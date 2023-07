Martedì 25 luglio troviamo sul piano astrale Venere, il Sole e Mercurio risiedere nell'orbita del Leone, mentre la Luna stazionerà sui gradi della Bilancia. Plutone, invece, continuerà il transito in Capricorno, così come il Nodo Nord proseguirà nel segno dell'Ariete. Giove insieme a Urano, nel mentre, protrarranno il moto in Toro come Nettuno assieme a Saturno e resteranno stabili nel domicilio dei Pesci. Marte, in ultimo, stazionerà nel segno della Vergine.

Oroscopo quotidiano favorevole per Vergine e Bilancia, meno entusiasmante per Ariete e Cancro.

Sul podio

1° posto Vergine: schietti. Secondo l'oroscopo di martedì 25 luglio, i nati Vergine risulteranno oltremodo schietti nella sfera affettiva e tale spasmodica sincerità gli permetterà, oltre che a togliersi qualche sassolino dalla scarpa, di consolidare la fiducia reciproca nei rapporti in questione.

2° posto Leone: attraenti. Semaforo acceso sul verde per i nati Leone che, nel corso del 25 luglio, vorranno far colpo su una nuova conoscenza, in quanto il segno di Fuoco risulterà particolarmente attraente e un pizzico enigmatico agli occhi altrui.

3° posto Bilancia: ottimisti. Vedere il bicchiere mezzo pieno, anche nelle situazioni più ingarbugliate, parrà essere l'esercizio preferito dei nati Bilancia in questo giorno estivo, specialmente per il secondo e terzo decano che sfoggeranno sovente uno splendido sorriso.

I mezzani

4° posto Toro: stacanovisti. Malgrado servirà probabilmente sudare le cosiddette sette camicie per raggiungere dei risultati ragguardevoli, i nati Toro potrebbero non darsi mai per vinti questo martedì, vantando una straordinaria propensione allo stacanovismo in campo pratico.

5° posto Gemelli: idee dal cilindro. I nati Gemelli, professionalmente parlando, avranno buone chance di gettarsi nel vuoto, ovvero saranno inclini a mettere sul piatto un'idea tanto innovativa quanto rischiosa che vorranno perseguire a ogni costo.

6° posto Acquario: doveri. Un impegno preso in precedenza, come una promessa fatta a un figlio, potrebbe stravolgere il ruolino di marcia di casa Acquario, coi nativi che si troveranno nelle condizioni di non poter dire di no per evitare di scontentare la persona cara.

7° posto Capricorno: focus relazionale. La gran parte delle energie dei nati Capricorno, durante le ventiquattro ore in questione, saranno probabilmente orientate verso il fronte relazionale, col segno Cardinale che cercherà di comprendere se coloro che li adulano allo stremo son sinceri o meno.

8° posto Sagittario: contrasti amorosi. Il partner dei nati Sagittario questo martedì potrebbe rimproverargli un fare troppo scherzoso e disinteressato nei loro riguardi, accusa che irrimediabilmente andrà a turbare gli animi in coppia.

9° posto Scorpione: affaticati. Il bottino energetico di casa Scorpione parrà segnare la riserva e i nativi, di conseguenza, saranno costretti a rallentare il ritmo quotidiano al fine di evitare di far subentrare lo stress nel loro martedì.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: sbadati. La concentrazione non sarà, c'è da scommetterci, il piatto forte dei nati Cancro in questa giornata di fine mese, col segno d'Acqua che risulterà sbadato soprattutto nell'ambiente professionale, settore dove farebbe meglio a delegare eventuali impegni gravosi a colleghi o subalterni.

11° posto Ariete: non sentirsi all'altezza. Affrontare una nuova sfida esistenziale, piccola o grande che sia, spesso porta turbamento o timore e i nati Ariete questo martedì difficilmente faranno eccezione, in quanto ciò al quale dovranno rapportarsi tenderà a non farli stare troppo tranquilli.

12° posto Pesci: finanze flop. Un investimento fallace, l'automobile che farà le bizze o un elettrodomestico che smetterà di funzionare potrebbero minare le finanze dei nati Pesci, con quest'ultimi che si vedranno costretti a mettere mani al portafogli.