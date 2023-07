Per tutti i segni zodiacali parte una nuova giornata, che avvicina ormai alla metà del mese di luglio. Approfondiamo di seguito l'oroscopo del 14 luglio 2023 con le indicazioni e le previsioni dall'Ariete ai Pesci.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore bisogna fare attenzione nei rapporti, il periodo è buono ma comunque le difficoltà non mancheranno, per questo motivo non date spazio alle persone che non meritano la vostra attenzione. Nel lavoro è una giornata che vede la Luna in buon aspetto e quindi porta maggiori vantaggi per voi.

Toro: per i sentimenti è una giornata migliore per cercare di recuperare, sarebbe meglio però non alimentare polemiche.

Nel lavoro al momento c'è una scarsa concentrazione, per questo qualche errore non mancherà.

Gemelli: a livello sentimentale è un periodo che invita a portare avanti riflessioni in una coppia, anche quelle che stanno insieme da tempo. Nel lavoro molto incomprensioni saranno risolte ma evitate situazioni compromettenti.

Cancro: in amore è una giornata che potrà portare qualche emozione in più grazie alla Luna nel segno. A livello lavorativo è meglio non stancarsi troppo, non si esclude la possibilità che possiate accettare qualcosa di nuovo: ci sono opportunità in arrivo.

Leone: per i sentimenti se una storia è nata da poco c'è ancora un po' di incertezza, rispetto comunque all'inizio della settimana le cose vanno molto meglio.

Nel lavoro meglio evitare complicazione, lasciatevi scivolare le cose addosso.

Vergine: a livello amoroso gestite ora tutte le questioni che arrivano e date maggiore spazio ai rapporti. Nel lavoro potreste vivere una piccola tensione anche dal punto di vista economico.

Stelle e oroscopo del 14 luglio 2023: la giornata della seconda sestina

Bilancia: in amore questo è un periodo di recupero, se c'è stata una separazione bisognerà ora andare oltre e ritrovare stabilità. Nel lavoro la Luna consiglia di muoversi adesso e non fare passi azzardati.

Scorpione: in amore Venere in opposizione invita a vivere al meglio una storia, riuscirete comunque ad ottenere molto di più.

Nel lavoro tutti i cambiamenti che arrivano dovranno essere affrontati con maggiore accuratezza.

Sagittario: per i sentimenti in questo periodo c'è uno stato di maggiore agitazione, non lasciate spazio a possibili incomprensioni. Nel lavoro prendete tempo se c'è da decidere qualcosa o al massimo rimandare tutto alla prossima settimana.

Capricorno: a livello sentimentale alcune soddisfazioni di coppia non mancano, alcune vostre idee ora saranno valorizzate. Nel lavoro ci sarà l'opportunità di avere nuove idee da sviluppare a breve.

Acquario: a livello amoroso in questi giorni volete mettere tutto in discussione, sarà comunque possibile chiarirsi a breve. Nel lavoro momento giusto per far valere le vostre esigenze ma ci sarà bisogno di maggiore prudenza.

Pesci: in amore tutto sembra caotico, poichè è frutto di diverse incomprensioni fra voi e il partner. Nel lavoro è in corso una fase di cambiamento, farete qualcosa di diverso rispetto al passato.