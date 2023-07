Nella giornata di martedì 1° agosto 2023 l'Oroscopo dell'amore vede protagonisti i nati sotto il segno dei Pesci, che risulteranno molto teneri con chi li circonda. La comunicazione intanto potrebbe dare degli ottimi risultati per il segno del Leone.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco in amore e la relativa classifica giornaliera.

L'oroscopo dell'amore del 1° agosto: Pesci affettuoso

1° Pesci: affettuosi e teneri. Sarete davvero molto romantici con la persona amata, tanto che potreste finalmente fare una proposta molto allettante e che vi conferirà anche più fiducia in voi stessi.

L'ambito familiare potrebbe ritrovare una serenità che era andata a perdersi con il tempo.

2° Leone: fare attenzione a ciò che il partner vorrebbe dirvi, perché ci saranno spunti che vi aiuteranno a superare alcune questioni che avete lasciato irrisolte, volontariamente o meno. La vostra vena romantica darà del suo meglio in serata.

3° Ariete: con le amicizie ci sarà una sintonia invidiabile che darà il via a situazioni spensierate. Potreste anche trovare una persona che più di ogni altra potrebbe comprendervi e farvi fare delle avventure al di fuori dell'ordinario. In famiglia ci saranno delle cose da decidere.

4° Acquario: finalmente la complicità all'interno della vostra storia d'amore si farà sempre più calzante e non avrete perplessità riguardo ad alcune decisioni da prendere insieme in ambito domestico.

Con le amicizie potreste avventurarvi in qualche viaggio decisamente stimolante.

Proposte per Scorpione

5° Vergine: finalmente avrete del tempo con la famiglia, con la quale potrete fare un viaggio che possa essere davvero rigenerante per tutti. Secondo l'oroscopo avrete qualche emozione che farà al caso vostro, che potrebbe anche farvi sentire molto più sollevati.

6° Scorpione: incentivare qualche bella proposta nella vostra famiglia per poter incrementare la sintonia fra genitori e figli potrebbe darvi qualche sorpresa inaspettata, così facendo avrete anche occasione di conoscervi meglio. Farete anche degli incontri molto interessanti.

7° Toro: le emozioni che proverete per il partner saranno davvero piacevoli, mentre con la famiglia dovrete fare i conti con qualche piccola incomprensione che avrete voglia di sanare il prima possibile.

Secondo l'oroscopo con le amicizie si spezzerà qualche equilibrio.

8° Gemelli: la vostra parte sentimentale cederà il posto a quella più passionale. Secondo l'oroscopo avvertirete un po' di stimoli interessanti che vi faranno distrarre da vicende familiari troppo stringenti. Ma allo stesso tempo potreste avere una decisione da prendere in merito all'ambito amicale.

Delusioni per Cancro

9° Capricorno: rischiare di entrare in una serie di conflitti con le persone che vi circondano è l'ultima cosa che vorreste, però al momento non ci saranno situazioni placide in famiglia. Parlare non sarà facile, ma provarci adesso potrebbe essere molto più semplice del previsto.

10° Cancro: qualche delusione familiare potrebbe essere motivo di tristezza per voi, le nostalgie in questo momento si faranno sempre più incalzanti.

Sviluppare un' idea che non vi faccia sentire troppo soli sarà più difficile del previsto.

11° Sagittario: preferirete un po' di solitudine per potervi prendere più cura di voi stessi e darvi anche del tempo per comprendere cosa vorreste dalla vostra vita privata in questo momento particolare. Potreste fare qualche strappo alla regola, ritrovandovi in solitaria, per ricaricare le batterie.

12° Bilancia: con gli affetti e con il partner si aprirà una parentesi di incomprensioni che non sempre riuscirete a risolvere. La passionalità potrebbe scendere drasticamente con una situazione così complessa e delicata.