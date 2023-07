Secondo l'oroscopo del 22 luglio, la vita sociale dei nativi del Toro potrebbe prendere una piega difficile, infatti, Giove creerà nuove polemiche. Grazie alle buone amicizie, i nati in Cancro vedranno migliorare la loro posizione lavorativa. Le persone Sagittario dovrebbero fare un viaggetto per aprire nuovi orizzonti, mentre i nati sotto il segno dei Pesci dovrebbero cercare un modo per migliorare la loro vita. Scoprite come sarà la vostra giornata dal punto di vista sociale, leggendo le seguenti previsioni degli astri dedicate alla giornata di sabato 22 luglio.

La vita sociale secondo l'oroscopo di sabato 22 luglio: da Ariete a Cancro

Ariete – Tutto vi fa pensare che vi farete strada nella vita sociale grazie alla vostra accresciuta capacità di essere tutt’uno con le situazioni e le persone, di adattarvi, di creare intorno a voi un clima di fiducia e tranquillità. Ma se appartenete alla seconda decade, un certo squilibrio, una certa anarchia possono nuocere alla vostra vita sociale.

Toro – Attenzione, Giove in pessimo aspetto vi spingerà a creare nuove polemiche. Rovinerete i buoni rapporti di amicizia, se continuate a cavillare. Parlate di cose neutre, quelle che non sfocerebbero nelle polemiche.

Gemelli – Tutti i vostri amici lo sanno: possono contare su di voi in ogni circostanza.

E questa volta potreste avere l’opportunità di dimostrarlo. Uno dei vostri amici che è nei guai potrebbe avere davvero bisogno di voi.

Cancro – I rapporti sociali vi apriranno le porte e faciliteranno la vostra ascesa professionale. La vostra personalità attraente e la vostra spontaneità, ben acuite dalle cure di Mercurio, rappresenteranno per voi buone risorse e vi permetteranno di mettervi in mostra.

Previsioni dell'oroscopo del 22 luglio per il settore sociale: da Leone a Scorpione

Leone – Gli aspetti positivi di Mercurio esalteranno il vostro buon senso e la vostra perspicacia. Avrete successo, niente e nessuno riuscirà a rovinarvi la vostra felicità. L'Oroscopo consiglia di diffidare degli adulatori e di coloro che pensano solo a vivere a vostre spese.

Vergine – Questo è una giornata di buon auspicio. Nasceranno nuovi rapporti, sarebbe saggio non lasciarli scappare senza scambiare i vostri contatti telefonici. Fidatevi dei vostri amici, che saranno lì per incoraggiarvi e sostenervi.

Bilancia – Alcuni amici potrebbero scoraggiare le vostre speranze e i vostri sentimenti, ma non demoralizzatevi: le loro intenzioni non sono cattive. Vivete la vostra vita. Se trovate davvero un errore nelle vostre conclusioni su qualcuno, ammettetelo e concentratevi maggiormente sugli impegni che avete preso in precedenza.

Scorpione – Attirerete simpatia e creerete intorno a voi un clima di fiducia. È un privilegio che dovrete sapere apprezzare e che dovrete sfruttare al meglio.

Non rifiutate quelli che vengono a raccontarvi le loro disgrazie: proverete grande soddisfazione nel poterli aiutare, anche solo prestando loro ascolto.

La giornata di sabato 22 luglio secondo l'oroscopo per l'ambito sociale: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Un viaggio vi aprirebbe nuovi orizzonti. Potreste anche decidere dove e quando fare la vostra prossima vacanza, oppure far visita ai vostri cari amici. Tutto ciò che vi fa sognare una fuga sarà ben favorito.

Capricorno – Ottima giornata per riprendere gli studi, portare avanti un progetto importante, apprendere nuove tecniche o sviluppare i talenti che giacciono sopiti in voi. Se sostenete gli esami o i colloqui in questo periodo, avrete maggiori possibilità di superarli brillantemente.

Acquario – Secondo l'oroscopo per la vita sociale, una persona troppo riservata avrà bisogno della vostra comprensione e del vostro sostegno. Cercate di stabilire un dialogo: si confiderà più facilmente.

Pesci – Sarete abbastanza inclini all’autoanalisi e bramerete la solitudine, ma questo non vi impedirà di essere gentili quando siete in compagnia. Approfittate di questo stato di tranquillità e stabilità per cercare di migliorare le vostre condizioni di vita, soprattutto per quanto riguarda il vostro lato spirituale e culturale.