Martedì 1° agosto troviamo sul piano astrale la Luna transitare nel segno dell'Acquario (dove si farà Piena alle ore 20:30), nel frattempo Marte assieme a Mercurio risiederanno nell'orbita della Vergine. Il Sole e Venere, invece, permarranno nel domicilio del Leone, così come il Nodo Nord proseguirà il transito in Ariete. Plutone, intanto, continuerà la sosta in Capricorno come Giove assieme a Urano rimarranno stabili in Toro. Nettuno insieme a Saturno, in ultimo, protrarranno il moto in Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Bilancia e Ariete, meno sfavillante per Toro e Scorpione.

Sul podio

1° posto Bilancia: mosse azzeccate. Sarà facile che il mese per i nati Bilancia si apra nel migliore dei modi sul fronte pratico e professionale, col segno Cardinale che riuscirà a mettere a segno delle mosse tanto mirate quanto profittevoli.

2° posto Ariete: ambienti da rinnovare. La contrapposizione tra i Luminari, condita dalla retrogradazione venusiana, potrebbe indurre i nati Ariete questo martedì a rinnovare un ambiente dove trascorrono parecchio tempo giornalmente, al fine di rendere lo stesso più funzionale ma anche esteticamente più accattivante.

3° posto Gemelli: opera di convincimento. Secondo l'oroscopo di martedì 1° agosto, i nati Gemelli parranno riuscire a convincere una persona che sembrava ferma sulle proprie posizioni, ad esempio un genitore che si ostinava a non voler seppellire l'ascia di guerra con uno zio.

I mezzani

4° posto Acquario: detriti interiori. Il Plenilunio nel segno farà il paio col costrittivo gigante dei ghiacci permettendo, c'è da scommetterci, ai nati Acquario di scorgere con facilità come il loro atteggiamento abbia influito nel recente passato a frenare dei progetti promettenti. Prendendo piena consapevolezza di ciò, il segno Fisso potrà evitare di ripetere tali errori nel prossimo futuro.

5° posto Leone: visione panoramica. Venere retrograda nel segno e Mercurio in seconda dimora non faranno presumibilmente altro che acuire i raggi della Luna Piena opposta ai nati Leone, consentendo agli stessi di avere una visione panoramica del loro momento esistenziale. Tale ampia prospettiva psico-visiva permetterà al segno di Fuoco di risultare più conciliante con le persone che sovente gli remano contro e, al contempo, di concentrarsi maggiormente su loro stessi.

6° posto Capricorno: direzione energetica. I nati Capricorno, nel corso del 1° agosto, avranno buone chance di scambiare inconsciamente la loro mente per la borsa di Mary Poppins, in quanto si rapporteranno a un antro cerebrale colmo di idee, pensieri e progetti da voler concretizzare quanto prima. Il parterre astrale, contrasto Nettuno-Mercurio in primis, però esigerà dal segno Cardinale una maggiore decisione su dove improntare la loro energia, evitando di disperdere troppe forze in altrettante attività.

7° posto Vergine: dubbi amorosi. Chi tra i nati Vergine è in fase di conoscenza affettiva, durante questo martedì inaugurale di agosto, potrebbe risentire di un momento di scoramento dovuto a qualche dubbio in merito alla controparte, col segno mutevole che non sarà così sicuro di approfondire ulteriormente.

8° posto Cancro: distratti. Il campo professionale di casa Cancro rappresenterà probabilmente la croce e la delizia dei nativi, in quanto da una parte saranno apprezzati per la dedizione messa in campo ultimamente ma d'altro canto verranno richiamati per il loro fare distratto durante lo svolgimento di alcune mansioni.

9° posto Pesci: stop. Luna Piena d'inizio mese che potrebbe suggerire a gran voce ai nati Pesci di tirare il metaforico freno a mano e fermarsi a riflettere sulla direzione che stanno imprimendo alla loro vita, stop necessario per cercare di dribblare investimenti fallaci o relazioni tossiche.

Ultime posizioni

10° posto Toro: nodi al pettine. Sia che si tratti di disattenzioni, bugie od omissioni, questo martedì i nati Toro potrebbero doverne pagare lo scotto, in quanto le copiose ostilità astrali faranno in modo che ogni nodo venga al pettine.

11° posto Sagittario: altezzosi. Complice qualche buon risultato raggiunto al lavoro misto a una latente insoddisfazione, i nati Sagittario avranno ottime possibilità di assumere uno stucchevole mood altezzoso con chi li circonderà, rischiando di risultare non troppo simpatici.

12° posto Scorpione: uscite extra. Un prezzo concordato in precedenza tra i nati Scorpione e un esperto, nel corso del 1° agosto, potrebbe mutare al rialzo e il segno Fisso non prenderla affatto bene, malgrado non potrà in alcun modo rimandare tale opera manutentiva.