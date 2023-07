L'oroscopo del 19 luglio 2023 invita i Pesci a staccare la spina e a godersi pienamente le vacanze. Anche gli Ariete non devono farsi rovinare le vacanze dai problemi esterni. Periodo produttivo per i lavoratori nati sotto il segno del Sagittario. Quelli del Capricorno devono fare attenzione alle complicazioni nel lavoro. Scoprite che cosa accadrà nelle prossime ore leggendo le previsioni astrologiche di mercoledì 19 luglio e le pagelle zodiacali.

Amore e lavoro, secondo l'oroscopo di mercoledì 19 luglio: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Se siete in vacanza, non fatevi distrarre da alcune questioni familiari o economici.

Godetevela e non pensate a ciò che vi aspetta o che dovete affrontare al rientro. Nuove amicizie in arrivo, soprattutto per i cuori solitari. Per quelli che lavorano in questo periodo, la sfera economica si fa sempre più interessante e corposa. Voto: 7

Toro – Le novità affettive sono destinate a durare nel tempo. Attenzione a non esasperare il partner con gelosie o dubbi, sono solo frutto di preoccupazioni eccessive e infondate. Se qualcuno ha bisogno di chiarire qualcosa con la persona amata, deve farlo entro 24 ore. Se state cercando un buon lavoro, non rifiutate anche quello part-time, vi farete conoscere e apprezzare. Voto: 6,5

Gemelli – Siete un po’ nervosi, forse c’è stato un imprevisto familiare o una discussione con una persona fidata.

In ogni caso, vi sentite un po’ irritati. In serata, i problemi svaniranno nel nulla, quindi, rilassatevi. Nel campo lavorativo, siete distratti e svogliati, probabilmente state già pensando alle vacanze estive. Meglio concentrarsi ancora un po’ e portare a termine i progetti in corso. Voto: 6

Cancro – In amore, una grande passione, un colpo di fulmine o un semplice filarino potrebbero capitarvi all’improvviso.

Sarà meglio non decidere nulla in fretta e furia. Godetevi l’estate e le vacanze. In campo professionale, qualcuno vi proporrà un’occasione imperdibile. La vostra carriera spiccherà il volo. Voto: 7,5

Previsioni delle stelle per il giorno 19 luglio, amore e lavoro: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Avete tanta voglia di fare e numerosi progetti da realizzare, sia nella vita personale che quella di coppia.

Se ci sono alcuni argomenti delicate da affrontare con la persona che amate, fatelo subito. È importante essere tempestivi, non lasciatevi logorare da dubbi, incertezze e perplessità. Ottime occasioni lavorative in questa seconda metà di luglio. Sorprese in arrivo. Voto: 7

Vergine – Se con la vostra dolce metà vi annoiate, vuol dire che è arrivato il momento di interrompere questa relazione. Potete contare su buone stelle per vivere serate all’insegna del divertimento e delle soddisfazioni. Buone notizie per alcuni single del segno. Se state cercando un nuovo impiego, allargate la cerchia dei contatti lavorativi, anche quelli virtuali. Aggiornate il vostro curriculum con corsi e qualche esperienza di apprendistato.

Voto: 7

Bilancia – Qualche turbamento potrebbe colpire il vostro legame di coppia. Forse vorreste starvene sotto l’ombrellone su una bella spiaggia, oppure vivere avventure come Indiana Jones. Siete stanchi dei doveri quotidiani, vi pesano tantissimi. Non demordete, perché presto godrete l’estate come piace a voi. A parte qualche piccolo inconveniente, vi aspetta un periodo molto favorevole per lavoro e denaro. Voto: 6

Scorpione – In amore, è arrivato il momento di dire basta alle bugie, ai sotterfugi e ai pettegolezzi. Se la vostra relazione romantica è poco gratificante, voltate pagine e guardate altrove. Aprite la strada a nuove esperienze sentimentali. Le occasioni per innamorarvi saranno numerose, soprattutto per i single che sognano l’amore da una vita.

Nel campo lavorativo, niente scelte affrettate, niente distrazioni. Proiettate le vostre iniziative nel futuro. Voto: 6,5

La giornata di mercoledì 19 luglio secondo l'oroscopo dell'amore e del lavoro: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Vi sentite pronti ad affrontare la vita, con tutti i piaceri e i doveri e con una grande carica di entusiasmo. Probabilmente tutto ciò dipende da alcuni progetti che avete in comune con il partner d’amore e che non vedete l’ora di realizzare. Potreste iniziare alla grande un progetto lavorativo. Rimboccatevi le maniche, questo è un periodo molto produttivo anche in termini economici. Voto: 7

Capricorno – Se avete voglia di migliorare i punti deboli della vostra relazione d’amore, o affrontare i piccoli grattacapi, approfittate di questo periodo favorevole.

Se siete in cerca d’amore, non fatevi scappare le grandi opportunità che vi regala questo cielo astrologico. Sul fronte del lavoro, la stanchezza vi metterà fuori uso, oppure qualche complicazione sopraggiungerà nella vostra vita per l’assenza prolungata di un collega o di un superiore. Voto: 6,5

Acquario – In amore, se qualcosa non va come vorreste, non prendetevela troppo. Le preoccupazioni di troppo, le tensioni nervose, insomma, questi stati d’animo negativi possono compromettere il rapporto che c’è tra voi e il vostro partner. Abbiate pazienza, molto presto le cose si faranno chiare e vedrete le situazioni con occhi diversi. Nel campo professionale, qualcuno proporvi un buon affare, ma prima di accettarlo riflettete in maniera razionale e con calma.

Voto: 6

Pesci – L'Oroscopo dell'amore vi incoraggia a vedere le situazioni con più ottimismo. Se continuate a vivere di preoccupazioni, a farvi mangiare dall’ansia e dai dubbi di troppo, vedrete sempre tutto nero. Ogni cosa ha la sua soluzione, quindi, presto avrete il vostro lieto fine. Se state lavorando in questo periodo, muovetevi con prudenza e con pazienza. Se siete in ferie, godetevi le vacanze spegnendo ogni preoccupazione lavorativa. Voto: 7