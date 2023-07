L'oroscopo di domenica 23 luglio ha in serbo tante sorprese e non vede l'ora di poter svelare tutti i dettagli della giornata, con particolare attenzione verso la vita sentimentale e sociale. Ci sarà chi riuscirà a trovare un compromesso con il partner e chi farà fatica a essere se stesso.

Previsioni astrologiche del giorno 23 luglio: dall'Ariete al Cancro

Ariete: metterete tutto in discussione. Il vostro ruolo di leader subirà dei cambiamenti a causa di alcune modifiche nell'approccio utilizzato. Potrebbe essere un'occasione per crescere e per lasciarvi alle spalle alcune abitudini poco sane.

Sicuramente, ne trarrete giovamento.

Toro: sarete molto socievoli con il prossimo. Vi ambienterete in qualsiasi ambiente perché non avrete paura di esporvi. Sarà una caratteristica positiva che, se sfruttata al meglio, vi darà tanti vantaggi. Per il momento, non ci saranno novità in ambito sentimentale.

Gemelli: non permetterete agli altri di controllare la vostra vita. Prenderete il comando, anche a rischio di apparire un po' bruschi. Non sopporterete l'invadenza eccessiva né i consigli non desiderati. La famiglia potrebbe non dare un valore positivo a questo comportamento.

Cancro: la reazione del partner vi lascerà un po' perplessi. Nonostante i vostri tentativi di comprenderlo, farete fatica a vestire i suoi panni.

Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di provare a parlarne a cuore aperto: le cose saranno più chiare.

Oroscopo del 23 luglio: dal Leone allo Scorpione

Leone: cercherete di godervi ogni momento di questa giornata. L'obiettivo sarà quello di trascorrere il tempo libero con le persone care. Avrete tante idee in mente.

Ovviamente, non potrete scegliere da soli, però, le vostre proposte susciteranno entusiasmo.

Vergine: cercherete di recuperare il rapporto con una persona speciale. I primi tentativi non andranno a buon fine, però, con il passare delle ore, le cose tenderanno a migliorare drasticamente. L'importante sarà abbandonare l'astio che ha dato vita al litigio.

Bilancia: vi prenderete cura di voi stessi in modo perfetto. Rispetterete bisogni, limiti e desideri. Smetterete di darvi la colpa per tutto ciò che è accaduto di recente e tornerete a splendere. Sarà un cambiamento atteso e decisamente positivo. Qualcuno potrebbe rimanere sorpreso.

Scorpione: userete questa giornata per riflettere. Dovrete prendere una decisione importante, ma non vi sentirete pronti a farlo subito. Preferirete aspettare, in modo da poter analizzare tutte le alternative possibili. La famiglia avrà idee contrastanti, mentre gli amici vi guideranno con maggiore determinazione.

Previsioni zodiacali del 23 luglio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: sarà una giornata divertente.

Apparirete affascinanti agli occhi del partner e sarete socievoli con gli amici. Non vedrete l'ora di vivere nuove esperienze. Non penserete al lavoro, almeno per il momento. Avrete tutta la settimana seguente per organizzarli al meglio.

Capricorno: sarete un po' preoccupati per la vostra vita sentimentale. Vi renderete conto di dover adottare delle strategie diverse per far funzionare le cose. Il rischio sarà quello di assistere a un netto allontanamento all'interno della coppia. Il partner sarà d'accordo.

Acquario: le cose non saranno rosa e fiori. In famiglia, le continue discussioni potrebbero provarvi eccessivamente. Reagirete con rabbia, anche se all'interno del vostro cuore soffrirete.

Le previsioni astrologiche vi consigliano di non nasconderete i sentimenti provati.

Pesci: la gentilezza sarà la vostra arma migliore. Sarete amorevoli con il partner, dolci con gli amici e disponibili con la famiglia. Il vostro contributo verrà preso in grande considerazione, anche nelle situazioni più complesse. Avrete modo di esprimere il vostro potenziale.