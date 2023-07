Venerdì 14 luglio troviamo sul piano astrale la Luna sostare nel segno dei Gemelli, mentre Marte risiederà nell'orbita della Vergine. Mercurio e Venere, intanto, proseguiranno il transito in Leone, così come Nettuno insieme a Saturno resteranno stabili sui gradi dei Pesci. Il Sole, invece, continuerà la sosta in Cancro come Plutone permarrà nel segno del Capricorno. Il Nodo Nord, infine, rimarrà nel domicilio dell'Ariete come Giove assieme a Urano protrarranno il moto in Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Acquario e Bilancia, meno entusiasmante per Pesci e Vergine.

Sul podio

1° posto Acquario: incontri. Secondo l'oroscopo di venerdì 14 luglio, i nati Acquario avranno ottime chance di fare dei nuovi e interessanti incontri che si riveleranno importanti per il loro futuro professionale, soprattutto le prime due decadi che saranno dotate di un carisma non indifferente.

2° posto Bilancia: intuitivi. I nati sotto il segno della Bilancia, nella giornata che precede il weekend, parranno godere di spiccate virtù intuitive, grazie alle quali sarà oltremodo semplice per loro trovare sempre la chiave idonea a mantenere l'armonia in coppia.

3° posto Toro: novità. Il venerdì di casa Toro potrebbe essere piacevolmente scombussolato da un evento o una persona che rimescoleranno le loro carte esistenziali, novità che faranno da preludio a ciò che avverrà nel mese del compleanno del Leone.

I mezzani

4° posto Gemelli: lasciar fluire. Se da un lato i nati Gemelli, nel corso del 14 luglio, resteranno presumibilmente attoniti riguardo alcuni recenti accadimenti, dall'altro lato il carnet astrale suggerirà loro di non forzare in alcun modo tali eventi lasciando che il tutto fluisca indisturbato.

5° posto Cancro: sperimentatori.

Il possibile desiderio che pervaderà i nati Cancro in questo giorno di metà mese, ancor di più il terzo decano, sarà di sperimentare nuovi modi di vivere il presente, ad esempio cambiando regime alimentare oppure mutando l'approccio avuto sinora con gli altri.

6° posto Leone: perseveranti. Il proverbio latino "Gutta cavat lapidem" significa letteralmente "la goccia scava la pietra" e tale massima antica calza a pennello per descrivere la perseveranza che metteranno in campo i nati Leone nella giornata in questione.

Come la goccia è lenta nello scavare la roccia, però, così il segno di Fuoco non dovrà peccare di impazienza e perseguire i suoi obiettivi con costanza e dedizione.

7° posto Scorpione: routine. Sebbene un latente fastidio interiore legato alle faccende economiche si farà ancora sentire, i nati Scorpione sembreranno volersi fiondare in questo venerdì estivo dedicandosi alle solite mansioni routinarie, così da concentrarsi in ciò che gli riesce bene e cercare, al contempo, di limitare i pensieri malmostosi.

8° posto Capricorno: amarezze. Un'amica che manca un appuntamento importante o un collega che viene meno alla parola data in precedenza saranno, c'è da scommetterci, degli avvenimenti che arrecheranno una certa delusione nei nati Capricorno questo venerdì.

Sarà bene no crucciarsi più di tanto, in quanto tali amarezze tenderanno a dissolversi in men che non si dica.

9° posto Ariete: peso delle responsabilità. Tra i segni maggiormente in vista in questo periodo c'è sicuramente l'Ariete, ma questo venerdì i nativi potrebbero non essere così avvezzi a sfoggiare il loro sorriso smagliante e le splendide performance delle quali son capaci dinanzi ai riflettori, in quanto il peso delle responsabilità sarà parecchio pressante.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: facsimile. Dopo averle sperimentate tutte, o quasi, nel mondo professionale per riuscire a sbarcare il lunario con risultati spesso non troppo esaltanti, questo venerdì di luglio i nati Sagittario decideranno di prendere totalmente ad esempio il lavoro altrui, divenendo una sorta di facsimile che non potrà profumare di successo.

11° posto Pesci: pressioni. La famiglia d'origine dei nati Pesci potrebbe rivelarsi la loro croce e delizia nelle ventiquattro ore in questione, col segno Mutevole che sarà sì sostenuto moralmente dalle persone care, ma dovrà anche rapportarsi alle alte aspettative delle stesse nei suoi confronti.

12° posto Vergine: pessimisti. Se il venerdì dei nati Vergine fosse un colore sarebbe senza dubbio il nero, inteso come visione oltremodo pessimistica che il segno di Terra avrà presumibilmente sulla sua vita attuale, ancor di più la prima decade che preferirà limitare i rapporti col mondo circostante.