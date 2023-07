L'Oroscopo della settimana che va dal 24 al 30 luglio vedrà il pianeta Mercurio spostarsi rapidamente nel segno della Vergine, che dimostrerà prestazioni migliori al lavoro, mentre Gemelli potrebbe trovarsi in difficoltà al lavoro. Nuovi progetti stimoleranno i nativi Capricorno, mentre Cancro godrà di una vita stimolante ed equilibrata. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della settimana, dal 24 al 30 luglio.

Previsioni oroscopo dal 24 al 30 luglio 2023 segno per segno

Ariete: l'inizio di questa nuova settimana potrebbe non essere così entusiasmante per via della Luna in quadratura.

Fortunatamente, Venere sarà ancora dalla vostra parte, e sarete in grado di godere di una relazione tutto sommato stabile già a partire da mercoledì. Per quanto riguarda il lavoro perderete il sostegno di Mercurio, ciò nonostante riuscirete comunque a mettere sul piatto discrete idee. Voto - 8️⃣

Toro: sfera sentimentale che continuerà a mettervi in difficoltà secondo l'oroscopo della prossima settimana. Dovrete mettere in mostra quel vostro lato più tenero, quello che piace tanto alla vostra anima gemella. Sul fronte professionale arriverà Mercurio in trigono a darvi una mano e rendere i vostri progetti più facili da gestire. Voto - 6️⃣

Gemelli: previsioni astrali favorevoli dal punto di vista sentimentale grazie a Venere in sestile.

Single oppure no, credete nei vostri sogni, e fate di tutto per realizzarli insieme alla persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro il prossimo periodo potrebbe rivelarsi più complicato per voi, ora che Marte e Mercurio si troveranno in quadratura dal segno della Vergine. Voto - 7️⃣

Cancro: godrete di una vita stimolante ed equilibrata secondo l'oroscopo della prossima settimana.

Single oppure no, riuscirete a mettere in mostra le vostre emozioni, godendo di una relazione davvero stimolante e romantica. Per quanto riguarda il lavoro avrete le idee più chiare sui vostri progetti, ora che avrete Mercurio dalla vostra parte. Voto - 8️⃣

Leone: sfera sentimentale godibile in questa settimana. Venere vi darà buone emozioni, anche se dovrete fare attenzione alla Luna in cattivo aspetto tra le giornate di mercoledì e giovedì.

Per quanto riguarda il lavoro perderete il supporto di Mercurio, che lascerà spazio a Giove in quadratura. Ve la caverete abbastanza bene, ciò nonostante potrete fare di meglio. Voto - 7️⃣

Vergine: configurazione astrale positiva per voi nativi del segno durante la prossima settimana. L'arrivo di Mercurio nel vostro cielo vi permetterà di gestire davvero bene le vostre mansioni, e con Giove favorevole potrete contare su un pizzico di fortuna in più. Per quanto riguarda i sentimenti, sarete abbastanza attivi e con la voglia di trascorrere queste calde giornate estive in spensieratezza insieme al partner. Voto - 8️⃣

Bilancia: sarà una settimana ottima dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo.

La vostra sensibilità sarà amplificata da Venere e dalla Luna in buon aspetto, e godrete di un rapporto davvero ottimale con la vostra fiamma. In ambito lavorativo sarete abbastanza produttivi nei vostri progetti, riuscendo a mettere insieme buone idee. Voto - 8️⃣

Scorpione: l'astro argenteo vi darà una mano durante questa settimana secondo l'oroscopo. Le giornate di mercoledì e giovedì in particolare saranno le più indicate per cercare di risollevare il vostro rapporto con il partner. Sul fronte professionale Mercurio arriverà in vostro soccorso, e vi aiuterà a rendere più gestibili le vostre mansioni. Voto - 6️⃣

Sagittario: sfera sentimentale positiva secondo l'oroscopo della prossima settimana.

Con Venere in buon aspetto, nutrirete buone emozioni nei confronti della persona che amate, godendo di una relazione davvero romantica. Sul fronte professionale Mercurio in quadratura potrebbe confondervi le idee. Alcuni vostri progetti richiederanno più impegno per poter funzionare. Voto - 7️⃣

Capricorno: settimana in rialzo per quanto riguarda il lavoro secondo l'oroscopo. L'arrivo di Mercurio nel segno della Vergine vi permetterà di mettere sul piatto idee migliori per i vostri progetti. Con un po’ di fortuna da parte di Giove, arriveranno risultati interessanti. In amore l'inizio della settimana potrebbe non essere così entusiasmante, ciò nonostante il vostro rapporto sarà abbastanza tranquillo.

Voto - 7️⃣

Acquario: Mercurio non sarà più in cattivo aspetto per voi nativi del segno. I vostri progetti finalmente andranno avanti, e potrebbero finalmente arrivare alcuni buoni risultati. In amore invece avrete ancora molto da fare affinché il vostro rapporto possa funzionare. Se siete single curate di più la vostra cerchia sociale. Voto - 6️⃣

Pesci: periodo in calo per quanto riguarda il lavoro secondo l'oroscopo. Mercurio sarà in opposizione a partire da questa settimana, e alcuni progetti potrebbero non funzionare al meglio. Per quanto riguarda i sentimenti godrete di una relazione stabile, soprattutto voi nati nella prima decade. Le giornate di mercoledì e giovedì saranno le più interessanti grazie alla Luna in trigono dal segno amico dello Scorpione. Voto - 7️⃣