Secondo l'oroscopo settimanale dal 24 al 30 luglio 2023 le giornate per i nativi Gemelli che hanno una relazione coniugale saranno davvero buone. Giove aiuterà i nati in Cancro a raggiungere un buon equilibrio nella vita di coppia. Le persone che appartengono al segno del Leone non devono preoccuparsi per la loro vita amorosa, perché non ci sarà nessuna minaccia planetaria. A seguire, l'astrologia dedicata alla settimana che va da lunedì 24 a domenica 30 luglio e le previsioni rivolte a ogni segno dello zodiaco.

Il settore dell'amore secondo l'oroscopo settimanale al 30 luglio: da Ariete a Cancro

Ariete – Le coppie già formate rimarranno stabili, ma preferiranno dedicarsi ad accrescere il proprio benessere materiale, oppure a consolidare la propria posizione sociale; in altre parole, l'amore puro sarà questa volta relegato in secondo piano, ma senza danni. Single, vorrete mettere un po’ di pepe nella vostra vita sentimentale. Ma anche qui, mantenete la misura, perché non sempre i vostri spasimanti sono disposti a seguirvi nelle vostre esperienze.

Toro – Non tutto andrà per il meglio nel vostro nucleo familiare perché, sotto l’azione della Luna in cattivo aspetto, soffierà sulla coppia un vento di contestazione e di libertà mai riposta.

Sentirete il bisogno di rinnovarvi e uscire dalla routine quotidiana. Se siete ancora single, Giove vi offrirà un incontro che potrebbe portare a un matrimonio.

Gemelli – Ottima settimana per i coniugi. Vi sforzerete di creare un clima confortevole e caldo nell’ambito della vostra vita di coppia. Il vostro partner d’amore non può che essere felice di vedervi di buon umore.

Single, i vostri amori andranno bene sotto lo sguardo complice di Venere. Il vostro fascino farà breccia nel cuore di molte persone, sia single che impegnate sentimentalmente.

Cancro – Anche se dominata dalla routine e dalle faccende familiari, la vostra vita di coppia godrà di buon equilibrio grazie all’aiuto di Giove. Gentili e rispettosi l’uno verso l’altro, apprezzerete la vostra relazione amorosa e farete di tutto per legare di più con il vostro partner.

Cuori solitari, se qualcuno vi manda cose dolci, non scappate. Conoscetevi meglio, perché questa potrebbe essere la persona che stavate aspettando da una vita.

Previsioni astrologiche per la vita amorosa, settimana 24-30 luglio: da Leone a Scorpione

Leone – Nessuna minaccia planetaria nel settore dell'amore. È abbastanza per prevedere momenti senza nuvole con il vostro tesoro. L'Oroscopo consiglia di concedervi una piccola pausa romantica. Non c’è niente di meglio per avvicinarvi un po' e condividere i vostri desideri e le vostre preoccupazioni. I single del segno incontreranno qualche difficoltà nel mantenere un buon rapporto con la persona interessata. Il matrimonio sarà preso in considerazione, ma riflettete con calma prima di decidere irrevocabilmente su una questione così importante.

Vergine – Nella vita di coppia, l’intesa raggiungerà la perfezione grazie al supporto di Venere. Evitate soprattutto di disturbare il pianeta dell’amore con una certa instabilità di umore. Cercate di essere più coerenti nel vostro comportamento. Single, sotto la protezione di Mercurio gli amori andranno bene. Tuttavia, mostrerete un carattere più intellettuale del solito. Vi piacerà impegnarvi in lunghe discussioni.

Bilancia – Con Marte, pianeta del desiderio, che influenza il settore degli amori coniugali, aspettatevi di vivere momenti di intensa passione, che non vi dispiaceranno. Per i single del segno, incontri inaspettati possono dare vita a relazioni piacevoli. Ma dovrete tenerli nascosti perché riceveranno molti commenti dispregiativi e gelosi.

Attenzione anche alla vostra estrema ingenuità: tenete i piedi per terra.

Scorpione – Settimana decisamente passionale e sentimentale. Per la maggior parte dei nativi dello Scorpione, sarà una settimana di tenerezza e comprensione. Per alcuni nati in Scorpione, ci sarà un incontro molto importante. Per quelli che appartengono alla seconda decade, la situazione sarà meno confortevole: già legati, rischiano di innamorarsi perdutamente di qualcun altro. Prima di cedere alla tentazione, dovete misurare i rischi e chiedervi se ne vale la pena.

Previsioni dell'oroscopo settimanale dal 24 al 30 luglio, amore: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Apparentemente, il settore della coppia è tranquillo, perché privo di unevidente influenza dei pianeti.

Ma dovrete comunque fare i conti con Nettuno che cercherà in tutti i modi di farvi perdere le staffe. Critiche, tensioni, mancanza di tolleranza nella vostra vita di coppia. Questa è una prospettiva difficile da affrontare. Single, Mercurio potrebbe farvi conoscere la persona che fa al caso vostro. Ma sapere se durerà è un altro discorso: Mercurio rischia di trasformare questa storia d’amore in un breve incontro.

Capricorno – Nei vostri rapporti coniugali aggiungerete un pizzico di fantasia, per dimostrare che sapete essere imprevedibili. Il vostro partner d’amore sarà sorpreso e affascinato. E la felicità busserà alla vostra porta. Se siete ancora single, non dovete preoccuparvi perché le stelle non vi deluderanno, ci sarà qualcosa di nuovo nella vostra vita sentimentale.

Se siete fidanzati da tempo, il matrimonio sarà celebrato presto.

Acquario – La Luna vi renderà lucidi ed esigenti. Non sarete pronti a illudervi sul piano coniugale. Ma d’altra parte, la vostra sensualità e il vostro desiderio di amare si risveglieranno improvvisamente. Single, sotto l’aspetto speciale di Saturno farete un incontro insolito. Questo colpo di fulmine prematuro può avere conseguenze imprevedibili.

Pesci – Vi aspetterete molto dal vostro partner d'amore. Questo potrebbe causare alcuni problemi nella vostra vita di coppia. Sforzatevi di essere più realistici e non chiedete alla persona amata ciò che non può darvi. Single, l’impatto di Plutone sarà così potente che basterà mantenere viva la fiamma dell’amore. E Venere saprà dare energia a questa passione, per la vostra felicità. Molti cuori solitari del segno avranno difficoltà a sfuggire all’amore a prima vista in questa settimana.