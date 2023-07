L'oroscopo della giornata di venerdì 14 luglio prevede che i Gemelli saranno vivaci grazie alla Luna in congiunzione, mentre il Leone godrà di forti emozioni e momenti da ricordare. Mercurio spingerà i nati dell' Ariete a puntare su nuove idee al lavoro, mentre il Sagittario non dovrà perdere tempo con gente che non tiene a loro.

Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 14 luglio.

Previsioni oroscopo venerdì 14 luglio 2023 segno per segno

Ariete: vi avvicinerete verso un fine settimana tranquillo e piacevole, ma soprattutto, pieno di possibilità.

In amore la Luna e Venere vi permetteranno di cogliere interessanti occasioni romantiche. In ambito lavorativo la vostra produttività sarà in aumento, e potrebbe essere un buon momento per fare un investimento. Voto - 8️⃣

Toro: la configurazione astrale vi terrà sull'attenti. In amore Venere in quadratura potrebbe essere motivo di qualche discussione con il partner. L'intesa tra voi infatti non sarà così elevata. In ambito lavorativo dovrete trovare la giusta armonia con i vostri colleghi affinché le vostre mansioni possano andare avanti. Voto - 6️⃣

Gemelli: sarete più vivaci secondo l'oroscopo della giornata di venerdì, complice un buon cielo sopra di voi. Catturerete l'attenzione della persona che amate, e potrete vivere momenti davvero interessanti.

Per quanto riguarda il lavoro sarete molto attenti grazie a Mercurio, con le idee giuste per poter progredire con i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Cancro: giornata di venerdì nel complesso stabile. Sarete abbastanza affiatati con il partner, e con un po’ di fortuna, non tarderanno ad arrivare bei momenti. In ambito professionale sarà un momento importante della vostra carriera professionale, che potrebbe darvi grandi soddisfazioni se ben gestito.

Voto - 8️⃣

Leone: sfera sentimentale che vi vedrà calorosi e accoglienti nei confronti del partner secondo l'oroscopo della giornata di venerdì. Anche voi single mostrerete buone emozioni, con un po’ di fortuna, avrete dei bei momenti da ricordare. In ambito lavorativo le opportunità non mancheranno, e con Mercurio in congiunzione potreste centrare interessanti risultati.

Voto - 9️⃣

Vergine: sarete poco attivi in amore secondo l'oroscopo, colpa della Luna in quadratura che vi renderà più rigidi nei confronti del partner. Per quanto riguarda il lavoro invece sarete abbastanza energici grazie a Marte, stimolati a dare del vostro meglio in quel che fate. Voto - 6️⃣

Bilancia: periodo positivo in amore. Raggiungerete un legame più profondo con la persona che amate grazie alla Luna e Venere favorevoli, che porteranno maturità e romanticismo. Nel lavoro sarete in grado di fare scelte oculate per i vostri progetti, soprattutto voi nati nella prima decade. Voto - 8️⃣

Scorpione: avrete bisogno di ritrovare intesa all'interno della vostra relazione, ma con Venere in quadratura non sarà così semplice.

Se siete single invece, prendetevi più cura di voi stessi in questo periodo. In ambito lavorativo faticherete a trovare le idee giuste per i vostri progetti, considerato Mercurio in quadratura. Voto - 6️⃣

Sagittario: la Luna sarà in opposizione in questa giornata di venerdì. Single oppure no, lasciate perdere tutti coloro che nell'ultimo periodo non hanno dimostrato di tenerci a voi. Per quanto riguarda il lavoro i vostri progetti prenderanno la giusta direzione grazie a Mercurio. Voto - 7️⃣

Capricorno: configurazione astrale non particolarmente influente. Ciò vi permetterà di tornare sui vostri passi, e ricominciare da un nuovo inizio il vostro rapporto con il partner, ma anche i vostri progetti professionali.

In ogni caso, cercate di dare il meglio di voi. Voto - 7️⃣

Acquario: giornata di venerdì discreta dal punto di vista sentimentale grazie alla Luna in trigono. Vi sentirete più in sintonia con la persona che amate, ma ci saranno ancora alcuni evidenti problemi da risolvere tra voi e il partner. In ambito lavorativo non sarete così avvantaggiati considerato Mercurio opposto. Attenzione a come vi muoverete. Voto - 6️⃣

Pesci: non sarà una giornata così romantica per voi nativi del segno a causa della Luna in quadratura. Single oppure no, dovrete dimostrare maggior maturità nei confronti delle persone che amate. Per quanto riguarda il lavoro ve la caverete piuttosto bene, ma non aspettatevi di raggiungere risultati sopra la media. Voto - 7️⃣