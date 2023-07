L'oroscopo di sabato 22 luglio ha in serbo tante novità e sono pronte a svelare tutte i dettagli della quotidianità dei segni zodiacali. Amore, lavoro e vita sociale avranno la precedenza, così come gli hobby e gli interessi personali. Ci sarà chi deciderà di affrontare le sue paure e chi al contrario continuerà a essere titubante.

Oroscopo del 22 luglio 2023: dall'Ariete al Cancro

Ariete: sarete un po' rigidi nel rapporto di coppia. Non avrete alcuna intenzione di lasciarvi andare. Le esperienze passate vi hanno segnato profondamente. Ci vorrà un po' di pazienza per assistere a un cambiamento evidente.

La famiglia vi rimarrà accanto.

Toro: reagirete con rabbia di fronte alle provocazioni. Non riuscirete a mantenere il controllo e vi scaglierete contro le persone care. Alcune di loro proveranno a comprendervi, mentre altre preferiranno prendere le distanze, almeno per un breve periodo.

Gemelli: non vi farete spaventare da niente e da nessuno. Sarete pronti a tornare in campo, sfruttando tutte le vostre qualità. Non rinuncerete al relax, ma il lavoro sarà una priorità. Con il passare delle ore, vi renderete conto di essere perfettamente in grado di tenere testa ai vostri colleghi.

Cancro: avrete tanta fantasia. Sarete creativi e pronti a lanciarvi in nuove sfide. Sarà la vostra giornata fortunata perché gli astri saranno dalla vostra parte.

Dovrete solo sfruttare le occasioni a vostra disposizione. Inoltre, non dovrete sottovalutare le vostre potenzialità.

Previsioni zodiacali del 22 luglio: dal Leone allo Scorpione

Leone: sarete sopraffatti dal lavoro. Non riuscirete mai a staccare la spina, neanche durante le ore serali. Sarete soddisfatti di voi stessi, ma avrete bisogno di un po' di relax.

Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di trovare il giusto equilibrio tra vita professionale e privata.

Vergine: sarete molto esigenti nei confronti della persona amata. Avrete delle pretese che lei potrebbe non essere disposta ad accettare. Prima di agire, dovrete affrontare insieme l'argomento. Raggiungere un compromesso non sarà affatto difficile.

Bilancia: sul posto di lavoro, sarete disposti a collaborare. Vi piacerà fare gioco di squadra perché avrete l'impressione di raggiungere risultati migliori. In parte, questo sarà vero, ma dovrete tenere in considerazione diverse fattori. Attenzione alle prese in giro.

Scorpione: deciderete di rimettervi in gioco in ambito sentimentale. Vi sentirete molto più tranquilli, anche se non potrete dimenticare le vecchie esperienze. Per il momento, preferirete non iniziare una storia seria. Vi godrete il momento, senza troppe aspettative.

Previsioni astrologiche e profili del 22 luglio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: agirete con cautela, soprattutto davanti alle situazioni sconosciute. Preferirete non esporvi a rischi non necessari.

Il lavoro apparirà un po' monotono, ma continuerete a impegnarvi per dare una buona impressione di voi. Gli amici saranno perplessi.

Capricorno: non riuscirete a trovare la vostra strada. Avrete tanti dubbi sul vostro futuro e, per il momento, vi sembrerà impossibile riuscire a mettere fine a questa situazione. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di avere pazienza e di non tirare troppo la corda.

Acquario: preferirete non esporvi. La paura di essere giudicati dagli altri o, peggio ancora, rimproverati sul posto di lavoro sarà troppo grande. Farete fatica a tenere sotto controllo i vostri sentimenti. In alcune situazioni, vi sembrerà di essere in balia degli eventi.

Pesci: sarete innamorati del partner.

L'obiettivo sarà quello di continuare a rispettarvi a vicenda, senza trovare pretesti per litigare. Le cose andranno bene, anche se dovrete sforzarvi un po' per mantenere fede alle vostre promesse. Gli amici saranno solidali.