'oroscopo.

7° Acquario: avrete un umore altalenante che però potrebbe risvegliare qualche piccola emozione positiva. Secondo l'oroscopo avrete anche qualche piccola sorpresa da parte della persona amata, anche se non ci saranno implicazioni troppo importanti oppure un risvolto passionale.

8° Scorpione: farete qualche eccezione per poter trascorrere del tempo con la persona amata, però dovreste essere anche più sciolti e disinvolti. Secondo l'oroscopo dovreste prendere una decisione che richiede molta responsabilità e determinazione. Fare qualche passo in avanti con la famiglia rinunciando un po' all'orgoglio non farà male.

Sagittario instabile

9° Cancro: avrete un calo della passionalità molto forte, e il romanticismo non sempre vi aiuterà ad esprimervi al meglio con la persona amata.

Probabilmente i sentimenti che avete nei confronti di qualche amicizia importante saranno irrimediabilmente ridimensionati e valuterete con molto più criterio cosa sia giusto fare e cosa no, secondo l'oroscopo.

10° Sagittario: purtroppo potreste camminare su un terreno molto instabile e incerto sul piano sentimentale, secondo l'oroscopo. Provare a fare qualche passo in avanti potrebbe essere una mossa controproducente in questo momento, per cui lasciare che le cose facciano il loro corso, seppure con qualche piccolo gesto, potrebbe fare la differenza.

11° Capricorno: l'umore purtroppo sarà a terra, e non avrete molte occasioni di pensare a qualcosa di carino per la persona amata. Questo potrebbe tradursi in una apparente negligenza che però potrebbe danneggiare qualche aspetto della vostra relazione, secondo l'oroscopo.

Siate più sinceri con voi stessi.

12° Gemelli: l'ambito amicale potrebbe subire dei contraccolpi a causa di qualche delusione, oppure per degli eventi spiacevoli che potrebbero essere anche molto deludenti per la vostra mente. Secondo l'oroscopo dovrete fare qualcosa che non vi piace molto per la famiglia.