L'oroscopo di lunedì 17 luglio aiuta a comprendere in che modo gli influssi delle stelle agiranno sui diversi segni zodiacali. Toro e Leone saranno abbastanza nervosi, mentre Pesci e Bilancia saranno aperti agli altri.

Oroscopo di lunedì 17 luglio: cielo favorevole per Ariete

Ariete: il cielo sarà favorevole soprattutto per i sentimenti e il romanticismo sarà la chiave del vostro successo. Approfittatene per organizzare una serata speciale con il partner in cui parlare del vostro futuro.

Toro: la settimana inizierà in modo piuttosto agitato per voi che vi ritroverete facilmente al centro di discussioni.

Sia in famiglia che al lavoro avrete i nervi a fior di pelle e non tollererete nessun errore.

Gemelli: arriverà il momento di tirare fuori la grinta per non rischiare di essere sottomessi da qualcuno. Non ci sarà nessuno che curerà i vostri interessi, soltanto voi potete farlo.

Cancro: la vostra creatività sta rischiando di passare in secondo piano nella routine di tutti i giorni. In questa giornata starà a voi trovare il giusto cambiamento per esprimervi nel modo migliore.

Oroscopo del giorno: Vergine insicura, Scorpione poco sensibile

Leone: vi sentirete a corto di energia e anche la pazienza inizierà a scarseggiare. L'unica cosa da fare è pensare che si tratta solo di un periodo che presto lascerà spazio a belle novità.

Vergine: il cielo vi appoggerà se non vi lascerete abbattere dall'insicurezza. Imparate a cavalcare quello che offre il momento e non abbiate paura di osare: i vostri progetti si realizzeranno.

Bilancia: darete la priorità alla cultura e a tutto quello che riguarda il ragionamento. Sarete più attratti dai pensieri degli altri e l'aspetto fisico passerà in secondo piano.

Incontri piacevoli in arrivo.

Scorpione: dedicate più tempo all'ascolto degli altri, perché un amico potrebbe avere seriamente bisogno di voi. In questo periodo siete più portati a minimizzare, ma questa volta dovrete sforzarvi.

Capricorno tranquillo, Pesci in ottima forma

Sagittario: siete ancora troppo legati al passato e invece dovreste fare spazio alle novità.

C'è un mondo fuori che aspetta solo di conoscervi, mentre voi vi limitate a ripensare a chi non c'è più.

Capricorno: l'Oroscopo del giorno annuncia tranquillità, soprattutto in amore. Accetterete volentieri piccoli compromessi per far felice il partner e questo gioverà alla serenità della coppia.

Acquario: avrete un bel po' di questioni da risolvere e anche se sarete in difficoltà vi ostinerete a voler fare tutto da soli. A volte bisogna mettere da parte l'orgoglio e accettare l'aiuto degli altri.

Pesci: sarete in ottima forma e la voglia di fare non vi mancherà, ma non trascurate il divertimento. Scoprirete che i momenti piacevoli saranno ancora più belli dopo un duro lavoro.