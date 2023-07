L'oroscopo di martedì 4 luglio aiuta a comprendere in che modo i movimenti delle stelle agiranno sulla giornata di tutti i segni zodiacali. Ariete, Pesci e Scorpione saranno guidati da una bella positività. Ci sarà qualche delusione per la Vergine.

Oroscopo di martedì 4 luglio: Gemelli in difficoltà nei rapporti

Ariete: l'energia sarà positiva e la concentrazione sarà massima. Potreste trovarvi di fronte a una nuova sfida al lavoro, ma non preoccupatevene troppo. In amore tutto procederà al meglio e l'armonia sarà alle stelle.

Toro: arriveranno belle novità in amore, mentre in amicizia potreste incontrare qualche difficoltà.

Un rapporto su cui contavate potrebbe deludervi. La creatività sarà dalla vostra parte e vi aiuterà in campo professionale.

Gemelli: la giornata non sarà delle migliori per quanto riguarda i rapporti con gli altri. Starà a voi gestire bene la situazione ed evitare che un piccolo chiarimento vi porti a rimettere tutto in discussione.

Cancro: i frutti del duro lavoro delle ultime settimane inizieranno ad arrivare, ma dovrete avere ancora un po' di pazienza. Il vostro sesto senso sarà in ottima forma, quindi fidatevi pure del vostro istinto.

Oroscopo del giorno: Bilancia insoddisfatta

Leone: gli impegni presi negli ultimi tempi potrebbero rivelarsi più pesanti di quanto pensaste, per questo l'unica soluzione sarà accettare l'aiuto di qualcuno.

Nelle discussioni affrontate tutto e subito.

Vergine: sarete portati a farvi prendere da troppo entusiasmo all'inizio di una conoscenza, per poi restare delusi dalle vostre stesse aspettative. Provate a guardare le cose con il giusto distacco e non siate impazienti.

Bilancia: sarà una giornata piuttosto tranquilla, ma questo non vi basterà.

Non sarete soddisfatti dei risultati ottenuti e sarete portati a guardare nel piatto degli altri. Ogni percorso ha bisogno del suo tempo.

Scorpione: avrete un'ottima energia dalla vostra parte e non ci sarà sfida che temerete. In campo lavorativo tutto brillerà, ma state attenti a non farvi prendere troppo dagli affari trascurando l'amore.

Capricorno avventuroso, Acquario affascinante e positivo

Sagittario: in questa giornata potreste essere tentati con qualche spesa di troppo, ma resistete perché non è il momento. Le finanze saranno il vostro tasto dolente e ci sarà bisogno di molta prudenza.

Capricorno: l'oroscopo del giorno annuncia che lo spirito avventuroso che è in voi si farà sentire prepotentemente. Starà a voi scegliere la strada giusta in cui perdervi, perché non tutte vi soddisferanno.

Acquario: sarete affascinanti e vi guadagnerete l'ammirazione di tutti grazie alla vostra forte personalità. Accetterete i cambiamenti senza nessuna difficoltà e gli incontri si riveleranno una bella sorpresa.

Pesci: l'arma vincente della giornata sarà la comunicazione. Al lavoro avrete una grande voglia di fare e in amore vi sentirete amati come non mai. Per i single ci saranno nuove conoscenze in arrivo.