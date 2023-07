L'oroscopo della giornata di lunedì 17 luglio prevede che il Sagittario sarà più audace in amore e al lavoro, mentre il Capricorno potrebbe essere avere troppi pensieri per la testa. La Vergine sarà fortunata in amore, mentre l'Ariete sarà focalizzato sui propri progetti.

Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di lunedì 17 luglio.

Previsioni oroscopo lunedì 17 luglio 2023 segno per segno

Ariete: previsioni astrali complicate sul fronte sentimentale all'inizio di questa settimana. Single oppure no, con la Luna in quadratura dal segno del Cancro non sarete sempre così affiatati nei confronti della vostra fiamma.

Sul fronte professionale sarete focalizzati sui vostri progetti grazie a Mercurio in trigono dal segno del Leone. Voto - 7️⃣

Toro: sfera sentimentale discreta. La Luna in sestile vi darà una mano in questa giornata, ma non potrete pretendere molto dalla persona che amate. In ambito lavorativo attenzione a come deciderete di sviluppare i vostri progetti, perché con Mercurio in quadratura non tutte le vostre idee potrebbero funzionare. Voto - 7️⃣

Gemelli: periodo favorevole per voi sul fronte sentimentale. Venere in sestile vi metterà a vostro agio con il partner e i buoni sentimenti tra voi non mancheranno. Per quanto riguarda il lavoro concentratevi su quelle idee che potrebbero darvi maggiori soddisfazioni, soprattutto voi nati nella prima decade.

Voto - 8️⃣

Cancro: i vostri progetti andranno molto bene. Giove in sestile inoltre vi porterà un po’ di fortuna utile per centrare il successo che meritate. In amore potrete prendere la palla al balzo e approfittare di questa Luna in congiunzione per godere di momenti davvero appaganti insieme alla persona che amate. Voto - 8️⃣

Leone: giornata di lunedì positiva sul fronte sentimentale.

Il romanticismo tra voi e il partner sarà particolarmente alto grazie a Venere, che vi metterà a vostro agio per godere di un rapporto splendido. Per quanto riguarda il lavoro la vostra determinazione sarà forte e vi metterete d'impegno per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Vergine: vi sentirete abbastanza fortunati in amore secondo l'oroscopo della giornata di lunedì.

La Luna vi sorriderà dal segno del Cancro, portando buoni momenti da vivere insieme alla persona che amate. Sul fronte professionale alcuni progetti potrebbero richiedere importanti finanze. Per cui dovrete essere in grado di fare bene le vostre valutazioni. Voto - 7️⃣

Bilancia: sarà un inizio di settimana complicato. L'astro argenteo si troverà in quadratura dal segno del Cancro, rendendo di fatto difficile la comunicazione con la vostra anima gemella, complice anche il vostro atteggiamento meno responsabile del solito. Sul fronte professionale dovrete valutare bene alcune mansioni in questo momento. Anche se Mercurio sarà favorevole, non siate troppo impulsivi. Voto - 6️⃣

Scorpione: l'astro argenteo vi darà una mano in questa giornata di lunedì, anche se Venere continuerà a darvi qualche grattacapo.

Non dovrete abbandonarvi all'amore, bensì dovrete dimostrare la vostra maturità nei confronti della persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro il sostegno di Marte si rivelerà utile per i vostri progetti, ma attenzione a Mercurio in quadratura. Voto - 6️⃣

Sagittario: riuscirete a dimostrare maggiore audacia in ambito lavorativo secondo l'oroscopo della giornata di lunedì. Con l'aiuto di Mercurio saprete gestire bene i vostri progetti, ma attenzione a non fare il passo più lungo della gamba. Sul fronte sentimentale sarete piuttosto attivi e dimostrerete buoni sentimenti nei confronti della persona che amate. Voto - 8️⃣

Capricorno: potreste avere un po’ troppi pensieri per la testa in questa giornata di lunedì.

Soprattutto sul fronte amoroso potreste non mostrare così tanto interesse ed entusiasmo nei confronti della persona che amate. In ambito professionale avrete discrete idee per i vostri progetti. Con il giusto impegno, arriveranno buoni risultati, anche se potrete aspirare a qualcosa di più. Voto - 6️⃣

Acquario: previsioni astrali che vedranno ancora una volta il pianeta Venere in cattivo aspetto. Dimostrare buoni sentimenti nei confronti del partner, quando le cose non vanno per il meglio non sarà facile. Anche nel lavoro non sarete così abili. Con Mercurio in opposizione sarete più distratti e sarà importante non perdere di vista i vostri obiettivi. Voto - 6️⃣

Pesci: una splendida Luna in trigono illuminerà quest'inizio di settimana.

Single oppure no, godrete di momenti davvero appaganti, soprattutto i nati nella terza decade. Sul fronte professionale sarete abbastanza sicuri di voi stessi. Attenzione però, perché con Marte in opposizione, questa vostra sicurezza potrebbe spingervi a lavorare su troppi progetti. Il rischio sarà quello di non riuscire a portare tutto a termine. Voto - 7️⃣