Prende il via per tutti i 12 segni zodiacali, il penultimo weekend del mese di luglio. Di seguito approfondiamo l'oroscopo di sabato 22 luglio 2023 dall'Ariete ai Pesci.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore potrete fare incontri speciali e vivere delle novità, ma dovrete fare attenzione a qualche piccolo conflitto di coppia. Nel lavoro potranno nascere delle buone occasioni, al momento vi sentite più creativi.

Toro: per i risentimenti stelle che aiutano a recuperare, in particolare se il vostro cuore è rimasto solo da tempo. Nel lavoro nuove strategie in arrivo, qualche ritardo non mancheranno.

Gemelli: a livello sentimentale periodo di recupero, meglio rimandare a domani eventuale discussioni. Nel lavoro giornata che regala buone occasioni per i contatti, concentrati di più adesso.

Cancro: in amore sarà possibile recuperare se ci sono state delle discussioni, in particolare in quelle coppie che sono insieme da molto tempo. A livello lavorativo le intuizioni non mancano, ma dovete puntare a recuperare in questa fase.

Leone: per i sentimenti se dovete parlare di cose importanti fatelo adesso, il momento è decisivo. Nel lavoro si potrà registrare un calo in questa fase.

Vergine: in amore ci sono delle divergenze che dovranno essere superate, questo comunque è un ottimo cielo. Nel lavoro c'è voglia di fare qualcosa di diverso, non dovete dire no, questo è un periodo che aiuta.

Stelle e oroscopo del 22 luglio 2023: la seconda sestina

Bilancia: in amore è una giornata buona per gli incontri, sarà possibile concludere qualcosa in più. Nel lavoro ci sarebbe bisogno di aiuto, non si esclude che possiate consultare una persona per superare una difficoltà.

Scorpione: a livello sentimentale è una giornata importante per recuperare, in particolare per chi è rimasto deluso in una storia.

Nel lavoro è meglio non discutere o buttare all'aria un accordo, anche se queste sono giornate più stressanti.

Sagittario: per i sentimenti qualche dubbio di coppia non manca, potreste sentirvi maggiormente intolleranti in queste ore. A livello lavorativo arriveranno delle buone soluzioni e i progetti andranno eseguiti con interesse.

Capricorno: a livello amoroso se siete insoddisfatti di alcuni rapporti forse è meglio trovare il coraggio di chiudere. Per i single non mancherà un ottimo feeling con qualcuno conosciuto da poco. Nel lavoro c'è qualche problema da risolvere o delle spese impreviste da superare.

Acquario: per i sentimenti al momento ci sono maggiori incertezze, datevi da fare solo se ne vale veramente la pena. Nel lavoro alcuni vorrebbero cambiare, riuscirete comunque a superare diverse divergenze.

Pesci: in amore è meglio prendere le distanze da persone che sono contro di voi, anche a causa della Luna in opposizione. Nel lavoro è un periodo altalenante, alcune scelte al momento non sono facili da prendere.