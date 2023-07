L'oroscopo del 22 luglio afferma che Saturno incoraggerà i nati in Gemelli a rafforzare i rapporti di famiglia, e spingerà le persone Pesci a prendersi più cura dei loro figli. Urano, invece, sarà pronto ad aiutare i nativi del Leone a risolvere i loro problemi di famiglia. Se siete curiosi di sapere che cosa accadrà nelle prossime 24 ore, leggete l’Oroscopo di famiglia e le previsioni astrologiche per il giorno 22 luglio.

Vita di famiglia, oroscopo di sabato 22 luglio: da Ariete a Cancro

Ariete – I vostri rapporti familiari vi causeranno una certa irritazione durante questa giornata.

Non sarete inclini a mostrare il vostro lato migliore; tenderete a comportarvi in maniera autoritaria. La vostra famiglia non la prenderà affatto bene per il vostro comportamento.

Toro – I vostri cari avranno bisogno dei vostri consigli, sicuramente saggi ed estremamente utili. Ma siccome dovete dare un consiglio per niente piacevole e semplice, datelo con grande tatto e umiltà.

Gemelli – L’influenza di Saturno vi incoraggerà a rafforzare i vostri legami familiari. Se avete dei disaccordi con alcuni dei vostri cari, questo sarà il momento di provare tutto per raggiungere una riconciliazione. Non siate testardi, cercate di avere una visione più obiettiva del problema, e poi le cose miglioreranno immediatamente.

Cancro – Con questo aspetto di Venere, ci si aspetterebbe che i rapporti di famiglia siano idilliaci. L’influenza dannosa di Saturno e della Luna, però, porterà discordia nella vostra casa. Ma tutto dipende dal vostro atteggiamento.

Previsioni delle stelle per il giorno 22 luglio, settore familiare: da Leone a Scorpione

Leone – Una certa freddezza può manifestarsi nel vostro rapporto familiare.

I bambini possono essere la causa, perché sarete accusati, a torto o ragione, di non averli allevati come dovreste. È vero che a volte i giovani vi irritano, ma cercate di capirli invece di snobbarli.

Vergine – Cercate di risolvere il più velocemente possibile un problema familiare che comincia ad assumere proporzioni serie.

Se continuate a mettere la testa sotto la sabbia come fanno gli struzzi, quel problema diventerà sempre più grande e incontrollabile. Contate sull’aiuto di Urano.

Bilancia – Il clima familiare rischia di trasformarsi in burrasca. Evitate il più possibile le discussioni che scuoteranno il vostro piccolo mondo. Anche se siete coinvolti, cercate di non dire o fare nulla che possa peggiorare la situazione. La tattica migliore sarà ritirarsi in un angolo in attesa che l’atmosfera si schiarisca.

Scorpione – Sotto l’influenza di Mercurio, vi lascerete dominare totalmente dalle vostre emozioni e dai vostri sentimenti. Vivrete momenti meravigliosi con la vostra famiglia, ma la vostra mancanza di obiettività nei confronti dei vostri cari rischia di portare nuove delusioni.

La giornata di sabato 22 luglio secondo l'oroscopo di famiglia: da Sagittario a Pesci

Sagittario – In questa giornata non ci saranno nuove preoccupazioni in famiglia. I vostri cari staranno bene e la vostra tenerezza sarà sufficiente ad alleviare le piccole difficoltà familiari.

Capricorno – Secondo l'oroscopo, questa è un’ottima giornata per risolvere una questione familiare. Alcuni problemi domestici provocheranno cortesi discussioni. La vostra complicità con il vostro coniuge sarà intensa e indistruttibile. Con i vostri figli il dialogo sarà molto caloroso e costruttivo.

Acquario – Secondo l'oroscopo del 22 luglio, il clima familiare sarà positivo e pacifico. I rapporti con i vostri figli saranno piuttosto vivaci, ma dovreste evitare di essere troppo autoritari, costringendoli a rispettare certe regole di vita.

Siate diplomatici.

Pesci – Con questo aspetto di Saturno, dovrete prendervi più cura dei vostri figli. Non esitate un attimo a dare loro consigli, ma non offendetevi se non li seguono sempre. Lasciate che facciano le loro esperienze personali.