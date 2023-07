L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 12 luglio. In evidenza i sei segni relativi alla seconda tranche zodiacale. Allora, curiosi di conoscere il responso dell'astrologia nei confronti della giornata di mercoledì? In vetta alla scaletta con le stelline a questo giro troviamo un segno d'Acqua e un segno di Terra, ossia Scorpione e Capricorno.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo di mercoledì 12 luglio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 12 luglio, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★. Vi aspetta una giornata non particolarmente positiva, da considerare con attenzione in quanto segnalata "sottotono". Le previsioni di mercoledì indicano una certa flemma, il che potrebbe risultare sfibrante per molti. In ambito sentimentale si prevedono possibili incomprensioni con il partner. È importante non nascondersi, ma cercare di trovare un modo per ristabilire il rapporto. Esprimete le vostre opinioni o punti di vista, in modo calmo e rispettoso, evitando di offendere. Se siete single, potreste avvertire una lieve inquietudine senza un motivo apparente. Imparate a prendervi cura del vostro corpo e del vostro spirito, magari sgombrando la mente da problemi e problemini ascoltando la vostra musica preferita.

Questo vi aiuterà a sentirvi immediatamente meglio. Nel lavoro, se state puntando in alto, ricordatevi di rispettare le regole, anche se sembrano lì appositamente per ostacolarvi.

Scorpione: ★★★★★. Mercoledì si prospetta una giornata positiva per voi dello Scorpione. Pronti a godere dei benefici offerti dagli astri del momento?

Studi recenti sulle effemeridi risaltano il fatto che molti movimenti astrali saranno decisamente a vostro favore. Vi sentirete più energici e resistenti, tale stato renderà gli impegni meno gravosi. L'oroscopo indica che nel lavoro potreste desiderare di svolgere molte attività contemporaneamente, ma temete di perdervi lungo il cammino e non concludere nulla.

Tuttavia, potete stare tranquilli, perché riuscirete a gestire tutto efficacemente senza smarrirvi. Nel campo sentimentale, affrontando quotidianamente le sfide più complesse della relazione di coppia, eviterete scosse improvvise di nervosismo che potrebbero essere difficili da gestire. Siate pazienti e dedicatevi all'ascolto di chi avete a cuore, in modo da mantenere un sano equilibrio di relazione.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 12 luglio prospetta una giornata abbastanza lineare, con un'atmosfera generale positiva. Tuttavia, è importante non vivere il periodo in modo troppo spensierato. L'oroscopo valuta questo mercoledì con quattro stelle, indicando una situazione di normalità da cui regolarsi di conseguenza.

Nel campo amoroso, se riuscirete ad aprirvi con le persone, potrete già ottenere dei risultati positivi. Questa giornata potrebbe riservare piacevoli sorprese, capaci di allontanare i brutti pensieri. Gli astri vi invitano a fare qualcosa di diverso, creando un momenti di stacco dalla solita quotidianità. Per i single, la Luna invita a scherzare ironicamente con quelle persone che solitamente vi fanno innervosire. Non c'è spazio per lo stress, perché la vita merita di essere vissuta con entusiasmo in ogni contesto. Nel lavoro, si suggerisce di perfezionare un progetto esistente. Presto arriveranno dei risultati soddisfacenti.

Oroscopo e stelle del 12 luglio, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. Giornata decisamente positiva, perfetta per rendere questa parte della settimana più fluida, soprattutto nelle attività di routine. Tutto si svolgerà senza intoppi, ma per stare ancor più tranquilli, cercate di chiudere al più presto eventuali situazioni in sospeso se riguardassero famiglia, l'amicizia o lavoro. In amore potrete contare sull'appoggio della Luna: il pianeta dei buoni sentimenti, attualmente nel segno del Toro, si trova in splendido trigono con Plutone, pianeta presente nel vostro segno. Questa configurazione astrale eccezionale favorirà emozioni e slanci nelle coppie, anche quelle ormai mature.

Per i single, Luna e Urano daranno spunti su come trascorrere il tanto tempo libero a disposizione in questo periodo feriale. Se vi foste stancati di stare costantemente con il telefono in mano, cercate qualcosa di nuovo da fare. Nel lavoro, la fiducia in voi stessi darà la forza di andare avanti. È importante aprirsi al cambiamento.

Acquario: 'top del giorno'. Questo mercoledì prospetta un inizio e una conclusione straordinari per la maggior parte di voi nati sotto questo segno. La presenza della Luna nel segno del Toro porterà sicuramente l'opportunità di risolvere anche le questioni più complesse, soprattutto nel settore sentimentale. Potrete mettere a posto casi anche difficili, ritrovando una nuova armonia.

In coppia, contare su una giornata strepitosa sarà altamente probabile, caratterizzata da una sintonia splendida con la persona amata. Il vostro fascino, unito a un carisma sottile, attirerà la simpatia di colei/lui che vorreste amare. Prendendovi il tempo per osservare attentamente la situazione, sarete in grado di individuare le mosse giuste per rendere diverse iniziative realizzabili. Nel lavoro, sarete in grado di studiare la situazione con attenzione e di adottare strategie efficaci. La vostra intuizione vi guiderà nel prendere decisioni o nel trovare vie di fuga. Sfruttate favorevolmente il periodo per mettere in atto idee e obiettivi.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di mercoledì 12 luglio, presenta un periodo abbastanza favorevole, sufficiente per promuovere la vostra immagine o per superare un rivale.

In amore, è importante vivere situazioni semplici, senza tormenti o stress. Cercate di rilassarvi e di lasciarvi andare, evitando frustrazioni tipiche della vita di coppia. Coloro che hanno affrontato difficoltà recenti, potranno finalmente vedere un nuovo risveglio: l'intesa speciale che mancava da tempo potrebbe ritornare, segnando l'inizio di un legame più dolce e profondo. Potreste sentirvi veramente in sintonia con la persona amata per la prima volta nella vostra vita. In merito al lavoro, potrebbero arrivare buone notizie riguardo a una situazione importante. Preparatevi ad accogliere sviluppi positivi: potrebbero influire sul percorso professionale. Siate aperti alle opportunità ma rimanete determinati in ciò che vi siete proposti di fare.