L'oroscopo di martedì 11 luglio spiega in che modo i movimenti dei corpi celesti influenzeranno la giornata dei vari segni zodiacali. Ottimo cielo per i Pesci e il Toro, qualche piccolo problema per Ariete e Sagittario.

Oroscopo di martedì 11 luglio: Toro in netta ripresa

Ariete: la settimana partirà con il piede sbagliato e un litigio potrebbe essere dietro l'angolo. Cercate di mantenere la calma e contare fino a dieci prima di dire qualcosa di cui pentirvi.

Toro: l'energia sarà alle stelle e questo vi permetterà di portarvi avanti con il lavoro e fare nuovi progetti.

Riuscirete a riprendere anche un'ottima forma fisica e stabilire una vita più regolare.

Gemelli: ci saranno dei pensieri che non vi faranno stare tranquilli e riguardano una questione lasciata in sospesa. Se non riuscite da soli ad affrontare il passato, fatevi aiutare dal partner.

Cancro: il nervosismo lascerà finalmente le vostre giornate e sarete molto più pazienti con chi vi sta accanto. Al lavoro saprete adattarvi e conquistare l'ammirazione dei colleghi.

Oroscopo del giorno: Vergine ottimista

Leone: la vostra determinazione vi farà essere leader in ogni campo e anche le casse ne gioveranno. Le cose procederanno a gonfie vele anche in amore e se siete single vi aspettano nuovi incontri.

Vergine: sarete ottimisti e questo è positivo, ma attenti a non esagerare.

La troppa sicurezza potrebbe farvi perdere di vista i rischi a cui far fronte. Una persona del passato potrebbe ritornare.

Bilancia: andrà tutto bene se affronterete gli ostacoli al momento, senza farvi troppi problemi. Preoccupandovi troppo, invece, rischierete di perdere di vista quello che dovete fare.

Scorpione: avrete degli obiettivi ben precisi e siete sulla buona strada per raggiungerli, anche se vi sembreranno troppo lontani.

Non scoraggiatevi, è solo questione di tempo.

Capricorno verso il successo, Acquario nervoso

Sagittario: vi sentirete un po' incompresi in questo inizio settimana e sarete poco tolleranti nei confronti degli altri. Anche se amate la solitudine, anche voi avete bisogno di un sostegno.

Capricorno: l'oroscopo del giorno annuncia che per voi inizierà una fase di ripresa e tutto vi sarà restituito.

Gli sforzi delle ultime settimane saranno ben ripagati con ottimi risultati.

Acquario: ci saranno alti e bassi e sarete piuttosto nervosi nei confronti di qualcuno che considerate troppo invadente. Un improvviso cambio di programma potrebbe mettervi in crisi.

Pesci: il momento è favorevole per la vita lavorativa e potreste approfittare per fare nuove proposte e mettervi in gioco. I momenti trascorsi con gli amici saranno un grande sostegno per voi.