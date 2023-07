L'oroscopo settimanale dal 24 al 30 luglio 2023 è pronto a svelare il destino dei segni zodiacali nella prossima settimana. In evidenza l'ultima settimana del mese, analizzata e confrontata con i segni della seconda sestina dello zodiaco.

Iniziamo pure a decantare le previsioni zodiacali da lunedì 24 a domenica 30 luglio e, nel contempo, svelare la classifica stelline settimanale segno per segno.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 6. Il periodo per voi della Bilancia è stato valutato appena sulla sufficienza.

Le giornate in arrivo avranno il picco massimo di negatività verso la fine del periodo, purtroppo coincidendo con il primo giorno di weekend. Dunque, vi attende un venerdì sottotono e un sabato da ko, pertanto sarà fondamentale tenere tutto sotto stretto controllo: evitate di strafare come al solito, ma siate coerenti e concentrati affrontando le situazioni con attenzione. Tuttavia, ci sono buone notizie in vista! Le giornate del 24 e del 25 luglio saranno da sfruttare al massimo, valutate entrambe al "top" con cinque stelle.

La classifica settimanale attribuita al segno della Bilancia:

★★★★★ lunedì 24, martedì 25;

★★★★ mercoledì 26, giovedì 27, domenica 30;

★★★ venerdì 28 luglio;

★★ sabato 29 luglio 2023.

♏ Scorpione: voto 8.

Il quadro astrale prevede un periodo decisamente favorevole per tutti voi nativi dell'elemento Acqua. Escludendo la parte conclusiva della settimana, avrete molte opportunità per agire. È il momento di riprendere il controllo della vostra routine quotidiana e concedervi momenti di tenerezza e passione. Mettetevi subito all'opera!

Una sorpresa inaspettata colorerà la vostra settimana e vi infonderà grande fiducia, soprattutto riguardo alla sfera sentimentale. Indipendentemente da ciò che accade, accogliete con gioia e apertura ciò che la vita vi riserva, senza essere eccessivamente razionali. Semplicemente, godetevi ciò che viene e lasciatevi trasportare dalle emozioni.

La classifica della settimana pronosticata al segno dello Scorpione:

Top del giorno martedì 25 luglio (Luna in Scorpione);

★★★★ venerdì 28 luglio;

★★★ sabato 29 luglio;

★★ domenica 30 luglio 2023.

♐ Sagittario: voto 9. Un evento di particolare rilievo è l'ingresso di una meravigliosa Luna d'amore, in entrata nel vostro settore venerdì 28 luglio. Oltre a questo giorno, martedì, mercoledì e sabato saranno caratterizzati da una maggiore passionalità ed intraprendenza nella sfera sentimentale. Sul fronte lavorativo, lunedì potrebbero verificarsi alcuni intoppi nei rapporti societari, suscitando una certa ansia. Giovedì, in particolare per coloro nati nella prima decade, potrebbero sorgere piccoli dissidi nella vita sentimentale.

Fortunatamente, a metà settimana vi attende un'eccellente intesa con colleghi e superiori, promuovendo un clima armonioso in ambito professionale.

La classifica settimanale attribuita al segno del Sagittario:

Top del giorno venerdì 28 luglio (Luna in Sagittario);

★★★★ lunedì 24 e giovedì 27;

★★★ domenica 30 luglio 2023.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 6. Durante questa settimana, fondamentale è prendersi cura di chi si ama. Insieme alla persona amata, cercate di essere sorridenti, anche se ci sono questioni che vi preoccupano. Questo approccio vi permetterà di vivere una settimana serena e di trasmettere serenità agli altri e soprattutto a voi stessi.

Alcune coppie potrebbero dover adottare la filosofia del "due cuori e una capanna": cercate di evitare che eventuali problemi esterni intralcino il meraviglioso percorso dell'amore. Anche a coloro che sono single i prossimi giorni potrebbero riservare belle sorprese: potreste incontrare qualcuno capace di far rifiorire la felicità in voi. Inoltre, molti di voi potrebbero prendere spunto da esperienze passate per migliorare il proprio approccio in ambito lavorativo.

La classifica della settimana attribuita al segno del Capricorno:

★★★★★ sabato 29, domenica 30;

★★★★ lunedì 24, martedì 25, venerdì 28;

★★★ mercoledì 16 luglio;

★★ giovedì 26 luglio.

♒ Acquario: voto 5. Avete raggiunto qualche traguardo nella vostra vita?

Siamo certi di si, caso contrario, potete iniziare sin da ora a rimediare e lavorare per realizzare i vostri desideri. Le coppie potranno iniziare a progettare qualcosa di nuovo, programmare il futuro o anche decidere di costruire/allargare la famiglia. Le possibilità sono molteplici, iniziate concentrando le energie su un obiettivo alla volta, cercando di portarlo a compimento. I single, invece, potrebbero attraversare un momento di instabilità, soprattutto a metà/fine settimana. Alcuni di voi potrebbero pentirsi di aver lasciato scappare delle opportunità in passato, rimpiangendo scelte fatte o non fatte. Calma, raccogliete il coraggio, alzate il telefono e chiamate chi ben sapete. A volte è meglio prendere un rischio piuttosto che rimanere fermi nel rimpianto.

La classifica settimanale attribuita al segno dell'Acquario:

★★★★★ lunedì 24 luglio;

★★★★ martedì 25, mercoledì 26, domenica 30;

★★★ giovedì 27, venerdì 28;

★★ sabato 29 luglio 2023.

♓ Pesci: voto 7. Questa settimana si prospetta buona. Le divergenze o le incomprensioni che hanno caratterizzato i tempi passati verranno risolte. Le stelle indicano che è il momento giusto per prendersi cura di sé stessi, della salute e dell'aspetto fisico. Potete dedicarvi a rimettervi in forma attraverso una sana dieta e regolari attività sportive per rafforzare il vostro benessere. Alcuni cambiamenti che state affrontando nella vostra vita sono significativi perché riguardano le basi stesse della vostra esistenza, quindi è importante agire con cautela e non rischiare inutilmente.

Continuate a coltivare ciò che è veramente importante per voi, i risultati arriveranno in abbondanza nel momento opportuno! Vi sentirete liberi di esprimere le vostre opinioni e di perseguire ciò che vi interessa maggiormente.

La classifica della settimana attribuita al segno dei Pesci: