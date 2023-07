Nella giornata di giovedì 27 luglio 2023, l'Oroscopo della fortuna rivedrà in prima posizione il segno del Pesci, seguito dallo Scorpione e dall'Ariete. La Bilancia calerà drasticamente a causa di qualche aspetto finanziario da rivedere.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco per la fortuna.

L'oroscopo della fortuna: Pesci alla prima posizione

1° Pesci: questo Giove vi permetterà di essere fortunatissimi con gli affari e con i guadagni. Ora potrete contare sul vostro denaro per poter coprire alcune spese importanti e anche per concedervi qualche sfizio niente male, secondo l'oroscopo.

2° Ariete: la vostra produttività sarà ai massimi livelli e con una dedizione molto più solida ora più che mai saprete sfruttare alcune situazioni professionali a vostro vantaggio, mentre con la squadra di lavoro avvertirete una serenità fuori dall'ordinario.

3° Scorpione: l'intesa con la vostra squadra sarà davvero ottima per poter avere l'ambizione di portare a termine alcuni progetti che per cause di forza maggiore avete lasciato precedentemente in sospeso. Potreste avere delle occasioni di guadagno che prometteranno bene entro breve.

4° Sagittario: riuscirete ad arrivare a qualche traguardo che avete atteso e desiderato a lungo, e ora più che mai sentirete l'esigenza di pensare molto di più a voi stessi, al vostro benessere, allo shopping e anche a rendere questa giornata molto rilassante, soprattutto in serata.

Vergine diligente

5° Vergine: gli impegni saranno conclusi con diligenza e creatività. Ora potreste utilizzare un po' di impulsività ma comunque con moderazione per non intaccare qualche lavoro che potrebbe essere determinante per gli affari. La fortuna sarà molto più florida in serata.

6° Acquario: sentirvi liberi di progettare qualche affare in questo momento vi metterà di fronte ad alcune decisioni da prendere.

Questa per voi sarà una vera e propria sfida che non solo vi metterà alla prova, ma potrebbe migliorare alcuni aspetti di lavoro, secondo l'oroscopo.

7° Cancro: la grinta di cui sarete dotati in questo momento particolare potrebbe essere incanalata in un progetto a dispetto di un altro per poter estrapolare il meglio dalla vostra situazione economica.

Secondo l'oroscopo avrete anche qualche piccolo successo burocratico.

8° Toro: sarete sopraffatti da una bella intraprendenza sul lavoro, però allo stesso tempo dovreste pensare ad un modo per ritagliarvi del tempo per voi e sfruttarlo come meglio credete. Le ricompense tarderanno ad arrivare, ma saranno comunque a portata di mano.

Gemelli stanchi

9° Gemelli: potreste avere un po' di stanchezza che non vi permetterà di fare qualcosa a cui tenete sul posto di lavoro, e al contempo anche le vostre prestazioni potrebbero risentirne, soprattutto dal pomeriggio in poi, secondo l'oroscopo.

10° Capricorno: al momento lo sconforto per qualche insuccesso potrebbe prendere il sopravvento e non permettervi di regolarizzare i vari impegni della giornata, però con un po' di sforzo le cose potrebbero trovare la propria sistemazione nel corso di questa stessa giornata.

11° Leone: avrete la tendenza a non fidarvi di nessuno, specialmente per gli obiettivi personali che intendete raggiungere. Secondo l'oroscopo avrete qualche tensione in ambito lavorativo e molti progetti a cui dedicarvi in questo momento.

12° Bilancia: potreste avere l'esigenza di fermarvi e di riscontrare delle criticità in alcuni aspetti del vostro operato. Dovrete cercare di fare qualche sacrificio in più per le questioni finanziarie, dal momento che ora potrebbero subire una battuta d'arresto se non prestate attenzione.