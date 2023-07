L'oroscopo della giornata di lunedì 24 luglio è piuttosto coinvolgente in amore per i Bilancia, forti di una magica Luna in congiunzione, mentre Venere non abbandonerà gli Ariete in questo momento di difficoltà. Leone sarà dolce e dimostrerà intesa con il partner, mentre Cancro sarà pronto a dimostrare le sue abilità. Vediamo nel dettaglio le previsioni Oroscopo della giornata di lunedì 24 luglio.

Previsioni oroscopo lunedì 24 luglio 2023 segno per segno

Ariete: la nuova settimana inizierà con la Luna in opposizione per i nati nel segno. Non sarete dell'umore giusto in questa giornata, ma per fortuna, Venere non vi abbandonerà in questo momento difficile.

Per quanto riguarda il lavoro manterrete una buona concentrazione sui vostri progetti, e ottenendo buone soddisfazioni. Voto - 7️⃣

Toro: la Luna smetterà di sostenervi a partire da questo lunedì, lasciando spazio al pianeta Venere in quadratura. Non ci sarà tanto spazio per il dialogo, forse perché non vorrete sentire ragioni da parte degli altri. In ambito lavorativo prenderete spesso l'iniziativa grazie a Marte in trigono, ma con Mercurio negativo dovrete fare attenzione allo svilupparsi dei vostri progetti. Voto - 6️⃣

Gemelli: sfera sentimentale che vi vedrà molto dolci secondo l'oroscopo della giornata di lunedì. La Luna e Venere vi sorrideranno, e vi metteranno nelle condizioni migliori per vivere un rapporto entusiasmante con la persona che amate.

In ambito lavorativo Mercurio porterà idee interessanti, ma attenzione a non avere troppa fretta, considerato Marte in quadratura. Voto - 8️⃣

Cancro: giornata di lunedì che vi vede pronti a dimostrare tutte le vostre abilità secondo l'oroscopo. Il settore professionale sarà molto importante, per riuscire a raggiungere i vostri scopi.

Per quanto riguarda i sentimenti invece, potreste trascurare il vostro rapporto a causa della Luna in quadratura. Sarà importante non innescare una crisi con il partner. Voto - 7️⃣

Leone: previsioni astrali ottime dal punto di vista sentimentale all'inizio di questa settimana per i nati nel segno. Godrete del sostegno della Luna e di Venere, che vi daranno la spinta necessaria per poter raggiungere una perfetta intesa con la persona che amate.

Nel lavoro avrete ancora un po’ di tempo per ultimare i vostri incarichi e svolgere bene le vostre mansioni. Voto - 9️⃣

Vergine: periodo stabile per i nati nel segno. Questo cielo vi permetterà di godere di una relazione serena insieme alla persona che amate, e vivere un rapporto più spensierato. Per quanto riguarda il lavoro avrete buone idee da sviluppare, e con Marte in congiunzione avrete buone energie da investire. Voto - 8️⃣

Bilancia: giornata di lunedì più coinvolgente per i nati nel segno grazie alla Luna in congiunzione. Single oppure no, il vostro rapporto con le persone che amate si farà davvero intenso, dovrete solo dimostrare al meglio i vostri sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro, con un po’ di sicurezza in più, i buoni risultati non tarderanno ad arrivare.

Voto - 8️⃣

Scorpione: faticherete a essere romantici in questa giornata di lunedì secondo l'oroscopo. Venere in quadratura potrebbe essere motivo di incomprensioni o discussioni con il partner, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Sul fronte professionale i buoni progetti richiederanno tempo affinché possano essere un successo. Voto - 6️⃣

Sagittario: la settimana inizierà in modo migliore per i nati nel segno grazie alla Luna e Venere in buon aspetto. Single oppure no, il rapporto con le persone che amate potrebbe farsi più intenso e piacevole. Per quanto riguarda il lavoro Marte potrebbe impedirvi di essere professionali come volete, ma questo non vi fermerà dal voler raggiungere i vostri obiettivi.

Voto - 8️⃣

Capricorno: peccato per questa Luna in Bilancia che potrebbe farvi iniziare la giornata nel modo sbagliato, almeno per quanto riguarda i sentimenti. Single oppure no, non avrete motivo di reagire in modo impulsivo un po’ con chiunque. In campo professionale sarà una giornata un po’ anonima, ma non sarà nemmeno un disastro. Voto - 6️⃣

Acquario: previsioni astrali che vedono la Luna in posizione favorevole. Anche se Venere sarà ancora in cattivo aspetto, questa giornata sarà un po’ più tranquilla per voi e per il partner. Discreto il settore professionale, anche se potreste fare di più con il giusto impegno. Voto - 7️⃣

Pesci: configurazione astrale migliore all'inizio di questa settimana.

Single oppure no, riuscirete a mantenere un buon rapporto con la persona che amate, soprattutto voi nati nella prima decade. In ambito lavorativo le idee ci sono, quello che manca sono le energie. Voto - 7️⃣