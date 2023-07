L'oroscopo della giornata di venerdì 7 luglio 2023 vede alla prima posizione i Cancro, mentre scenderanno i segni d'Aria, fra cui l'Acquario.

A seguire le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo di venerdì segno per segno: autostima per Pesci

1° Cancro: questo venerdì sperimenterete un forte appagamento grazie ai risultati eccellenti che avete conseguito. Sul piano sentimentale si verificheranno le evoluzioni di coppia che probabilmente saranno per voi completamente inaspettate.

2° Toro: ritornerà a tutta corsa quell'opportunità che vi siete lasciati sfuggire in un passato prossimo per potervelo riproporre e sfruttare.

Con gli affari state avendo un giro di vite molto utile che potrebbe essere di aiuto per un acquisto importante. La salute sarà ai massimi livelli.

3° Pesci: ritornerà l'autostima in tutto il suo splendore, facendovi lavorare di buona lena senza avere la necessità di qualcuno che possa offrire la propria spalla. Secondo l'oroscopo ve la caverete alla grande con un aspetto lavorativo che finora vi ha dato parecchio filo da torcere.

4° Vergine: con la squadra di lavoro si creerà un affiatamento che andrà al di là della semplice cooperazione, per cui essere di buonumore sarà davvero molto semplice. Avrete degli stimoli molto appaganti nei confronti della famiglia che vi porteranno a fare insieme qualche esperienza interessante.

Capricorno volenteroso e determinato

5° Capricorno: state sfoderando una vera determinazione, mista a una volontà di ferro che vi darà lo slancio necessario per superare qualche piccola sfida. In amore l'affinità con il partner non farà altro che aumentare, mentre tutte le gelosie passate verranno finalmente messe da parte.

6° Sagittario: in questo periodo si riaccenderanno le possibilità di guadagnare che avete atteso da mesi, e forse anche le questioni di natura burocratica finalmente conosceranno un rialzo considerevole.

L'amore sarà al centro dei vostri pensieri.

7° Ariete: impiegare della determinazione sul posto di lavoro in questo momento potrebbe regalarvi una dose in più di risultati positivi che vi faranno bene sia individualmente che all'interno del contesto domestico. Secondo l'oroscopo in amore si creerà un clima molto sereno.

8° Gemelli: avrete un po' di stanchezza in corpo, ma ciò non vi impedirà di fare qualcosa che possa essere davvero positivo per la famiglia, che sia la vostra oppure di origine.

L'origine dell'allegria arriverà dalle amicizie, soprattutto in serata.

Scorpione sottotono

9° Scorpione: sentirvi un po' giù di corda in questo momento non farà altro che rallentare il vostro lavoro e i vostri impegni in generale. Rivitalizzare qualche aspetto della vostra vita sentimentale potrebbe essere utile per non scendere irrimediabilmente nella noia.

10° Leone: fare i conti con qualche segnale di malessere potrebbe darvi un leggero sollievo. Le amicizie in questo momento si stanno rivelando al di sotto delle aspettative, confluendo irrimediabilmente a qualche separazione che poi non si potrebbe ricucire.

11° Bilancia: fare attenzione alle spese in questo periodo significherà non pensare molto a voi stessi e alla vostra persona.

Fingere di andare d'accordo con qualcuno non vi aiuterà in un periodo particolarmente delicato sul piano professionale.

12° Acquario: le spese importanti a cui siete sottoposti in questo periodo particolare potrebbero spingervi a fare più sacrifici del dovuto. Si renderà necessario un approccio diverso nei confronti di una amicizia che non è stata sincera con voi.