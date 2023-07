Lunedì 24 luglio troviamo sul piano astrale la Luna transitare nell'orbita della Bilancia, mentre il Sole, Mercurio e Venere risiederanno nel domicilio del Leone. Giove e Urano, intanto, protrarranno il moto in Toro, così come Nettuno insieme a Saturno resteranno stabili nello spazio zodiacale dei Pesci. Plutone, invece, continuerà il transito in Capricorno come il Nodo Nord permarrà nel segno dell'Ariete. Marte, infine, proseguirà la sosta in Vergine.

Oroscopo quotidiano favorevole per Leone e Sagittario, meno roseo per Cancro e Capricorno.

Sul podio

1° posto Sagittario: poliedrici. Secondo l'oroscopo di lunedì 24 luglio, i nati Sagittario potrebbero catapultarsi su più fronti in contemporanea, dal settore sentimentale a quello professionale passando per le attività di natura pratica, senza quasi accusarne la stanchezza.

2° posto Leone: guardinghi. Grazie alla Luna amica nel segno della Bilancia e alla fresca marcia indietro ingranata da Venere sui loro gradi, nella giornata inaugurale della settimana i nati Leone faticheranno a fidarsi del mondo circostante e tale atteggiamento guardingo li terrà al riparo da fregature o illusioni di sorta.

3° posto Bilancia: loquaci. Ottime le effemeridi di casa Bilancia, nel corso del 24 luglio, per sostenere un colloquio di lavoro o per incontrarsi per la prima volta con una persona che gli fa battere il cuore, in quanto il segno Cardinale godrà di un eloquio fluente e particolarmente carismatico.

I mezzani

4° posto Ariete: solo l'indispensabile. Lunedì dove i nati Ariete saranno chiamati a fare una scrematura della attività in programma, adempiendo esclusivamente quelle non rimandabili perché le energie a disposizione saranno esigue. Tale concentrazione di energie, fortunatamente, profumerà di risultati eccelsi per il segno di Fuoco.

5° posto Scorpione: fiche amorosa. Se da una parte qualche contrattempo pratico o ruggine relazionale turberà il tono umorale dei nati Scorpione nelle ventiquattro ore in questione, il segno Fisso dall'altra parte potrà riequilibrare il tutto puntando sulle faccende amorose, settore dove la passionalità regnerà incontrastata.

6° posto Gemelli: tradizioni al bando. Giornata che apre la settimana dove i nati Gemelli avranno buone chance di avvertire la viscerale voglia di mettere un punto definitivo a una tradizione legata alla famiglia d'origine, decisione inaspettata che farà arricciare qualche naso.

7° posto Acquario: indecisi. Lo sport preferito di casa Acquario questo lunedì sembrerà interrogarsi sulla valenza delle ultime scelte operate in campo professionale, col segno Fisso che sarà oltremodo indeciso di aver imboccato o meno le strade più consone al suo percorso evolutivo.

8° posto Pesci: particolarità. Giove e Urano nel terzo campo potrebbero indurre i nati Pesci, durante questo lunedì estivo, a notare come nel luogo di lavoro i vertici aziendali tendano a fare figli e figliastri, particolarità che il segno Mutevole faticherà a mandar giù.

9° posto Toro: poca sopportazione. Alcune cicliche dinamiche di coppia parranno rendere il lunedì dei nati Toro meno digeribile del solito, col segno di Terra che sopporterà a malapena le accuse o i comportamenti ambigui dell'amato bene.

Ultime posizioni

10° posto Capricorno: stringere i denti. Nonostante la fine del mese dell'anticompleanno, i nati Capricorno dovranno continuare questo lunedì a fare i conti con un parterre astrale non troppo esaltante, il quale suggerirà agli stessi però di non demordere e stringere i denti sino all'approdo del Luminare giallo nel loro Elemento.

11° posto Cancro: volubili. La settimana comincerà presumibilmente in maniera poco rosea per i nati Cancro, specialmente nella cerchia amicale dove le persone care faticheranno a fidarsi delle loro opinioni, etichettandoli come volubili.

12° posto Vergine: relax. Più che le energie fisiche saranno quelle mentali a latitare questo lunedì in casa Vergine, coi nativi che farebbero bene a ritagliarsi qualche momento per rilassarsi e, al contempo, stare più che mai lontani dalle preoccupazioni.