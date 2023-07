L'oroscopo della giornata di martedì 18 luglio 2023 si presenta ottimale per il segno del Sagittario e per tutti i segni di Fuoco. I sentimenti e il buonumore potrebbero essere appannaggio dei nati sotto molti segni di Aria.

A seguire le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco di martedì.

L'oroscopo di martedì, segno per segno: Toro vivace

1° Sagittario: avrete dalla vostra parte una forte carica passionale e una creatività che supererà anche il vostro progetto più originale e ambizioso. Secondo l'oroscopo potreste avere a che fare con una atmosfera familiare davvero eccezionale, e che potrebbe anche aprire le porte al dialogo.

2° Toro: avrete un rialzo dell'umore che vi porterà a essere molto più percettivi e reattivi sul lavoro. Con qualche incontro che farete dal pomeriggio in poi potreste incrementare non soltanto l'autostima, ma anche regalare a voi stessi una carica nuova.

3° Leone: il lavoro procederà spedito e niente potrà fermarvi in questo martedì. Sarete sopraffatti da uno spirito di iniziativa che tutto sommato si concilierà abbastanza bene con le questioni puramente private. Fare qualche strappo alla regola sarà fattibile molto prima del previsto.

4° Bilancia: ritrovare l'intesa con la vostra squadra professionale potrebbe essere il trampolino di lancio verso una svolta della vostra carriera, probabilmente quella a cui state mirando in questo momento.

Sarà il tempo in cui dovrete sfoderare tutti i vostri assi nella manica.

Carica eccellente per Ariete

5° Acquario: finalmente arriverà la fortuna che vi darà una mano con dei progetti particolarmente difficili da gestire, e che potrà anche essere utile per ristabilire un certo equilibrio nella vita all'interno del contesto professionale.

Secondo l'oroscopo potreste avere anche una riunione molto interessante.

6° Ariete: conoscerete una carica nuova che potrebbe farvi sentire sempre più determinati sul lavoro. Con qualche progetto la strada purtroppo sarà ancora lunga, ma non per questo priva di prospettive interessanti. Non mancheranno attimi di tenerezza.

7° Vergine: avrete una bella situazione d'amore che vi spingerà a essere più risoluti e ad abbandonare la timidezza.

Avrete invece dei sentimenti molto contrastanti nei confronti di una amicizia che è stata molto ambigua nei vostri confronti.

8° Cancro: state lentamente riprendendo quota con gli affari, alcuni dei quali molto promettenti, anche se piuttosto lenti. Avrete a disposizione molte amicizie che vi renderanno più agevole una eventuale delusione, e che possano farvi divertire davvero molto.

Gemelli scenderà a compromessi

9° Capricorno: guadagnerete qualche posizione nella classifica dell'oroscopo grazie a qualche piccolo colpo di fortuna e a una straordinaria capacità di pazientare, soprattutto in questo periodo. Potreste sentirvi un po' stanchi ma non per questo meno motivati.

10° Gemelli: anche se sarà piuttosto dura, mettervi d'accordo con una idea che a voi sinceramente non piace potrebbe essere l'unica possibilità per uscire da un groviglio molto fitto sul lavoro.

Avrete bisogno di qualche attimo di pausa per prendervi più cura di voi stessi.

11° Pesci: trovare un luogo per sentirvi voi stessi in questo momento non sarà molto facile, per cui dovrete accontentarvi di sentirvi bene nella vostra mente in questo momento. Avrete poca voglia sia di socializzare che semplicemente uscire di casa, e forzarvi potrebbe essere inutile.

12° Scorpione: dovrete prendervi una sosta seppure forzata per non compromettere ulteriormente una serie di progetti che potrebbero rivelarsi come un nulla di fatto. Avrete a disposizione poco tempo per poter riorganizzarvi e al tempo stesso ricaricare le batterie.