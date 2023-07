L'oroscopo di giovedì 6 luglio aiuta a comprendere quali energie arriveranno dalle stelle per i vari segni zodiacali. Ariete, Leone e Sagittario saranno i segni più fortunati, mentre ci sarà qualche ombra per i Pesci.

Oroscopo di giovedì 6 luglio: Toro confuso

Ariete: l'energia non mancherà di certo e sarete immersi di tanti progetti, ma state attenti a non esagerare o ne risentirà la vostra salute. In coppia tutto procederà a gonfie vele e il partner sarà più innamorato che mai.

Toro: ci sarà un po' di confusione per quanto riguarda i sentimenti, perché non avrete ancora ben chiaro il vostro obiettivo.

La fortuna sarà dalla vostra parte per quanto riguarda le finanze e anche al lavoro tutto filerà liscio.

Gemelli: la voglia di avventura di porterà a lanciarvi in nuove sfide, talvolta senza pensarci abbastanza. Ci saranno molte sorprese in campo lavorativo e starà a voi scegliere la strada da seguire.

Cancro: sarà un giovedì di alti e bassi per voi che non avrete una grande capacità di comunicazione. Sebbene il traguardo vi sembri troppo lontano in amore, ricordatevi che i vostri desideri si realizzeranno.

Oroscopo del giorno: Vergine vincente e stimata

Leone: sarete brillanti e sarà impossibile non notarvi. Tutto procederà a gonfie vele in amore e in campo lavorativo. Dovrete fare attenzione solo alle spese azzardate e valutare bene i passi da fare.

Vergine: sarete un punto di riferimento per molti colleghi e non solo. In amore ci saranno grandi novità e se siete single potrebbe tornare presto a battervi il cuore. La fortuna sarà dalla vostra parte.

Bilancia: al lavoro darete il massimo, ma i risultati che otterrete saranno leggermente al di sotto delle aspettative. Sarete affascinanti e riuscirete a conquistare il cuore di qualcuno che vi piace da un po'.

Scorpione: dopo la quiete dei giorni scorsi, tornerà la tempesta in amore. Sarete gelosi e sospettosi e questo potrebbe causare qualche discussione. Al lavoro, qualche imprevisto potrebbe destabilizzarvi.

Sagittario fortunato e in ripresa, Pesci annoiati

Sagittario: la fortuna girerà dalla vostra parte e tutto procederà al di sopra delle aspettative, sia al lavoro che in amore.

Approfittate di questo periodo positivo per riprendere tante situazioni lasciate in sospeso.

Capricorno: l'Oroscopo del giorno annuncia che ci saranno diversi ostacoli sul vostro cammino, ma questo non farà altro che far emergere la grande forza che avete. Saranno favori i nuovi incontri, quindi uscite.

Acquario: la creatività oggi sarà davvero alta e questo contribuirà al vostro grande successo in campo lavorativo. In amore sarete pieni di attenzioni nei confronti della persona amata che ricambierà con piacere.

Pesci: potrebbe arrivare qualche discussioni in amore, perché se siete in coppia la noia si farà sentire. Tutto si risolverà con un po' di pazienza da parte vostra. Al lavoro il rapporto con i colleghi sarà ottimo.