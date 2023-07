L'oroscopo della fortuna della giornata di lunedì 24 luglio 2023 rende possibile il ritorno in vetta nella classifica astrale per il segno dell'Acquario, seguito dai Pesci. Lo Scorpione vivrà con ottimismo il lavoro

A seguire le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo della fortuna: Acquario alla prima posizione

1° Acquario: avrete una grinta da vendere tale da fare molte cose che potranno tornarvi utili sia in questa giornata che in quelle future. Avrete dei guadagni che supereranno le aspettative e vi metteranno in condizione di avviare una serie di investimenti e tanto shopping.

2° Pesci: le energie a disposizione potrebbero essere di notevole aiuto per dare una mossa significativa alla vostra produttività, ad aumentarla e renderla preziosa dal punto di vista economico. Potrete finalmente concedervi uno strappo alla regola.

3° Scorpione: questo ottimismo di cui sarete dotati in questo momento potrebbe essere accompagnato dalla fortuna di questo periodo per dare ai vostri progetti quella chiave di volta che servirà per renderli sempre più fruttuosi ma anche molto favorevoli alla carriera.

4° Sagittario: il successo sarà a portata di mano e anche gli affari potrebbero subire una bella impennata. Avrete una forte sicurezza sul piano economico che potrebbe rasserenarvi circa alcuni sviluppi futuri in altri contesti.

Sfide per Ariete

5° Toro: avrete un po' di fortuna che riuscirà a contrastare la difficoltà del lavoro che in questa giornata potrebbe farsi pressante. La squadra di lavoro però sarà pronta più che mai a collaborare per il bene di tutti, e non soltanto per i guadagni individuali.

6° Ariete: se ci saranno sfide non vi tirerete indietro, anzi, la fortuna potrebbe incentivare i guadagni e conferirvi un certo prestigio che potrebbe semplicemente aumentare, anche se abbastanza lentamente.

Secondo l'oroscopo dovrete concedervi un po' di relax.

7° Vergine: la scalata al successo sarà tutta in solita nonostante abbiate ancora molto da fare e qualche volta vi sentirete giù di corda. Sarà il momento di sfoderare i vostri artigli sul posto di lavoro e rendervi fieri di voi stessi, prima che degli altri.

8° Gemelli: gli impegni potrebbero aumentare e anche i programmi che avete in mente potrebbero essere più numerosi.

Cercare di destreggiarvi con tutto questo potrebbe essere decisamente utile ma anche molto difficoltoso.

Bilancia stressato

9° Bilancia: fate molta attenzione allo stress, perché potrebbe compromettere il lavoro, specialmente in questa giornata. Secondo l'oroscopo la tensione sul posto di lavoro potrebbe farsi forte e non permettervi di sviluppare la creatività che adesso altrimenti potrebbe presentarsi.

10° Capricorno: avrete un po' il morale a terra a causa di qualche lieve insuccesso che potrebbe essere deleterio per l'umore anche nelle giornate successive. Però avrete a portata di mano una bella energia che utilizzerete sempre e comunque con giudizio.

11° Cancro: purtroppo alcuni sentimenti contrastanti potrebbero essere di intralcio al lavoro e a tutto ciò che gli gravita attorno.

Farete molta fatica a stare dietro agli impegni, per cui dovreste delegare qualcosa a qualcuno di fidato.

12° Leone: dovrete necessariamente fare i conti con un nervosismo troppo grande affinché possiate rimanere calmi abbastanza per adempiere ai vostri doveri. Dovrete innanzitutto concedervi del riposo assoluto e poi pensare successivamente a qualche mossa da adottare.