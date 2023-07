Termina ufficialmente il mese di luglio per i segni zodiacali. Di seguito approfondiamo quindi le previsioni e l'oroscopo di lunedì 31 luglio 2023 con le novità e i cambiamento che arriveranno in amore e nel lavoro dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni e oroscopo del 31 luglio 2023: come finisce il mese dei segni

Ariete: in amore le coppie che hanno avuto una discussione non dovranno tornare ora su questioni del passato. Concentratevi di più sulla vita di coppia. Nel lavoro è un periodo importante, ma qualcosa potrebbe non andare come programmato.

Toro: per sentimenti non è il caso di mettere troppa agitazione in un rapporto, siete comunque pronti a ripartire.

Nel lavoro è un periodo interessante per decidere se chiudere alcune situazioni poco chiare.

Gemelli: a livello sentimentale è un buon momento per chi deve organizzare un evento, anche un nuovo progetto potrà ora partire. Nel lavoro sarà possibile risolvere un problema, attenzione per questo se avete messo a punto alcuni impegni finanziari.

Cancro: in amore potrebbe arrivare qualche situazione di disagio in più del solito, fate attenzione a non essere troppo frettolosi in questa fase. A livello lavorativo alcune situazioni sono da tenere da parte, impegnatevi ora solo sui progetti che veramente contano.

Leone: per i sentimenti - con diversi pianeti favorevoli - vivrete una giornata importante con le stelle che premiano le vostre ambizioni.

Nel lavoro se una collaborazione è stata chiusa potreste anche cercare di recuperare.

Vergine: a livello sentimentale non tralasciate i nuovi incontri, potrebbe intanto spuntare una questione importante riguardante la famiglia. A livello lavorativo alcune decisioni dovranno essere prese in tempi brevi.

Bilancia: in amore la Luna potrà portare qualche fastidio, non siate troppo polemici in questa fase.

Nel lavoro c'è da fare una richiesta entro la fine dell'estate, per questo motivo datevi da fare già ora.

Scorpione: in amore alcuni rapporti sembrano in recupero, potreste comunque vivere qualche momento di disagio. Nel lavoro sarà una giornata di calo, pomeriggio comunque migliore della mattina.

Sagittario: per i sentimenti è una giornata che porta nuova energia, si potranno vincere delle sfide decisive.

Nel lavoro è un periodo di grande interesse per chi ha fatto una richiesta in passato e desidera risposte.

Capricorno: in amore una persona importante potrebbe regalarvi una buona notizia. Per i single si prospettano incontri interessante. Nel lavoro potrà arrivare una bella idea grazie alla Luna nel segno.

Acquario: a livello amoroso le coppie che hanno vissuto una tensione dovrebbero cercare di riavvicinarsi, non isolatevi adesso. Nel lavoro ci sono alcune questioni da risolvere.

Pesci: in amore in questo momento sentite il desiderio di rivalsa, siate più propositivi in questa giornata. Nel lavoro sarà possibile recuperare un progetto e un programma che era bloccato da tempo.